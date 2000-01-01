Еще несколько необычных экскурсий в Лондоне

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по одному из самых динамично развивающихся районов Лондона — Шордичу. Я расскажу, почему именно этот район является сердцем гастро-культуры города и о его историческом вкладе в то, что мы сегодня называем английской кухней. А вы сможете попробовать некоторые блюда этой кухни 🥧.

Во время нашей прогулки мы поговорим и об истории 📖 города. Я расскажу, как бывшие наши земляки, которым по разным причинам пришлось покинуть родные земли, предотвратили популярность и рост фашизма в Великобритании в 30-е годы. Я также покажу вам уникальное здание — толерантно и честно являвшееся центром трех мировых религий, бывшее на своем веку и церковью, и мечетью, и синагогой.

Организационные детали

По желанию в прогулку 👣 можно включить посещение музея, который перенесет вас в 18 век (стоимость входного билета не включена).