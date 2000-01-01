Еще несколько необычных экскурсий в Лондоне

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Восточный Лондон — сердце английской кухни, которую мы знаем cегодня

Развеять стереотипы о британцах и узнать, как развивались гастрономические вкусы туманного Альбиона

Лена
Лена – Гид из Лондона
Существуют стереотипы о том, каковы настоящие Британцы и какой является английская кухня 🥧.

В своем туре я постараюсь развеять несколько мифов и объяснить, почему современное общество не так сильно изменилось за много лет и как на протяжении веков складывались гастрономические предпочтения туманного Альбиона.
Задать вопросОбычно отвечает за 35 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • £65 за экскурсию

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Восточный Лондон — сердце английской кухни, которую мы знаем cегодня
Восточный Лондон — сердце английской кухни, которую мы знаем cегодня

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по одному из самых динамично развивающихся районов Лондона — Шордичу. Я расскажу, почему именно этот район является сердцем гастро-культуры города и о его историческом вкладе в то, что мы сегодня называем английской кухней. А вы сможете попробовать некоторые блюда этой кухни 🥧.

Во время нашей прогулки мы поговорим и об истории 📖 города. Я расскажу, как бывшие наши земляки, которым по разным причинам пришлось покинуть родные земли, предотвратили популярность и рост фашизма в Великобритании в 30-е годы. Я также покажу вам уникальное здание — толерантно и честно являвшееся центром трех мировых религий, бывшее на своем веку и церковью, и мечетью, и синагогой.

Организационные детали

По желанию в прогулку 👣 можно включить посещение музея, который перенесет вас в 18 век (стоимость входного билета не включена).

Восточный Лондон — сердце английской кухни, которую мы знаем cегодня

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лена
Лена
Меня зовут Лена. Я живу в Англии уже более 10 лет. Моя страсть — это еда и фотография. Также увлекаюсь историей, и, объединив все, я начала проект о еде, в котором стараюсь рассказать, насколько разнообразен гастро-мир Великобритании и как богата его история.
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