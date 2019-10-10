63 отзыва оставили туристы

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От Биг-Бена до Букингема

Ориентация на местности и главные достопримечательности центрального Лондона за 3.5 часа!

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 15 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

£195 за экскурсию

У этой экскурсии63 отзыва
4.94
Dmitriy
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
Dmitriy – Гид по Лондону
Самые известные и популярные достопримечательности: здание Парламента, Вестминстерское Аббатство, Трафальгарская площадь, Адмиралтейская Арка, с посещением месторасположения всех основных официальных королевских резиденций за последние 950 лет, включая и современный оплот монархии — Букингемский Дворец.

Идеальное решение для первого знакомства с британской столицей!
От Биг-Бена до Букингема
От Биг-Бена до Букингема

Программа

Экскурсия идеально подойдет тем, кто в городе в первый раз и хотел бы для начала «сориентироваться на местности». Мы увидим основные достопримечательности центрального Лондона (район Вестминстер), большинство из них известны во всем мире.

  • Наша прогулка начнется с Парламентского Сквера, где мы сможем полюбоваться зданием Парламента и главным символом британской столицы — знаменитым Биг-Беном.
  • После короткого рассказа о Вестминстерском Aббатстве, в соборе которого с середины XI века проходили коронации всех английских монархов, мы отправимся на улицу Уайтхолл, где представлена вся политическая элита Британии: от Министерства иностранных дел до офиса Премьер-министра по знаменитому адресу Даунинг-стрит, 10.
  • Вы услышите о блистательном дворце Генриха VIII — Уайтхолле, самом большом и роскошном дворце Европы своего времени — и посочувствуете трагической истории Карла I — короля, сложившего свою голову на плахе; более того, вы увидите место его казни своими глазами…
  • После беглого осмотра здания Адмиралтейства мы попадем на Трафальгарскую площадь — самое «сердце» английской столицы. Вы сможете оценить красоту старинной церкви Св. Мартина-в-полях, шедевра архитектуры XVIII века, а также услышите драматическую историю Национальной Галереи, до сих пор одной из самых посещаемых среди музеев мира. Здесь же находится памятник самому уважаемому герою морских сражений — колонна Нельсона, это один из самых известных символов Лондона!
  • Далее мы пройдем под Адмиралтейской Аркой — это главные церемониальные ворота на пути к Букингемскому Дворцу. Однако по пути к конечной цели нашего путешествия мы заглянем еще в несколько мест: осмотрим архитектурную «соперницу» памятника Нельсону — Колонну Герцога Йоркского и пройдемся по легендарному Палл Маллу, где были сосредоточены те самые клубы джентльменов, что прославили его на весь мир — кстати, многие из них существуют до сих пор!
  • В конце улицы нас встретит фасад Сент-Джеймского Дворца — главной резиденции монархии без малого полтора века. Только в 1837 году королева Виктория решила перебраться в стоящий неподалеку Букингемский Дворец, дом королевы нынешней, где наша экскурсия и закончится.

Кроме того, за время экскурсии вы узнаете:

  • кому сдали в аренду Адмиралтейскую Арку;
  • где находился самый маленький полицейский участок в Лондоне;
  • сколько стоит самый дорогой жилой дом в Англии;
  • какую официальную должность занимает кот Премьер-министра и каково его жалованье;
  • и многое-многое другое!

Основные пункты маршрута:

  • Здание Парламента
  • Биг-Бен
  • Вестминстерское Aббатство
  • Офис Премьер-Министра
  • Место казни короля Карла I
  • Трафальгарская площадь
  • Церковь Св. Мартина в полях
  • Адмиралтейская Арка
  • Национальная Галерея
  • Колонна Нельсона
  • Колонна Герцога Йоркского
  • Джентльменские клубы Палл Малла
  • Сент-Джеймский Дворец
  • Букингемский Дворец

От Биг-Бена до Букингема
От Биг-Бена до Букингема
От Биг-Бена до Букингема
От Биг-Бена до Букингема
От Биг-Бена до Букингема
От Биг-Бена до Букингема
От Биг-Бена до Букингема
От Биг-Бена до Букингема
От Биг-Бена до Букингема
От Биг-Бена до Букингема
От Биг-Бена до Букингема
От Биг-Бена до Букингема

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Dmitriy
Dmitriy
Живу в Лондоне с 2010 года, профессиональный историк литературы (кандидат наук). Все экскурсии — авторские, с богатым иллюстративным материалом.
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63 отзыва оставили туристы

10 октября 2019
Очень содержательная и интересная экскурсия. Дмитрий отлично владеет предметом, рассказывает увлекательно и доступно. Большое спасибо за прекрасную экскурсию.
17 сентября 2019
Thank you very much !!!
6 июля 2019
Дима понравился! Рекомендую!
19 июня 2019
5 июня 2019 года ходили на экскурсию "От Биг-Бена до Букингема" с Дмитрием. Очень понравилось! Дмитрий - прекрасных рассказчик, глубоко знающий материал, очень интересно его доносит до слушателей. С одной стороны, он давал даты, имена, с другой - они так вплетались в историю, что вся информация (а ее было довольно много) воспринималась очень легко и интересно. Дмитрий очень внимателен к своим экскурсантам, давал время для фото, отвечал на все вопросы. Мы действительно узнали много об истории Лондона, его достопримечательностях и прекрасно провели время. Одна из лучших экскурсий! Однозначно рекомендую!
13 июня 2019
Отличная экскурсия, самый лучший гид.
14 февраля 2019
К сожалению, остались смешанные впечатления от экскурсии с Дмитрием. Огорчало, что гид молчал при переходе с места на место и часто смотрел в телефон. Приходилось в этих паузах самим спрашивать -«а это что?», иначе, шли в тишине мимо интересных объектов. Подойдя к нужному объекту рассказывал сильно сжатую информацию и потом очередная тишина. Очень не хватило информативности.
20 октября 2018
С удовольствием посещу другие экскурсии Дмитрия во время следующей поездки в Лондон.
5 августа 2018
Отличная экскурсия. Гид просто великолепен! Позновательно, интересно и ребёнку 12 лет и взрослым!
31 июля 2018
Получили большое удовольствие от экскурсии. Всем рекомендуем !!! Дмитрий выполнил свою работу на отлично!!! Спасибо ему огромное!!!
18 июня 2018
Экскурсия пролетела незаметно благодаря прекрасному гиду! Дмитрию огромное спасибо за проделанную работу! Рекомендуем всем! Весело и информативно! Просто замечательно!!!
Ещё 53 отзыва

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