Погулять по одному из самых стильных районов города и узнать о нём интересные факты
Приглашаю вас в дружеском формате познакомиться с культовым районом Лондона! Я расскажу, как в свингующие 60-е он совершил переворот в европейской моде и культуре. Покажу дома известных писателей, художников и музыкантов. Помогу проникнуться самобытным духом Челси и увидеть детали, которые часто остаются незамеченными.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы погуляем по восхитительной King’s Road, рассматривая роскошные особняки, наблюдая за местной жизнью и обсуждая актуальные тренды. По пути я расскажу:
- Чем прославился Челси и как он перевернул историю 20 века;
- Как мини-юбка Мэри Куант покорила весь мир и поставила на колени его мужскую часть;
- Какие знаменитые писатели, музыканты и актёры связаны с Челси;
- Какой скандальный магазин открыла здесь королева панка Вивьен Вествуд;
- Чем современная мода Челси отличается от других стильных районов Лондона;
- И это далеко не всё!
Организационные детали
При желании в конце экскурсии можно зайти в кафе и выпить по чашке чая.
во вторник в 11:00, 13:30 и 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Sloane Square
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник в 11:00, 13:30 и 18:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Лондоне
Меня зовут Марина. Я блогер, писатель, путешественник и контент-фотограф. Живу в Лондоне, обожаю этот город и вожу по нему авторские экскурсии. Стараюсь вдобавок к информативности сделать их увлекательными и зрелищными. С нетерпением жду нашей встречи.
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