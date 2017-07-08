Этот замечательный автобусный тур по Лондону дает вам возможность исследовать этот очаровательный город во всем его величии. Ваш проездной позволяет вам садиться в автобус и выходить из него на любой из его многочисленных остановок. Посмотрите на город под другим углом во время бесплатной пешеходной экскурсии и круиза по Темзе (если выбран 24, 48 или 72-часовой вариант).

На маршруте тура вы найдете всемирно известные достопримечательности, такие как Лондонский Тауэр, Глобус Шекспира, впечатляющее Вестминстерское аббатство и, конечно же, неподражаемый Букингемский дворец. Вы также увидите самые выдающиеся районы города, такие как знаменитая Риджент-стрит, всемирно известная Оксфорд-стрит и оживленный Пикадилли.

Аудиогиды доступны на следующих языках: английском, французском, немецком, испанском, итальянском, португальском (бразильском), китайском, русском и хинди. Выбирайте из 3 маршрутов и 1 фидерного маршрута, охватывающего более 70 остановок.

Красный Маршрут

Освещает все основные достопримечательности центрального Лондона и посещает Музейный квартал Лондона. Карту маршрута можно найти здесь: https://d1wgio6yfhqlw1.cloudfront.net/UserFiles/image/London_hoho_Map.jpg

Желтый Маршрут - Вежливое обслуживание фидеров

Этот маршрут, действующий утром, проходит от популярных гостиничных районов до центра Лондона.

Остановки в туре включают следующее: