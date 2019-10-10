63 отзыва оставили туристы

Экскурсия идеально подойдет тем, кто в городе в первый раз и хотел бы для начала «сориентироваться на местности». Мы увидим основные достопримечательности центрального Лондона (район Вестминстер), большинство из них известны во всем мире.
Наша прогулка начнется с Парламентского Сквера, где мы сможем полюбоваться зданием Парламента и главным символом британской столицы — знаменитым Биг-Беном.
После короткого рассказа о Вестминстерском Aббатстве, в соборе которого с середины XI века проходили коронации всех английских монархов, мы отправимся на улицу Уайтхолл, где представлена вся политическая элита Британии: от Министерства иностранных дел до офиса Премьер-министра по знаменитому адресу Даунинг-стрит, 10.
Вы услышите о блистательном дворце Генриха VIII — Уайтхолле, самом большом и роскошном дворце Европы своего времени — и посочувствуете трагической истории Карла I — короля, сложившего свою голову на плахе; более того, вы увидите место его казни своими глазами…
После беглого осмотра здания Адмиралтейства мы попадем на Трафальгарскую площадь — самое «сердце» английской столицы. Вы сможете оценить красоту старинной церкви Св. Мартина-в-полях, шедевра архитектуры XVIII века, а также услышите драматическую историю Национальной Галереи, до сих пор одной из самых посещаемых среди музеев мира. Здесь же находится памятник самому уважаемому герою морских сражений — колонна Нельсона, это один из самых известных символов Лондона!
Далее мы пройдем под Адмиралтейской Аркой — это главные церемониальные ворота на пути к Букингемскому Дворцу. Однако по пути к конечной цели нашего путешествия мы заглянем еще в несколько мест: осмотрим архитектурную «соперницу» памятника Нельсону — Колонну Герцога Йоркского и пройдемся по легендарному Палл Маллу, где были сосредоточены те самые клубы джентльменов, что прославили его на весь мир — кстати, многие из них существуют до сих пор!
В конце улицы нас встретит фасад Сент-Джеймского Дворца — главной резиденции монархии без малого полтора века. Только в 1837 году королева Виктория решила перебраться в стоящий неподалеку Букингемский Дворец, дом королевы нынешней, где наша экскурсия и закончится.
Кроме того, за время экскурсии вы узнаете:
кому сдали в аренду Адмиралтейскую Арку;
где находился самый маленький полицейский участок в Лондоне;
сколько стоит самый дорогой жилой дом в Англии;
какую официальную должность занимает кот Премьер-министра и каково его жалованье;
и многое-многое другое!
Основные пункты маршрута:
Здание Парламента
Биг-Бен
Вестминстерское Aббатство
Офис Премьер-Министра
Место казни короля Карла I
Трафальгарская площадь
Церковь Св. Мартина в полях
Адмиралтейская Арка
Национальная Галерея
Колонна Нельсона
Колонна Герцога Йоркского
Джентльменские клубы Палл Малла
Сент-Джеймский Дворец
Букингемский Дворец
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Очень содержательная и интересная экскурсия. Дмитрий отлично владеет предметом, рассказывает увлекательно и доступно. Большое спасибо за прекрасную экскурсию.
Iosif
17 сентября 2019
Thank you very much !!!
Юлия
6 июля 2019
Дима понравился! Рекомендую!
Оксана
19 июня 2019
5 июня 2019 года ходили на экскурсию "От Биг-Бена до Букингема" с Дмитрием. Очень понравилось! Дмитрий - прекрасных рассказчик, глубоко знающий материал, очень интересно его доносит до слушателей. С одной стороны, он давал даты, имена, с другой - они так вплетались в историю, что вся информация (а ее было довольно много) воспринималась очень легко и интересно. Дмитрий очень внимателен к своим экскурсантам, давал время для фото, отвечал на все вопросы. Мы действительно узнали много об истории Лондона, его достопримечательностях и прекрасно провели время. Одна из лучших экскурсий! Однозначно рекомендую!
Татьяна
13 июня 2019
Отличная экскурсия, самый лучший гид.
