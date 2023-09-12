Челси - территория моды и красоты

Погулять по одному из самых стильных районов города и узнать о нём интересные факты

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Ответы на вопросы
Приглашаю вас в дружеском формате познакомиться с культовым районом Лондона! Я расскажу, как в свингующие 60-е он совершил переворот в европейской моде и культуре. Покажу дома известных писателей, художников и музыкантов. Помогу проникнуться самобытным духом Челси и увидеть детали, которые часто остаются незамеченными.
Челси - территория моды и красоты
Челси - территория моды и красоты
Челси - территория моды и красоты
Челси - территория моды и красоты
Челси - территория моды и красоты
Челси - территория моды и красоты
Челси - территория моды и красоты
Челси - территория моды и красоты
Челси - территория моды и красоты
Челси - территория моды и красоты
Челси - территория моды и красоты
Челси - территория моды и красоты
Челси - территория моды и красоты
Челси - территория моды и красоты
Челси - территория моды и красоты
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы погуляем по восхитительной King’s Road, рассматривая роскошные особняки, наблюдая за местной жизнью и обсуждая актуальные тренды. По пути я расскажу:

  • Чем прославился Челси и как он перевернул историю 20 века;
  • Как мини-юбка Мэри Куант покорила весь мир и поставила на колени его мужскую часть;
  • Какие знаменитые писатели, музыканты и актёры связаны с Челси;
  • Какой скандальный магазин открыла здесь королева панка Вивьен Вествуд;
  • Чем современная мода Челси отличается от других стильных районов Лондона;
  • И это далеко не всё!

Организационные детали

При желании в конце экскурсии можно зайти в кафе и выпить по чашке чая.

во вторник в 11:00, 13:30 и 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Sloane Square
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 11:00, 13:30 и 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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