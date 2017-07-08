Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом

Совершите незабываемый тур по Лондону во время обширного автобусного тура по системе hop-on hop-off

3.8
521 отзыв
В группе
до 50 чел.
Совершите незабываемый тур по Лондону во время обширного автобусного тура по системе hop-on hop-off.

Вы можете погрузиться в бесчисленные достопримечательности и всемирно известные достопримечательности, которые может предложить эта мировая столица.

Наслаждайтесь бесплатным круизом на лодке.
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом

Что вы увидите 🤩

  • Оксфорд-стрит, Лондон
  • Кенсингтон
  • Ноттинг-Хилл
  • Холборн
  • Бейсуотер
  • Бейкер-стрит, Лондон
  • Темза
  • Риджент-стрит
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите Лондон во время экскурсии с более чем 70 остановками
  2. Отправляйтесь в бесплатный пеший тур и бесплатный круиз по Темзе
  3. Взгляните на такие достопримечательности как Букингемский дворец, Тауэр, Тауэрский мост и др
  4. Посетите знаменитую Трафальгарскую площадь и улицу Пикадилли
  5. Прослушайте аудигид о городе с выбором из 11 языков
Этот замечательный автобусный тур по Лондону дает вам возможность исследовать этот очаровательный город во всем его величии. Ваш проездной позволяет вам садиться в автобус и выходить из него на любой из его многочисленных остановок. Посмотрите на город под другим углом во время бесплатной пешеходной экскурсии и круиза по Темзе (если выбран 24, 48 или 72-часовой вариант).
На маршруте тура вы найдете всемирно известные достопримечательности, такие как Лондонский Тауэр, Глобус Шекспира, впечатляющее Вестминстерское аббатство и, конечно же, неподражаемый Букингемский дворец. Вы также увидите самые выдающиеся районы города, такие как знаменитая Риджент-стрит, всемирно известная Оксфорд-стрит и оживленный Пикадилли.
Аудиогиды доступны на следующих языках: английском, французском, немецком, испанском, итальянском, португальском (бразильском), китайском, русском и хинди. Выбирайте из 3 маршрутов и 1 фидерного маршрута, охватывающего более 70 остановок.

Красный Маршрут

Освещает все основные достопримечательности центрального Лондона и посещает Музейный квартал Лондона. Карту маршрута можно найти здесь: https://d1wgio6yfhqlw1.cloudfront.net/UserFiles/image/London_hoho_Map.jpg
Желтый Маршрут - Вежливое обслуживание фидеров
Этот маршрут, действующий утром, проходит от популярных гостиничных районов до центра Лондона.

Остановки в туре включают следующее:

  • Buckingham Palace Road - автобусный вокзал Colonnades, остановка Buckingham Gate - остановка туристического автобуса.
  • Парламентская улица - возле казначейства Ее Величества
  • Уайтхолл - остановка туристического автобуса.
  • Нижняя Риджент-стрит - остановка туристического автобуса № 1109.
  • Пикадилли - остановка туристического автобуса, станция Green Park
  • Пикадилли - остановка туристического автобуса Hyde Park Corner
  • Knightsbridge - за пределами отеля Lanesborough
  • Knightsbridge - At Scotch House
  • Kensington Gore - Королевский Альберт-холл
  • Кенсингтон-роуд - Дворцовые ворота
  • Глостер-роуд - отель Kensington Plaza
  • Станция Gloucester Road - остановка G.
  • Южный Кенсингтонский вокзал - остановка D.
  • Cromwell Gardens - остановка туристического автобуса V&A
  • Brompton Road - автобусная остановка Harrods
  • Knightsbridge - остановка Corner Corner в Гайд-парке.
  • Park Lane / Northbound - туристическая остановка
  • Park Lane / Northbound - Мраморная арка
  • Бейкер-стрит - к югу от Портер-стрит
  • Орчард-стрит - за пределами Selfridges
  • Хеймаркет - к югу от Оранж-стрит
  • Pall Mall East - к западу от Трафальгарской площади
  • Дунканнон-стрит - за пределами Сен-Мартен-ин-Зе-Филдс
  • Aldwych - остановка туристического автобуса.
  • Ладгейт-Хилл - Собор Святого Павла / Лондонский музей
  • Улица Королевы Виктории - Кэннон-стрит
  • Кинг-Уильям-стрит - Лондонский мост
  • Тули-стрит - лондонская темница
  • Тули-стрит - туристическая остановка Vine Lane
  • Tower Hill - напротив станции Tower Hill.
  • Саутварк-Бридж-Роуд - По дороге к Темзе.
  • York Road - к северу от Chicheley Street
  • Westminster Bridge Road - остановка туристического автобуса.
  • Tothill Street - остановка туристического автобуса.
  • Букингемские ворота - напротив галереи Квинс
  • Buckingham Palace Road - отель Thistle Victoria
  • Buckingham Palace Road - остановка автовокзала Colonnades.

