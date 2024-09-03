Лондон — один из наиболее ярких примеров, с одной стороны, города цивилизованного и степенного, но с другой, города, где с момента его основания совершались самые страшные преступления, а преступников ожидали самые изощрённые наказания. Гуляя по центральным местам столицы, вы услышите их тёмные истории. А дополнит экскурсию посещение музея пыток или квартала Джека Потрошителя.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы поговорим о римских временах и гладиаторских боях, на которых пленные воины сражались не на жизнь, а на смерть.
- Посетим место публичной казни 13 века, бывший мясной рынок Смитфилд, где был предан ужасной казни национальный герой Шотландии Вильям Уоллис, прозванный в народе Храбрым Сердцем.
- Я расскажу о преследовании и казнях иудеев при Эдуарде I и о том, как эти преследования связаны с основанием первой английской масонской ложи в 1717 году, которая находилась неподалёку от первой лондонской кофейни.
- Первая часть экскурсии завершится у главного места казни дворян в Лондоне, Тауэр-Хилл и Тауэрского замка.
Затем я предложу два варианта продолжения программы:
1. Мы можем поговорить о теме преступления и наказания на южном берегу реки Темзы и посетить музей пыток бывшей тюрьмы Клинк, самой известной в Средневековье и старейшей в Великобритании.
2. Или погрузимся в атмосферу некогда беднейшего квартала Лондона Уайтчепел, где орудовал первый в мире серийный убийца Джек Потрошитель. Эту часть экскурсии я могу провести в двух ключах: мягком (буду рассказывать больше о судьбах жертв) и жёстком (с описанием зверств маньяка). Мы обсудим, кем мог быть Потрошитель и почему сэр Артур Конан Дойл ни разу не упоминал о нём в своей саге о Холмсе и Ватсоне, хотя писал свои произведения в то же время, когда Джек совершал преступления.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на участников старше 12 лет. Если вы планируете привести детей, пожалуйста, сообщите мне заранее, чтобы я могла подстроить материал под несовершеннолетнюю публику.
- Билеты в музей тюрьмы Клинк оплачиваются отдельно: £8 за взрослого, £6 за ребёнка до 16 лет (цены могут немного меняться)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «St Paul»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Olga — ваш гид в Лондоне
Я являюсь официальным лицензированным экскурсоводом по Лондону категории «Синий значок». Мой родной город-Санкт-Петербург, где я тоже работала экскурсоводом с 1996 года. Я люблю проводить туры по истории преступления и наказания, а также туры по искусству. 1996-2002 работала официальным экскурсоводом по Санкт-Петербургу. Аккредитована проводить экскурсии в Лондоне на русском (родной), английском, итальянском, испанском и португальском.Задать вопрос
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