Юлия
14 февраля 2019
К сожалению, остались смешанные впечатления от экскурсии с Дмитрием. Огорчало, что гид молчал при переходе с места на место и часто смотрел в телефон. Приходилось в этих паузах самим спрашивать -«а это что?», иначе, шли в тишине мимо интересных объектов. Подойдя к нужному объекту рассказывал сильно сжатую информацию и потом очередная тишина. Очень не хватило информативности.
Павел
20 октября 2018
С удовольствием посещу другие экскурсии Дмитрия во время следующей поездки в Лондон.
Мария
5 августа 2018
Отличная экскурсия. Гид просто великолепен! Позновательно, интересно и ребёнку 12 лет и взрослым!
Галина
31 июля 2018
Получили большое удовольствие от экскурсии. Всем рекомендуем !!! Дмитрий выполнил свою работу на отлично!!! Спасибо ему огромное!!!
Эржена
18 июня 2018
Экскурсия пролетела незаметно благодаря прекрасному гиду! Дмитрию огромное спасибо за проделанную работу! Рекомендуем всем! Весело и информативно! Просто замечательно!!!
Окунуться в атмосферу криминального Лондона прошлых столетий
История Скотланд-Ярда — это не только штаб-квартиры лондонской полиции, но и самая первая профессиональная детективная служба столицы и вместе с ней громкие преступления прошлого: от террористических актов до похождений серийных убийц. На этой тематической прогулке я проведу вас сквозь череду необычных мест и увлекательных историй, связанных одной темой — преступление и наказание.
Познакомиться с историей рок-музыки и ее героев на авто-экскурсии по столице рок-н-ролла
Где еще найти такое место на планете, буквально переполненное историей рок-музыки?!
Лондон — признанная музыкальная столица рок-н-ролла, как минимум в Европе, а может, и во всем мире. На этой авторской авто-экскурсии мы проедем по культовым местам, прочно вошедшим в историю музыки XX и даже XXI века.
Прогулка по следам легендарных британских шпионов и секретной службы разведки MI-6
Каждый путешественник может назвать имя главного шпиона всех времен и народов — Джеймса Бонда, легендарного агента «007». Но знаете ли вы, что у этого персонажа есть реальные прототипы: настоящие шпионы, агенты самой секретной спецслужбы в мире — британской разведки MI-6. На прогулке вы узнаете, как появилась на свет разведка Соединенного Королевства и кем были первые «суперагенты», услышите истории о громких шпионских скандалах времен «холодной войны» и даже прогуляетесь у современной штаб-квартиры MI-6.
С комфортом оценить все знаковые места британской столицы и разобраться, как устроен город
Лондон — город, которым можно наслаждаться самыми разнообразными способами.
Отличной альтернативой традиционной пешеходной экскурсии может стать автомобильный тур «Весь Лондон за 4 часа». На комфортабельном микроавтобусе мы проедем по центральным районам Лондона, и вы сможете наглядно разобраться, как именно устроен этот город.
«Дырявый Котёл», Министерство Магии, платформа 9 ¾ и другие волшебные уголки города
Готовы отправиться навстречу магическим приключениям на улицах Лондона? Где, как не здесь, можно найти отголоски и напоминания о волшебном мире, сошедшем со страниц романов о Гарри Поттере. На этой авторской прогулке мы исследуем магические уголки Лондона, где проходили съемки фильмов киноэпопеи: от входа в «Дырявый Котёл» до легендарной платформы 9¾. Вы узнаете любопытные подробности о жизни Джоанн Роулинг, судьбе её романов и их экранизациях. А после сможете отправиться в павильоны киностудии Warner Bros, чтобы своими глазами рассмотреть костюмы и декорации к фильмам о Гарри Поттере и вознаградить себя бутылочкой сливочного пива!
Проследить жизненный путь легендарной британской рок-группы в авто-туре по местам ее творчества
Наверное, самой известной британской рок-группой с конца 1990-х годов во всем мире стала «Radiohead». Это группа — настоящий эталон рока XXI века — до сих собирает стадионы и самые большие концертные залы в любой стране мира. В этом автомобильном туре вы посетите редчайшие места, прочно связанные с историей группы, и проследите их жизненный путь с того момента, как подростками они встретились в школе городка Abingdon, откуда всё и началось.
