Говорят, «Кто не был в Памуккале, тот не видел Турции», и с этим сложно не согласиться. В его живописных окрестностях природа веками создавала уникальный ландшафт. С древних времен люди со всего света приезжали сюда, чтобы излечиться и насладиться отдыхом в Памуккале. В ясную погоду на белоснежные террасы «Хлопкового замка» лучше смотреть через солнечные очки, настолько ярко они сияют в солнечных лучах. Экскурсионная программа:Сбор туристов из отелей по регионам;

08:00 — Остановка для завтрака в ресторане на 20 минут;

10:00 — Посещение текстильного центра;

10:50 — Магазин сладостей;

11:30 — Магазин оникс;

12:10 — Обед;

13:00 — Прибытие в Памуккале;

13:05 — Рассказ гида о Памуккале и об античном театре;

13:20 — Выдача билетов в бассейн Клеопатры и ключи от камер хранения;

13:30 — Свободное время на посещение античного театра, Памуккале и купание в бассейне Клеопатры;

15:45 — Возврат ключей и возвращение к автобусу;

16:00 — Сбор в автобусе;

18:00 — Остановка на 10 минут;

20:00–20:45 — возвращение в отели.

Какие достопримечательности 🏛️ вы увидите во время экскурсии 🧭 в Памуккале:

Руины античного города Хиераполиса

Хиераполис возник, как бальнеологический курорт, так как люди узнали целебные свойства кальциевой воды и приезжали сюда, чтобы поправить свое здоровье. Именно поэтому население города стремительно росло. В лучшие свои годы, в Римскую эпоху, население города было 100 000 человек, а это очень много по античным меркам.

Название города Хиераполиса с греческого языка переводится как «священный город». Однако есть и второй вариант — это «город Хиеры». Кто же эта женщина. Хиера — это жена Телефоса, легендарного основателя Пергамского государства. А что же случилось с Хиераполисом, почему он пришел в упадок? Было здесь несколько землетрясений, при римских императорах Тиберии и Нероне точнее в 17 и 60 году. И каждый раз город 🏙️ отстраивали заново благодаря богатству города. Турки-сельджуки завоевали город в XII веке, и уже во времена Османской Империи в XVI веке город опять разрушался землетрясениями и его оставили последние жители. То есть тут жили Пергамцы, Римляне, Византийцы, Турки-Сельджуки и Османцы.

С конца XIX века тут продолжаются археологические раскопки. Первые раскопки вёл немецкий ученый Карл Хумман, а после 50-х годов двадцатого века их продолжил итальянский профессор Паоло Верзоне. В 1988 году Памуккале и руины античного города Хиераполиса вошли в список всемирного наследия Юнеско.

Музей Хиераполиса

Здесь выставляются монеты, саркофаги и другие вещи, которые нашли во время раскопок в античном городе Иераполисе. Здание музея раньше было Римской баней. Вход в музей 🖼 стоит 5 турецких лир и принимают только турецкие лиры.

Город мертвых (Некрополь в Хиераполисе)

Некрополь — это город мертвых. Некрополи всегда выносились за пределы города, во-первых в целях гигиены, а во вторых — чтобы лишний раз без повода не беспокоить умерших. Это самый большой некрополь на территории Малой Азии в некрополе сохранилось 3 вида захоронений — фригийские курганы, саркофаги и склепы. А те захоронения, которые вы увидете в Хиераполисе могли позволить себе только состоятельные люди.

Театр в Памуккале. В Турции 206 Римских театров и театр в Памуккале был построен во II веке нашей эры и вмещал в себя 15 000 зрителей. Амфитеатр Памуккале третий по величине после Эфеса и Аспендоса.

Церковь Святого Филиппа

Жители Хиераполиса были язычниками, но в 1 веке сюда приехал один из 12 ти апостолов Святой Филипп, чтобы распространять христианство, но жители его не поняли и не приняли. В Хиераполисе апостол Филипп принял мученическую смерть. В V веке во времена Византийской Империи на месте, где распяли Апостола Филиппа, была построена церковь ⛪ в его честь.

Бассейн Клеопатры в Памуккале:

Его называют ещё античным бассейном, так как на его дне лежат античные колонны с главной улицы Хиераполиса. Температура воды достигает 36°C. Она очень приятная, и даже слегка газированная, поэтому у вас может сложиться впечатление, как будто вы купаетесь в тёплом шампанском. И ещё говорят что, вода в бассейне Клеопатры обладает уникальным омолаживающим действием.

Как образовалась Памуккале

400 тысяч лет назад в центре Малой Азии произошло землетрясение и разлом в земной коре. И из этого разлома вышли на поверхность горячие минеральные воды, обогащенные различными минералами и химическими веществами, среди которых преобладает кальций. Вода испаряется под лучами жаркого солнца, а кальций оседает, наслаивается и формирует причудливые образования, которые напоминают снежные сугробы, крепостные стены или ступеньки, террасы. Эти террасы ещё называют травертинами. Такому чуду природы нет аналогов в мире, это уникальные образования.

Какие города проезжаете во время экскурсии:

Коркутели (Korkuteli)

Население города Коркутели 53 тысяч человек. Здесь жил Коркут — брат османского султана Селима Первого. В честь него был назван город. Коркутели в переводе с турецкого языка означает «город Коркута». Жители Коркутели занимаются выращиванием шампиньонов. Здесь около тысячи семей занимаются этим бизнесом. Семьдесят процентов всего урожая шампиньонов в Турции — из города Коркутели. В год урожай шампиньонов собирают шесть раз.

Аджипаям(Acıpayam)

Население города Аджыпайям 55 тысяч человек. Название города происходит от миндальных деревьев, растущих в этом районе. Местные жители называют миндаль паям. А аджы переводится как горький. Аджыпайям, то есть горький миндаль. Жители Аджипаям в основном выращивают дыню, арбуз и табак.

Серинхисар(Serinhisar)

Население города Серинхисара составляет 15 тысяч человек. Здесь производят знаменитое Турецкое лакомство Леблеби (жаренный горох). Леблеби производят с разными фкусами. В Серинхисаре также производят изделия из глины.

Денизли(Denizli)

Население города Денизли больше одного миллиона людей. Это один из самых развитых промышленных городов в Турции. Денизли по праву называют текстильной столицей ⭐️ Турции. Ведь там находятся более 200 фабрик по производству домашнего текстиля. В городе Денизли производят халаты, полотенца и постельное бельё не только из хлопка а так же из бамбука.

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