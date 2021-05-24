Виндзорский замок: входной билет

Изучите Виндзорский замок - любимый дом отдыха королевы Елизаветы II в выходные дни

4.7
1782 отзыва
Входной билет
Изучите Виндзорский замок — любимый дом отдыха королевы Елизаветы II в выходные дни.

Во время посещения вы узнаете историю замка, осмотрите его палаты, полюбуетесь на сокровища из королевской коллекции.

Также вы увидите часовню Святого Георга.
Виндзорский замок: входной билет
Виндзорский замок: входной билет
Виндзорский замок: входной билет
Виндзорский замок: входной билет
Виндзорский замок: входной билет
Виндзорский замок: входной билет

Что вы увидите 🤩

  • Часовня Святого Георгия
  • Виндзорский замок
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Побывайте в Виндзорском замке — старейшем и крупнейшем жилом замке в мире
  2. Посетите великолепные парадные покои с одними из лучших сокровищ королевской коллекции
  3. Осмотрите часовню Святого Георгия — место захоронения короля Генриха VIII
Построенный в XI веке Вильгельмом Завоевателем Виндзорский замок является старейшим и крупнейшим обитаемым замком в мире. Его реконструкцией занимались короли и королевы, включая Генриха II, Чарльза II и Георга IV.
В наши дни Королева проводит большинство своих выходных в Виндзорском замке, который также регулярно используется для торжественных случаев и государственных нужд.
Билет позволяет посетить замок, включая великолепные парадные покои, которые украшены одними из лучших сокровищ королевской коллекции. Среди шедевров есть картины Гольбейна, Рубенса, Ван Дейка, а также изысканная английская и французская мебель.
В зимние месяцы посетителям открывается доступ в роскошные частные покои, созданные по приказу Георга IV и известные как полупарадные покои.
Во время визита вы также можете посетить часовню Святого Георга. Это одно из самых красивых церковных зданий в Англии и место упокоения десяти монархов, включая Генриха VIII и Чарльза I.
В Виндзорском замке есть что посмотреть, поэтому отведите на него достаточно времени (около 2,5–3 часов). Так вы получите максимум от посещения. Замок находится на вершине крутого холма. Гостям замка приходится много ходить, поэтому лучше наденьте удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет для посещения Виндзорского замка
Что не входит
  • Трансфер
  • Мультимедийный гид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Фотоаппараты
  • Курение
  • Видеозапись
Важная информация
  • Часовня Святого Георгия открыта до 13:00 23 и 24 декабря
  • Билеты, приобретенные через GetYourGuide, невозможно преобразовать в годовой абонемент
  • Курение, включая электронные сигареты, запрещено
  • Возможно внезапное изменение мер безопасности и рабочих часов
  • В парадных покоях, полупарадных покоях и часовне Святого Георгия запрещены фото и видеосъемка, включая использование носимых устройств
  • Часовня Святого Георгия закрыта для посещения по воскресеньям (служба)
  • Смена караула происходит в большинство дней
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 1782 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1340
4
314
3
70
2
27
1
31
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
K
24 мая 2021
(Великобритания)
Плавный простой процесс от электронной почты до входа в дверь. Приветливый внимательный персонал. Красивое место для посещения. Вам предоставляется аудиогид, который был действительно полезным и простым в использовании. Это помогло понять историю замка и оценить экспонаты. Только критика, что я заблудился с главной улицы, найдя входной билет. Возможно, помогли вывески на Хай-стрит. Не думаю, что видел. Прекрасный день, поеду снова!!
Е
24 окт 2019
(Россия)
Очень удобно покупать билеты дома, ехать с готовым ваучером. Правда у нас произошел форсмажор - Аббатство закрыли раньше, и мы остались с ваучером на руках, который действителен 1 день. Я написала сообщение в компанию, но ответа так и не получила. Прошли на следующий день, благо не обратили внимание на дату в кассе, где меняешь ваучер на билет
E
29 ноя 2021
(Германия)
Beautiful castle and lovely piece of history.

Travelling to the castle is easy, there is a train that goes directly there via Waterloo station. Just make sure to have the full train ticket purchased as the Oyster card only goes up to certain zones.

