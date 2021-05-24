Построенный в XI веке Вильгельмом Завоевателем Виндзорский замок является старейшим и крупнейшим обитаемым замком в мире. Его реконструкцией занимались короли и королевы, включая Генриха II, Чарльза II и Георга IV.

В наши дни Королева проводит большинство своих выходных в Виндзорском замке, который также регулярно используется для торжественных случаев и государственных нужд.

Билет позволяет посетить замок, включая великолепные парадные покои, которые украшены одними из лучших сокровищ королевской коллекции. Среди шедевров есть картины Гольбейна, Рубенса, Ван Дейка, а также изысканная английская и французская мебель.

В зимние месяцы посетителям открывается доступ в роскошные частные покои, созданные по приказу Георга IV и известные как полупарадные покои.

Во время визита вы также можете посетить часовню Святого Георга. Это одно из самых красивых церковных зданий в Англии и место упокоения десяти монархов, включая Генриха VIII и Чарльза I.

В Виндзорском замке есть что посмотреть, поэтому отведите на него достаточно времени (около 2,5–3 часов). Так вы получите максимум от посещения. Замок находится на вершине крутого холма. Гостям замка приходится много ходить, поэтому лучше наденьте удобную обувь.