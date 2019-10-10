63 отзыва оставили туристы

Самые известные и популярные достопримечательности: здание Парламента, Вестминстерское Аббатство, Трафальгарская площадь, Адмиралтейская Арка, с посещением месторасположения всех основных официальных королевских резиденций за последние 950 лет, включая и современный оплот монархии — Букингемский Дворец. Идеальное решение для первого знакомства с британской столицей!

Программа

Экскурсия идеально подойдет тем, кто в городе в первый раз и хотел бы для начала «сориентироваться на местности». Мы увидим основные достопримечательности центрального Лондона (район Вестминстер), большинство из них известны во всем мире.

Наша прогулка начнется с Парламентского Сквера, где мы сможем полюбоваться зданием Парламента и главным символом британской столицы — знаменитым Биг-Беном.

После короткого рассказа о Вестминстерском Aббатстве , в соборе которого с середины XI века проходили коронации всех английских монархов, мы отправимся на улицу Уайтхолл, где представлена вся политическая элита Британии: от Министерства иностранных дел до офиса Премьер-министра по знаменитому адресу Даунинг-стрит, 10.

, в соборе которого с середины XI века проходили коронации всех английских монархов, мы отправимся на улицу Уайтхолл, где представлена вся политическая элита Британии: от Министерства иностранных дел до офиса Премьер-министра по знаменитому адресу Даунинг-стрит, 10. Вы услышите о блистательном дворце Генриха VIII — Уайтхолле , самом большом и роскошном дворце Европы своего времени — и посочувствуете трагической истории Карла I — короля, сложившего свою голову на плахе; более того, вы увидите место его казни своими глазами…

, самом большом и роскошном дворце Европы своего времени — и посочувствуете трагической истории Карла I — короля, сложившего свою голову на плахе; более того, вы увидите место его казни своими глазами… После беглого осмотра здания Адмиралтейства мы попадем на Трафальгарскую площадь — самое «сердце» английской столицы. Вы сможете оценить красоту старинной церкви Св. Мартина-в-полях, шедевра архитектуры XVIII века, а также услышите драматическую историю Национальной Галереи , до сих пор одной из самых посещаемых среди музеев мира. Здесь же находится памятник самому уважаемому герою морских сражений — колонна Нельсона, это один из самых известных символов Лондона!

— самое «сердце» английской столицы. Вы сможете оценить красоту старинной церкви Св. Мартина-в-полях, шедевра архитектуры века, а также услышите драматическую историю , до сих пор одной из самых посещаемых среди музеев мира. Здесь же находится памятник самому уважаемому герою морских сражений — колонна Нельсона, это один из самых известных символов Лондона! Далее мы пройдем под Адмиралтейской Аркой — это главные церемониальные ворота на пути к Букингемскому Дворцу . Однако по пути к конечной цели нашего путешествия мы заглянем еще в несколько мест: осмотрим архитектурную «соперницу» памятника Нельсону — Колонну Герцога Йоркского и пройдемся по легендарному Палл Маллу, где были сосредоточены те самые клубы джентльменов, что прославили его на весь мир — кстати, многие из них существуют до сих пор!

. Однако по пути к конечной цели нашего путешествия мы заглянем еще в несколько мест: осмотрим архитектурную «соперницу» памятника Нельсону — Колонну Герцога Йоркского и пройдемся по легендарному Палл Маллу, где были сосредоточены те самые клубы джентльменов, что прославили его на весь мир — кстати, многие из них существуют до сих пор! В конце улицы нас встретит фасад Сент-Джеймского Дворца — главной резиденции монархии без малого полтора века. Только в 1837 году королева Виктория решила перебраться в стоящий неподалеку Букингемский Дворец, дом королевы нынешней, где наша экскурсия и закончится.

Кроме того, за время экскурсии вы узнаете:

кому сдали в аренду Адмиралтейскую Арку;

где находился самый маленький полицейский участок в Лондоне;

сколько стоит самый дорогой жилой дом в Англии;

какую официальную должность занимает кот Премьер-министра и каково его жалованье;

и многое-многое другое!

Основные пункты маршрута: