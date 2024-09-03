Лондон — один из наиболее ярких примеров, с одной стороны, города цивилизованного и степенного, но с другой, города, где с момента его основания совершались самые страшные преступления, а преступников ожидали самые изощрённые наказания. Гуляя по центральным местам столицы, вы услышите их тёмные истории. А дополнит экскурсию посещение музея пыток или квартала Джека Потрошителя.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы поговорим о римских временах и гладиаторских боях, на которых пленные воины сражались не на жизнь, а на смерть.

Посетим место публичной казни 13 века, бывший мясной рынок Смитфилд, где был предан ужасной казни национальный герой Шотландии Вильям Уоллис, прозванный в народе Храбрым Сердцем.

Я расскажу о преследовании и казнях иудеев при Эдуарде I и о том, как эти преследования связаны с основанием первой английской масонской ложи в 1717 году, которая находилась неподалёку от первой лондонской кофейни.

Первая часть экскурсии завершится у главного места казни дворян в Лондоне, Тауэр-Хилл и Тауэрского замка.

Затем я предложу два варианта продолжения программы:

1. Мы можем поговорить о теме преступления и наказания на южном берегу реки Темзы и посетить музей пыток бывшей тюрьмы Клинк, самой известной в Средневековье и старейшей в Великобритании.

2. Или погрузимся в атмосферу некогда беднейшего квартала Лондона Уайтчепел, где орудовал первый в мире серийный убийца Джек Потрошитель. Эту часть экскурсии я могу провести в двух ключах: мягком (буду рассказывать больше о судьбах жертв) и жёстком (с описанием зверств маньяка). Мы обсудим, кем мог быть Потрошитель и почему сэр Артур Конан Дойл ни разу не упоминал о нём в своей саге о Холмсе и Ватсоне, хотя писал свои произведения в то же время, когда Джек совершал преступления.

Организационные детали