1 отзыв оставили туристы

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Национальная галерея: главные шедевры за 2,5 часа

Вдохновляющая экскурсия с профессионалом, после которой захочется стать настоящим ценителем искусств

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Трафальгарской площади
  • Заказать экскурсию

£150 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Yula
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
Yula – Гид по Лондону
В третьем по посещаемости музее мира собраны тысячи лучших работ западноевропейской живописи за несколько веков.

Я помогу не заблудиться в этой сокровищнице и не пропустить главное, объясню логику развития искусства, научу отличать Мане от Моне и шедевры от ремесленной работы, а еще расскажу о гениях и их эпатажных поступках.
Национальная галерея: главные шедевры за 2,5 часа
Национальная галерея: главные шедевры за 2,5 часа

Что вас ожидает

О главном в Национальной галерее
Вы изучите шедевры Рембрандта, Рубенса, Веласкеса, Эль Греко, Ван Гога, Клода Моне и Эдуарда Мане, Рафаэля, Микеланджело и многих других гениальных мастеров. Я расскажу о хитроумных приемах, к которым прибегали старые мастера, чтобы добиться максимальной реалистичности и увлечь зрителя. Вы услышите, почему на смену готики пришло Возрождение, которое окончательно забыли в эпоху барокко и рококо, почему со временем художники отказались от реализма и встали на путь абстракции. И на примере нескольких работ узнаете, как отличить шедевр от хорошей ремесленной работы.

Любопытные детали из мира живописи
Вы узнаете, почему на полу главного входа в галерею вас встречает Анна Ахматова и почему в главном зале импрессионистов висит картина, разрезанная на куски. Я расскажу, как по длине хвоста лошади определить время создания памятника и по какой причине одни живописные картины со временем покрываются трещинками (кракелюрами), а другие нет. Научу легко отличать барокко от рококо, а Мане от Моне. Поговорим о том, для чего Ван Гог отрезал себе ухо, а Гоген променял работу в банке на жизнь с аборигенами на Таити. Кроме того, вы узнаете почему голландцы так любили натюрморты с убитой дичью, гнилыми фруктами и черепами и кого на самом деле можно считать первооткрывателем импрессионизма.

Кому подходит экскурсия

Рассказ ведется в простой, доступной каждому форме. Эта экскурсия будет интересна как подготовленному зрителю, так и только начинающему любителю искусства.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или мой коллега — профессиональный историк искусства.
  • Музей открыт каждый день с 10 до 18 часов, вход в галерею бесплатный.
Национальная галерея: главные шедевры за 2,5 часа
Национальная галерея: главные шедевры за 2,5 часа
Национальная галерея: главные шедевры за 2,5 часа
Национальная галерея: главные шедевры за 2,5 часа
Национальная галерея: главные шедевры за 2,5 часа
Национальная галерея: главные шедевры за 2,5 часа
Национальная галерея: главные шедевры за 2,5 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Трафальгарской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Yula
Yula
Меня зовут Юлия, по образованию я историк искусства и арт-консультант, выпускница Бирмингемского университета, Член Британской Ассоциации антикваров и арт-дилеров (BADA), Член Ассоциации Искусствоведов (AIS). Ещё студенткой открыла для себя прелесть работы экскурсовода: это возможность рассказывать внимательным слушателям о том, что ты любишь больше всего. Я создала авторские туры, собрала в них все самое важное и добавила к ним индивидуальный подход. Мои туры нашли широкий отклик в сердцах путешественников, и сегодня я собрала команду гидов — историков и искусствоведов, которых научила всему, что знаю сама. Все мы искренне влюблены в Лондон и в свою профессию, поэтому каждая наша экскурсия — не просто рассказ об истории и культуре города, но также и взгляд на город изнутри глазами местного жителя.
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1 отзыв оставили туристы

7 февраля 2020
С нами на экскурсии был подросток 11лет. Всем всё понравилось!

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