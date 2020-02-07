1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

О главном в Национальной галерее

Вы изучите шедевры Рембрандта, Рубенса, Веласкеса, Эль Греко, Ван Гога, Клода Моне и Эдуарда Мане, Рафаэля, Микеланджело и многих других гениальных мастеров. Я расскажу о хитроумных приемах, к которым прибегали старые мастера, чтобы добиться максимальной реалистичности и увлечь зрителя. Вы услышите, почему на смену готики пришло Возрождение, которое окончательно забыли в эпоху барокко и рококо, почему со временем художники отказались от реализма и встали на путь абстракции. И на примере нескольких работ узнаете, как отличить шедевр от хорошей ремесленной работы.

Любопытные детали из мира живописи

Вы узнаете, почему на полу главного входа в галерею вас встречает Анна Ахматова и почему в главном зале импрессионистов висит картина, разрезанная на куски. Я расскажу, как по длине хвоста лошади определить время создания памятника и по какой причине одни живописные картины со временем покрываются трещинками (кракелюрами), а другие нет. Научу легко отличать барокко от рококо, а Мане от Моне. Поговорим о том, для чего Ван Гог отрезал себе ухо, а Гоген променял работу в банке на жизнь с аборигенами на Таити. Кроме того, вы узнаете почему голландцы так любили натюрморты с убитой дичью, гнилыми фруктами и черепами и кого на самом деле можно считать первооткрывателем импрессионизма.

Кому подходит экскурсия

Рассказ ведется в простой, доступной каждому форме. Эта экскурсия будет интересна как подготовленному зрителю, так и только начинающему любителю искусства.