Калечили (Старый город) — квартал в Анталии

Первым делом мы отправимся в старый город 🏙️ Калеичи, где вы сможете купить сувениры 🎁 своим друзьям и близким, а также осмотреть главные достопримечательности 🏛️. Множество туристов, приезжих со всего мира удивляются красотам Анталии, так как именно это город 🏙️ является самым популярным туристическим центром.

Канатная дорога на гору Тюнектепе

Подняться на холм высотой 600 метров для того, чтобы осмотреть город 🏙️ с высоты птичьего полёта. Сама поездка продлится недолго, она занимает около 10 минут. Посетив на холме кафе можно насладиться красотами природы в течении часа.

Дюденский водопад

Красивый зелёный парк 🌳, где слышны звуки водопада, насладитесь прекрасным зрелищем. На этом возможности не заканчиваются. После посещения водопада мы отправимся в центр Анталии и загрузимся в лодку, которая отойдёт от старой пристани. В течении часа вы насладитесь пейзажами, а также сможете увидеть сам город 🏙️. После проведения морской прогулки мы отправимся на обед в ресторан. После обеда вам будет дано около 3 часов свободного времени на изучение Старого города Антальи. Вы сможете прогуляться 👣 по пристани для яхт, выпить 🍹 прохладительные напитки, пройдясь через площадь Республики, можно посетить рифлёный минарет.

Исторические улицы

Перед вашим взором предстанут историческая башня с часами, а также популярные минареты — Йивли и Кесик. Пройдясь по местным улочкам вы сможете насладиться узкими улочками, посетить бутики и художественные музеи 🖼.

Важная информация

Возьмите с собой: удобную обувь, лёгкую одежду, солнцезащитные очки, крем от солнца и головные уборы.