Приглашаю вас в дружеском формате познакомиться с культовым районом Лондона! Я расскажу, как в свингующие 60-е он совершил переворот в европейской моде и культуре. Покажу дома известных писателей, художников и музыкантов. Помогу проникнуться самобытным духом Челси и увидеть детали, которые часто остаются незамеченными.

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Описание

Что вас ожидает

Мы погуляем по восхитительной King’s Road, рассматривая роскошные особняки, наблюдая за местной жизнью и обсуждая актуальные тренды. По пути я расскажу:

Чем прославился Челси и как он перевернул историю 20 века;

Как мини-юбка Мэри Куант покорила весь мир и поставила на колени его мужскую часть;

Какие знаменитые писатели, музыканты и актёры связаны с Челси;

Какой скандальный магазин открыла здесь королева панка Вивьен Вествуд;

Чем современная мода Челси отличается от других стильных районов Лондона;

И это далеко не всё!

Организационные детали

При желании в конце экскурсии можно зайти в кафе и выпить по чашке чая.