Экскурсия в Анталию из Белека

Armagan
Armagan – Гид из Белека
Экскурсия ⛳ предоставит вам отличную возможность провести целый день в историческом центре Анталии, совершить прогулку 👣 по заливам и насладиться красотами водопада.
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Экскурсия

$40 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Экскурсия в Анталию из Белека
Экскурсия в Анталию из Белека

Что вы увидите 🤩

  • Калечили
  • Канатная дорога на гору Тюнектепе
  • Дюденский водопад
  • Старый город
  • Исторические улицы
Калечили (Старый город) — квартал в Анталии
Первым делом мы отправимся в старый город 🏙️ Калеичи, где вы сможете купить сувениры 🎁 своим друзьям и близким, а также осмотреть главные достопримечательности 🏛️. Множество туристов, приезжих со всего мира удивляются красотам Анталии, так как именно это город 🏙️ является самым популярным туристическим центром.
Канатная дорога на гору Тюнектепе
Подняться на холм высотой 600 метров для того, чтобы осмотреть город 🏙️ с высоты птичьего полёта. Сама поездка продлится недолго, она занимает около 10 минут. Посетив на холме кафе можно насладиться красотами природы в течении часа.
Дюденский водопад
Красивый зелёный парк 🌳, где слышны звуки водопада, насладитесь прекрасным зрелищем. На этом возможности не заканчиваются. После посещения водопада мы отправимся в центр Анталии и загрузимся в лодку, которая отойдёт от старой пристани. В течении часа вы насладитесь пейзажами, а также сможете увидеть сам город 🏙️. После проведения морской прогулки мы отправимся на обед в ресторан. После обеда вам будет дано около 3 часов свободного времени на изучение Старого города Антальи. Вы сможете прогуляться 👣 по пристани для яхт, выпить 🍹 прохладительные напитки, пройдясь через площадь Республики, можно посетить рифлёный минарет.
Исторические улицы
Перед вашим взором предстанут историческая башня с часами, а также популярные минареты — Йивли и Кесик. Пройдясь по местным улочкам вы сможете насладиться узкими улочками, посетить бутики и художественные музеи 🖼.
Важная информация
Возьмите с собой: удобную обувь, лёгкую одежду, солнцезащитные очки, крем от солнца и головные уборы.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Канатная дорога
  • Страховка
  • Русский гид
  • Обед
  • Прогулка на лодке
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
Важная информация
  • Возьмите с собой: удобную обувь
  • лёгкую одежду
  • солнцезащитные очки
  • крем от солнца и головные уборы.
Экскурсия в Анталию из Белека
Экскурсия в Анталию из Белека
Экскурсия в Анталию из Белека
Экскурсия в Анталию из Белека
Экскурсия в Анталию из Белека
Время проведения: Вт, Ср, Пт, Сб. с 08:00–17:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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