From the station it is about a 10 minute walk through Windsor town which itself I really beautiful.

The castle itself was gorgeous and took us right back in time. The rooms and art work were all very well presented and the Castle offers audio guides and headsets for free to listen to information regarding every single room.

A really nice few hours spent and a place for beautiful photos. There are no photos allowed in the castle itself but the outside is beautiful.

We loved it and had a really great experience.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лондона

👥Групповые🎫Билеты🎧АудиогидыТолько для взрослых🗽ДостопримечательностиЧасовня Святого ГеоргияВиндзорский замок

Еще несколько похожих предложений в Лондоне

Автобусная экскурсия в Виндзор с посещением Виндзорского замка
В группе
до 30 чел.
4.2
9
65
за 1 чел.
Автобусная экскурсия в Виндзор с посещением Виндзорского замка
🚌 На автобусе
Виндзорский замок более 900 лет является символом британского престола
в 12:45 в разные дни
Дворец Хэмптон-корт и сады: входной билет
Входной билет
31
за 1 чел.
Дворец Хэмптон-корт и сады: входной билет
👣 Пешеходная
Билет на территорию дворца Хэмптон-корт включает в себя посещение дворца, парадных покоев короля Генриха VIII
ежедневно 10:00 - 17:30
Входной билет в Банкетный зал
Входной билет
9
за 1 чел.
Входной билет в Банкетный зал
👣 Пешеходная
Вы уже прогулялись у Букингемского дворца, сфотографировались на фоне Биг Бена
Пн - Вс (кроме чт) 10:00 - 17:00
Билеты без очереди в музей Handel & Hendrix
Входной билет
13
за 1 чел.
Билеты без очереди в музей Handel & Hendrix
Посетите единственный в мире дом-музей Джимми Хендрикса
пн - сб 11:00 - 18:00
Собор Святого Павла: входной билет с быстрым проходом
Входной билет
23
за 1 чел.
Собор Святого Павла: входной билет с быстрым проходом
👣 Пешеходная
Побывайте в величественном соборе Святого Павла в Лондоне по отличной цене
с понедельника по субботу с 08:30 до 16:30
Билет для посещения Стоунхенджа
Входной билет
26
за 1 чел.
Билет для посещения Стоунхенджа
🚌 На автобусе
Туристы со всего света приезжают в Англию, чтобы увидеть Стоунхендж
ежедневно с 9.30 до 16.30, группы запускаются каждые полчаса
Лондон: билет в Тауэр и на выставку королевских регалий
Входной билет
35
за 1 чел.
Лондон: билет в Тауэр и на выставку королевских регалий
👣 Пешеходная
Побывайте в величественном Тауэре Лондона по отличной цене
ежедневно 09:00 - 16:00
Букингемский дворец: билеты с Королевским пешим туром
В группе
до 50 чел.
4.4
132
2ч 30м
5 572
за 1 чел.
Букингемский дворец: билеты с Королевским пешим туром
Обогатите свои впечатления от посещения Лондона, познакомившись с рядом его ключевых традиций: прогуляйтесь с гидом по
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
Индивидуально
для 15 чел.
4.7
3
£210
за 1-15 чел.
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
👣 Пешеходная
Познакомиться с прошлым и настоящим главного собора Великобритании
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Вечерний Лондон
Индивидуально
для 5 чел.
4.9
8
200
за 1-5 чел.
Вечерний Лондон
👣 Пешеходная
Отправляемся вместе изучать Лондон и посетим основные исторические локации за 2 часа
С 5 до 9 вечера в любое время
Полёты в Лондонском Музее науки
Индивидуально
для 10 чел.
5
1
1ч 30м
£200
за 1-10 чел.
Полёты в Лондонском Музее науки
Исследовать старинные самолёты, изучить теорию полёта и почувствовать себя настоящим пилотом!
4 дек
5 дек
11 дек
ещё...
Ленин в Лондоне
Индивидуально
для 10 чел.
110
за 1-10 чел.
Ленин в Лондоне
👣 Пешеходная
Экскурсия будет проходить в районе Клеркенвелл
По субботам в 10:30
У нас ещё много экскурсий 😎 в Лондоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Лондоне
🇬🇧