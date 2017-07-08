Этот замечательный автобусный тур по Лондону дает вам возможность исследовать этот очаровательный город во всем его величии. Ваш проездной позволяет вам садиться в автобус и выходить из него на любой из его многочисленных остановок. Посмотрите на город под другим углом во время бесплатной пешеходной экскурсии и круиза по Темзе (если выбран 24, 48 или 72-часовой вариант).
На маршруте тура вы найдете всемирно известные достопримечательности, такие как Лондонский Тауэр, Глобус Шекспира, впечатляющее Вестминстерское аббатство и, конечно же, неподражаемый Букингемский дворец. Вы также увидите самые выдающиеся районы города, такие как знаменитая Риджент-стрит, всемирно известная Оксфорд-стрит и оживленный Пикадилли.
Аудиогиды доступны на следующих языках: английском, французском, немецком, испанском, итальянском, португальском (бразильском), китайском, русском и хинди. Выбирайте из 3 маршрутов и 1 фидерного маршрута, охватывающего более 70 остановок.
Красный Маршрут
Желтый Маршрут - Вежливое обслуживание фидеров
Этот маршрут, действующий утром, проходит от популярных гостиничных районов до центра Лондона.
Остановки в туре включают следующее:
- Buckingham Palace Road - автобусный вокзал Colonnades, остановка Buckingham Gate - остановка туристического автобуса.
- Парламентская улица - возле казначейства Ее Величества
- Уайтхолл - остановка туристического автобуса.
- Нижняя Риджент-стрит - остановка туристического автобуса № 1109.
- Пикадилли - остановка туристического автобуса, станция Green Park
- Пикадилли - остановка туристического автобуса Hyde Park Corner
- Knightsbridge - за пределами отеля Lanesborough
- Knightsbridge - At Scotch House
- Kensington Gore - Королевский Альберт-холл
- Кенсингтон-роуд - Дворцовые ворота
- Глостер-роуд - отель Kensington Plaza
- Станция Gloucester Road - остановка G.
- Южный Кенсингтонский вокзал - остановка D.
- Cromwell Gardens - остановка туристического автобуса V&A
- Brompton Road - автобусная остановка Harrods
- Knightsbridge - остановка Corner Corner в Гайд-парке.
- Park Lane / Northbound - туристическая остановка
- Park Lane / Northbound - Мраморная арка
- Бейкер-стрит - к югу от Портер-стрит
- Орчард-стрит - за пределами Selfridges
- Хеймаркет - к югу от Оранж-стрит
- Pall Mall East - к западу от Трафальгарской площади
- Дунканнон-стрит - за пределами Сен-Мартен-ин-Зе-Филдс
- Aldwych - остановка туристического автобуса.
- Ладгейт-Хилл - Собор Святого Павла / Лондонский музей
- Улица Королевы Виктории - Кэннон-стрит
- Кинг-Уильям-стрит - Лондонский мост
- Тули-стрит - лондонская темница
- Тули-стрит - туристическая остановка Vine Lane
- Tower Hill - напротив станции Tower Hill.
- Саутварк-Бридж-Роуд - По дороге к Темзе.
- York Road - к северу от Chicheley Street
- Westminster Bridge Road - остановка туристического автобуса.
- Tothill Street - остановка туристического автобуса.
- Букингемские ворота - напротив галереи Квинс
- Buckingham Palace Road - отель Thistle Victoria
- Buckingham Palace Road - остановка автовокзала Colonnades.