Пройти по местам съемок фильмов о Гарри Поттере и узнать интересные факты о романах Джоанн Роулинг
Где же еще знакомиться с миром «Гарри Поттера», как не в Оксфорде — главном университете Англии, который стал прототипом волшебного Хогвартса. Здесь вы пройдете по главным локациям фильмов о мальчике-волшебнике, заглянете в магическую библиотеку и знаменитый обеденный зал Колледжа Крайстчёрч, погрузитесь с головой в английскую культуру и услышите занимательные истории о Джоанн Роулинг и её романах. А вишенкой на торте может стать визит в павильоны киностудии Warner Bros, где находятся оригинальные декорации к фильмам о Гарри Поттере от Косой аллеи до кабинета профессора Дамблдора!
Нереальное путешествие в мир британской сцены 1960-х и 1970-х
Пешеходная экскурсия по наиболее значимым местам в истории легендарных «The Beatles» — нереальное путешествие в мир британской сцены 1960-х и 1970-х. Знаменитые концертные площадки, прославленные студии звукозаписи, личные дома «битлов», офисы лейблов и другие достопримечательности сумасшедшей эпохи английского рок-н-ролла (в том числе The Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, Jimi Hendrix, David Bowie и другие).
Обзорная прогулка с историком искусства по знаковым достопримечательностям столицы
Я, как профессиональный историк искусства, живущий в Лондоне и полюбивший его всем сердцем, хочу поделиться своими знаниями — во время обзорной экскурсии я покажу и расскажу все главное, что стоит знать об этом городе.
Почувствовать ритм города и погрузиться в нескончаемый поток впечатлений на обзорной велопрогулке
Велосипедная экскурсия ― это великолепный способ совместить культурный и спортивный отдых. Eсли вы хотите увидеть Лондон и провести время весело и непринужденно — это наилучшая возможность почувствовать его настоящую атмосферу, ощутить ритм жизни его улиц и площадей, погрузиться в нескончаемый поток впечатлений.
История, секреты и нравы Лондона в двухчасовом круизе по Темзе
Чтобы увидеть Лондон с совершенно неожиданного ракурса, стоит отправиться на круиз по Темзе. Именно с воды открываются самые необычные виды на районы и достопримечательности Лондона. На экскурсии я расскажу об увлекательном настоящем Лондона и его таинственном прошлом, и вы раскроете секреты и нравы этого ни на что не похожего города.
Увидеть символы города от Адмиралтейства до Вестминстера на пешеходной групповой прогулке
Если вы хотите узнать и полюбить старый Лондон, обязательно прогуляйтесь по нему пешком! За пару часов мы обойдем самые значимые места исторического центра: Трафальгарскую площадь, парк Святого Джеймса, Биг-Бен, Вестминстерское Аббатство и другие достопримечательности, с которых стоит начать знакомство с британской столицей. Вы погрузитесь в удивительную историю и красочную современную жизнь Лондона, узнаете о его особенностях и найдете ключ к пониманию его по-настоящему английского характера.
Главные достопримечательности восточного Лондона и старого Сити на автобусе
Приготовьтесь поприветствовать The capital of Great Britain! За 4 часа вы поймёте устройство города и узнаете о главных районах. В западном Лондоне вас ждёт Букингемский дворец, Вестминстерское Аббатство, Парламент, Трафальгарская площадь и другие исторические памятники. А в восточном Сити вы окажетесь в старейшем районе Лондона, где древнее прячется за стеклянными небоскрёбами и чувствуется энергетика одного из ведущих деловых центров мира.
Исследовать Лондонский Сити, увидеть его достопримечательности и прочувствовать особенный колорит
Слышали фразу «Если ты устал от Лондона, ты устал от жизни»? Прогуливаясь со мной по городу, вы не только увидите главные достопримечательности, но также прочувствуете ритм и атмосферу английской столицы, поймете, чем живут местные, и услышите многоголосье центральных улиц. Лондон многообразен, и я с удовольствием погружу вас в его колорит.