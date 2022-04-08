Персональная прогулка с гидом по Лондону

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

На выбор предлагаются 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация").

Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.
Персональная прогулка с гидом по Лондону
Персональная прогулка с гидом по Лондону
Персональная прогулка с гидом по Лондону
Персональная прогулка с гидом по Лондону

Что вас ожидает 🤩

  • Трафальгарская площадь
  • Часовая башня Биг-Бен
  • Тауэрский замок
  • Лондонское метро
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Лондону. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному из двух предложенных на ваш выбор маршрутов.

Так как показать все самое важное в Лондоне за два часа очень сложно, мы предлагаем вам на выбор 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.

На синем маршруте мы прогуляемся по Королевскому Лондону и увидим самые известные достопримечательности: центральную Трафальгарскую площадь, Букингемский дворец, где живёт королева, и проходит торжественная смена пешей гвардии, резиденцию премьер-министра на Даунинг стрит, здание Парламента и Биг-Бен, королевскую церковь - Вестминстерское аббатство, а ещё найдем паб "Шерлок Холмс", и секретное кафе в церкви.

На красном маршруте мы гуляем по Сити - городу Лондону, историческому центру, скрытому под небоскрёбами. Мы увидим собор Святого Павла с неожиданного ракурса, городскую ратушу Гилдхолл, найдём остатки римского амфитеатра, узнаем, кто такой Лорд-мэр и где он живёт, посетим Королевскую биржу, где по желанию купим хороший чай, заодно поговорим про английские чайные и кофейные традиции. Мы заглянем в переулки, где сохранился дух старого города, найдём сказочный рынок, спрятанный рядом со знаменитым небоскрёбом Огурец, обсудим современную архитектуру, а в конце нашей прогулки мы увидим прекрасный Тауэрский мост. Также на нашем красном маршруте мы рассказываем о первом в мире метро, для этого проедем две остановки, поэтому, при себе вам нужно иметь проездные: карту Oyster или бесконтактную банковскую карту.

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - по "Синему" и по "Красному" маршрутам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии. Важная информация: на нашем красном маршруте мы расскажем вам о первом в мире метро
  • Для этого проедем две остановки. При себе вам нужно иметь проездные: карту Oyster или бесконтактную банковскую карту
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

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