Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Лондону. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному из двух предложенных на ваш выбор маршрутов.

Так как показать все самое важное в Лондоне за два часа очень сложно, мы предлагаем вам на выбор 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.

На синем маршруте мы прогуляемся по Королевскому Лондону и увидим самые известные достопримечательности: центральную Трафальгарскую площадь, Букингемский дворец, где живёт королева, и проходит торжественная смена пешей гвардии, резиденцию премьер-министра на Даунинг стрит, здание Парламента и Биг-Бен, королевскую церковь - Вестминстерское аббатство, а ещё найдем паб "Шерлок Холмс", и секретное кафе в церкви.

На красном маршруте мы гуляем по Сити - городу Лондону, историческому центру, скрытому под небоскрёбами. Мы увидим собор Святого Павла с неожиданного ракурса, городскую ратушу Гилдхолл, найдём остатки римского амфитеатра, узнаем, кто такой Лорд-мэр и где он живёт, посетим Королевскую биржу, где по желанию купим хороший чай, заодно поговорим про английские чайные и кофейные традиции. Мы заглянем в переулки, где сохранился дух старого города, найдём сказочный рынок, спрятанный рядом со знаменитым небоскрёбом Огурец, обсудим современную архитектуру, а в конце нашей прогулки мы увидим прекрасный Тауэрский мост. Также на нашем красном маршруте мы рассказываем о первом в мире метро, для этого проедем две остановки, поэтому, при себе вам нужно иметь проездные: карту Oyster или бесконтактную банковскую карту.

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - по "Синему" и по "Красному" маршрутам.