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Памуккале — волшебные водоемы-каскады и античный город-курорт

5
4 отзыва
Насиб С.
Насиб С. – Гид из Кемера
Приглашаем вас в одно из самых сказочных мест во всей Турции — белоснежный Памуккале с его ослепительными террасами и сталактитами причудливых форм.

«Хлопковый замок» не просто красив: вода в его термальных источниках обладает целительным эффектом, в чем вы сможете убедиться во время нашей экскурсии 🧭.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🍀На природе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $35 за человека

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Памуккале — волшебные водоемы-каскады и античный город-курорт
Памуккале — волшебные водоемы-каскады и античный город-курорт

Что вы увидите

  • Памуккале
  • Хиераполис
Говорят, «Кто не был в Памуккале, тот не видел Турции», и с этим сложно не согласиться. В его живописных окрестностях природа веками создавала уникальный ландшафт. С древних времен люди со всего света приезжали сюда, чтобы излечиться и насладиться отдыхом в Памуккале. В ясную погоду на белоснежные террасы «Хлопкового замка» лучше смотреть через солнечные очки, настолько ярко они сияют в солнечных лучах. Экскурсионная программа:Сбор туристов из отелей по регионам;
08:00 — Остановка для завтрака в ресторане на 20 минут;
10:00 — Посещение текстильного центра;
10:50 — Магазин сладостей;
11:30 — Магазин оникс;
12:10 — Обед;
13:00 — Прибытие в Памуккале;
13:05 — Рассказ гида о Памуккале и об античном театре;
13:20 — Выдача билетов в бассейн Клеопатры и ключи от камер хранения;
13:30 — Свободное время на посещение античного театра, Памуккале и купание в бассейне Клеопатры;
15:45 — Возврат ключей и возвращение к автобусу;
16:00 — Сбор в автобусе;
18:00 — Остановка на 10 минут;
20:00–20:45 — возвращение в отели.

Какие достопримечательности 🏛️ вы увидите во время экскурсии 🧭 в Памуккале:

    Руины античного города Хиераполиса
    Хиераполис возник, как бальнеологический курорт, так как люди узнали целебные свойства кальциевой воды и приезжали сюда, чтобы поправить свое здоровье. Именно поэтому население города стремительно росло. В лучшие свои годы, в Римскую эпоху, население города было 100 000 человек, а это очень много по античным меркам.
    Название города Хиераполиса с греческого языка переводится как «священный город». Однако есть и второй вариант — это «город Хиеры». Кто же эта женщина. Хиера — это жена Телефоса, легендарного основателя Пергамского государства. А что же случилось с Хиераполисом, почему он пришел в упадок? Было здесь несколько землетрясений, при римских императорах Тиберии и Нероне точнее в 17 и 60 году. И каждый раз город 🏙️ отстраивали заново благодаря богатству города. Турки-сельджуки завоевали город в XII веке, и уже во времена Османской Империи в XVI веке город опять разрушался землетрясениями и его оставили последние жители. То есть тут жили Пергамцы, Римляне, Византийцы, Турки-Сельджуки и Османцы.
    С конца XIX века тут продолжаются археологические раскопки. Первые раскопки вёл немецкий ученый Карл Хумман, а после 50-х годов двадцатого века их продолжил итальянский профессор Паоло Верзоне. В 1988 году Памуккале и руины античного города Хиераполиса вошли в список всемирного наследия Юнеско.
    Музей Хиераполиса
    Здесь выставляются монеты, саркофаги и другие вещи, которые нашли во время раскопок в античном городе Иераполисе. Здание музея раньше было Римской баней. Вход в музей 🖼 стоит 5 турецких лир и принимают только турецкие лиры.
    Город мертвых (Некрополь в Хиераполисе)
    Некрополь — это город мертвых. Некрополи всегда выносились за пределы города, во-первых в целях гигиены, а во вторых — чтобы лишний раз без повода не беспокоить умерших. Это самый большой некрополь на территории Малой Азии в некрополе сохранилось 3 вида захоронений — фригийские курганы, саркофаги и склепы. А те захоронения, которые вы увидете в Хиераполисе могли позволить себе только состоятельные люди.
    Театр в Памуккале. В Турции 206 Римских театров и театр в Памуккале был построен во II веке нашей эры и вмещал в себя 15 000 зрителей. Амфитеатр Памуккале третий по величине после Эфеса и Аспендоса.
    Церковь Святого Филиппа
    Жители Хиераполиса были язычниками, но в 1 веке сюда приехал один из 12 ти апостолов Святой Филипп, чтобы распространять христианство, но жители его не поняли и не приняли. В Хиераполисе апостол Филипп принял мученическую смерть. В V веке во времена Византийской Империи на месте, где распяли Апостола Филиппа, была построена церковь ⛪ в его честь.