Ответы на вопросы

Что входит
  • проездной на лондонский hop-on hop-off автобус
  • Wi-Fi в автобусе
  • Гарнитура для комментариев тура
  • Обзорный hop-on hop-off круиз по Темзе с комментариями (при наличии, с проездным на 24, 48 или 72 часа)
  • Интерактивное мобильное приложение для поиска сокровищ
  • Предварительно записанные комментарии на 11 разных языках
Что не входит
  • Вход в достопримечательности
  • Еда и напитки
  • Чаевые
  • Пешая экскурсия и круиз при бронировании билета Basic на день
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Автобусы отправляются каждые 15-20 минут
  • Клиенты могут садиться и выходить несколько раз в течение срока действия своего билета на любом из доступных маршрутов
  • Классический тур (красный маршрут): охватывает все основные достопримечательности центрального Лондона и посещает Музейный квартал Лондона
  • Essential Tour (оранжевый маршрут): проходит мимо мадам Тюссо и Кингс-Кросс, а также через Гайд-парк и Риджентс-парк, два из самых красивых парков Лондона
  • Утренний и вечерний сервис высадки (желтый и зеленый маршруты): автобусы заберут гостей из популярных гостиничных районов, доставят их в центр Лондона утром и высадят к концу дня
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

V
8 июля 2017
Автобусы были в порядке, легко следовать, мы получили большую часть, поездка на лодке легко найти, люди были очень добры, для гида было довольно трудно следовать за ним, двигаясь и разговаривая, слишком быстро оба (мы потратили немного времени, чтобы найти место встречи) Я был с молодыми людьми, поэтому мы разделяли такое же отношение.
А
4 июля 2017
Нам очень повезло, что погода была такой хорошей. Мы выбрали красную линию, потому что вы сможете увидеть лучшие части Лондона, но все еще в «маленьком» круге. Сначала у нас были некоторые проблемы с поиском автобусной остановки, поэтому некоторая дополнительная информация при заказе нашего билета была бы прекрасной. Нам понравилась каждая минута, но около половины четвертого начинало становиться очень людно, и нам пришлось сесть внизу. Что на самом деле не проблема, но немного свежего воздуха или кондиционера было бы неплохо, потому что там было так жарко … Я хотел бы попробовать и другие линии, но тогда я пойду в течение недели, а не выходных,
D
3 сен 2021
To start with when I bought the tickets it said that I needed to exchange it and go to the meeting point which was south bank. Unfortunately the underground tube station Waterloo was closed so we could not get to the destination. We had to turn back found a bus stop and decided to wait the bus didn't come so we walked around London when we eventually got on the bus the eticket on my phone didn't work we missed out on the river cruise which was supposed to be included as we didn't have the ticket. Although we enjoyed the sights we might as well have been sat on a normal bus no head phone were given or guide as we noticed on other hop on buses
Ещё 518 отзывов

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