    Бассейн Клеопатры в Памуккале:

    • Его называют ещё античным бассейном, так как на его дне лежат античные колонны с главной улицы Хиераполиса. Температура воды достигает 36°C. Она очень приятная, и даже слегка газированная, поэтому у вас может сложиться впечатление, как будто вы купаетесь в тёплом шампанском. И ещё говорят что, вода в бассейне Клеопатры обладает уникальным омолаживающим действием.
    Как образовалась Памуккале
    400 тысяч лет назад в центре Малой Азии произошло землетрясение и разлом в земной коре. И из этого разлома вышли на поверхность горячие минеральные воды, обогащенные различными минералами и химическими веществами, среди которых преобладает кальций. Вода испаряется под лучами жаркого солнца, а кальций оседает, наслаивается и формирует причудливые образования, которые напоминают снежные сугробы, крепостные стены или ступеньки, террасы. Эти террасы ещё называют травертинами. Такому чуду природы нет аналогов в мире, это уникальные образования.

    Какие города проезжаете во время экскурсии:

      Коркутели (Korkuteli)
      Население города Коркутели 53 тысяч человек. Здесь жил Коркут — брат османского султана Селима Первого. В честь него был назван город. Коркутели в переводе с турецкого языка означает «город Коркута». Жители Коркутели занимаются выращиванием шампиньонов. Здесь около тысячи семей занимаются этим бизнесом. Семьдесят процентов всего урожая шампиньонов в Турции — из города Коркутели. В год урожай шампиньонов собирают шесть раз.
      Аджипаям(Acıpayam)
      Население города Аджыпайям 55 тысяч человек. Название города происходит от миндальных деревьев, растущих в этом районе. Местные жители называют миндаль паям. А аджы переводится как горький. Аджыпайям, то есть горький миндаль. Жители Аджипаям в основном выращивают дыню, арбуз и табак.
      Серинхисар(Serinhisar)
      Население города Серинхисара составляет 15 тысяч человек. Здесь производят знаменитое Турецкое лакомство Леблеби (жаренный горох). Леблеби производят с разными фкусами. В Серинхисаре также производят изделия из глины.
      Денизли(Denizli)
      Население города Денизли больше одного миллиона людей. Это один из самых развитых промышленных городов в Турции. Денизли по праву называют текстильной столицей ⭐️ Турции. Ведь там находятся более 200 фабрик по производству домашнего текстиля. В городе Денизли производят халаты, полотенца и постельное бельё не только из хлопка а так же из бамбука.

      Важная информация:

      • Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.
      • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы.
      Что входит
      • Трансфер от и до отеля
      • Aвтобус с кондиционером
      • Страховка
      • Услуги гида
      • Обед
      • Входной билет в Памуккале (12$).
      Что не входит
      • Любые напитки во время экскурсии
      • Любые личные расходы
      • Входной билет в бассейн Клеопатры (12$) (по желанию).
      Начало и место завершения
      🚩 Ваш отель
      Памуккале — волшебные водоемы-каскады и античный город-курорт
      Памуккале — волшебные водоемы-каскады и античный город-курорт
      Памуккале — волшебные водоемы-каскады и античный город-курорт
      Памуккале — волшебные водоемы-каскады и античный город-курорт

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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      Насиб С.
      Насиб С.
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      4 отзыва оставили туристы

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