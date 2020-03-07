28 отзывов оставили туристы

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Ереван от глубокой древности до наших дней

Познакомиться с 6000-летним поселением, погулять по центру и побывать в музее современного искусства

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 9 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Площади Республики
  • Заказать экскурсию

От 40 за экскурсию

У этой экскурсии28 отзывов
4.93
Valentine
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Valentine – Гид в Ереване
В Ереване за несколько часов можно прикоснуться к древнейшим эпохам, Средневековью и искусству наших дней.

На этой экскурсии 🧭 вы пройдёте по следам древних предков и узнаете о значении артефактов в Шенгавитском поселении, которое старше египетских пирамид.

Затем прогуляетесь 👣 по центру города, изучая архитектурный ансамбль.

А в конце экскурсии окажетесь в музее современного искусства Каскад и взглянете на панорамы города и Араратской долины.
Ереван от глубокой древности до наших дней
Ереван от глубокой древности до наших дней

Что вас ожидает

Шенгавитское поселение: жизнь 6 тысяч лет назад
Начнём с по-настоящему древнего места — городища на окраине Еревана, которое старше известной крепости Эребуни почти на 3 тысячи лет. Здесь вы прикоснётесь к памятникам Кура-аракской культуры: пройдёте по улицам с каменными основаниями стен, изучите устройство жилых помещений и хранилищ для продуктов, увидите найденные керамические изделия, золотые украшения, орудия труда и переносные очаги. Артефакты помогут лучше понять, почему открытие и изучение Шенгавитского поселения оказались столь значимыми.

Архитектура центра города и современное искусство
Во второй части экскурсии вы прогуляетесь по малому центру Еревана: изучите ансамбль площади Республики — энциклопедии средневекового зодчества Армении, обратите внимание на детали домов 19 века, вспомните имена Нансена и Айвазовского, увидите здание Оперы и необычный Дом камерной музыки. А после посетите музейный комплекс Каскад, где познакомитесь с работами из коллекции Джерарда Левона Гафесчана — произведениями современных южно-корейских, английских, колумбийских скульпторов. В конце экскурсии по Каскаду поднимемся на смотровые площадки на разных уровнях с великолепным видом на город и Араратскую долину.

Организационные детали

  • В стоимость включены транспортные расходы (такси) для группы до 3 человек. Если ваша группа больше, доплата за дополнительное такси (4-6€).
  • Билеты в музей не входят в стоимость (около 2€ за человека)
Ереван от глубокой древности до наших дней
Ереван от глубокой древности до наших дней
Ереван от глубокой древности до наших дней
Ереван от глубокой древности до наших дней
Ереван от глубокой древности до наших дней
Ереван от глубокой древности до наших дней
Ереван от глубокой древности до наших дней
Ереван от глубокой древности до наших дней
Ереван от глубокой древности до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Площади Республики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valentine
Valentine
Меня зовут Валентина. Родилась и живу в Ереване. По первому образованию я биолог. Объездив всю страну, будучи студенткой, поняла, что мне интересны не только природные памятники, но и история, архитектура и сами жители. Несколько лет работала в музее, но мыслями была не здесь. Наконец, получила образование гида-экскурсовода и обрела гармонию. Мне очень нравится знакомить своих гостей с Арменией и Ереваном. Каждый раз я заново влюбляюсь в свою страну. А благодаря моим гостям-путешественникам каждый раз я смотрю на Армению новыми глазами. Спасибо вам большое за такую возможность!
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28 отзывов оставили туристы

7 марта 2020
Спасибо огромное Валентине за такую познавательную и приятную прогулку! Время пролетело незаметно! Хотя мы гуляли даже на полчаса дольше заявленного, ибо Валентина, человек горячо и искренне влюблённый в свой город, страну и своё дело, хотела нам показать как можно больше!) И перед экскурсией дала нам много полезных советов, и даже после проявила заботу, чтобы наше пребывание в прекрасной Армении было незабываемым. Это очень приятно! Искренне рекомендуем гида как приятного в общении и знающего человека. Спасибо, Валентина!
19 января 2020
Очень интересная экскурсия. Валентина помогает полюбить Ереван, Армению. Она чутко адаптируется к пожеланиям участников, прекрасно владеет материалом, понятно и интересно рассказывает.
19 января 2020
City is fantastic, Valentina helped me to see it with all the love she has for it. She knows every house, every piece of art, every nice cousy restaurant. Impressive knowledge and passion, definitely the right guide for Yerevan.
15 января 2020
Великолепный эрудированный гид Валентина! Спасибо за потрясающий рассказ о древнем поселении на берегу Ереванского озера, за неспешную прогулку по старому Еревану и знакомство с экзотическим оформлением Каскада, за рассказы обо всём интересном в городе и в стране и за рекомендации к самостоятельным познавательным прогулкам. На все наши вопросы Валентина отвечала интересно и образно, мы получили массу информации, познакомились с заинтересованным интеллигентным человеком, преданным своему замечательному городу и с удовольствием рассказывающим его историю гостям. Спасибо! Всем рекомендую экскурсии с Валентиной!
13 января 2020
Посетили экскурсию количеством 7 человек 25-35 лет, экскурсия получилась очень интересной, особенно впечатлило Шенгавитское поселение, рассказы о быте древних людей и артефакты того времени. Валентина отлично и увлеченно рассказывает, видно, что очень много знает об истории Еревана и Армении, можно задать любой вопрос и получить исчерпывающую информацию. Кроме того Валентина очень душевная женщина и олицетворяет собой в том числе армянское гостеприимство и доброжелательность. У нас был арендован минивэн и Валентина сочинила на ходу маршрут по городу, чтобы мы посмотрели основные места. Кроме того, начитавшись отзывов, мы попросили показать нам местечко, где подают абрикосовое пиво и вот мы уже заглянули в очень уютный бар. Кстати, абрикосовое пиво неплохое, но не лучшее, что можно выпить в Армении. Кроме того Валентина посоветовала нам просто шикарный ресторан ливанской кухни, наверное, лучший из всех, которые мы посетили за неделю в Армении, а также помогла нам с экскурсией на завод Ной. Мы очень благодарны Валентине за ее информацию и советы! Кстати, экскурсия продлилась дольше указанных на сайте трех часов, но даже с этим казалось, что Валентина так хочет побольше нам показать и рассказать, что времени все равно не хватает. В общем могу смело всем рекомендовать, не пожалеете. Есть небольшое пожелание к Валентине: поскольку часть информации давалась на ходу, не все ребята успевали услышать очередной интересный факт, может быть стоит почаще остановки делать.
28 декабря 2019
Прогулка с Валентиной была очень приятной, с самого начала гид смогла расположить нас к себе. Экскурсия больше напоминала прогулку старых приятелей, это действительно здорово для людей, ценящих личное пространство ;) по нашему пожеланию, Валентина изменила маршрут, чтобы мы побывали в новых местах, а также посоветовала что ещё посмотреть и куда сходить вкусно поесть ( абрикосовое пиво - класс, спасибо за совет). Валентина очень интеллигентная женщина, не только много знает, но и умеет интересно преподнести информацию, это не просто цитирование учебника, а также и ее собственные мысли и мнение. Мы остались крайне довольны. С уважением, Алена и Галина из СПб
1 октября 2019
Хочу выразить огромную благодарность гиду по еревану Валентине за высокий профессионализм, душевность простоту подачи материала. Экскуссовод, с которым вы забудите, что вы на экскурсии. У вас будет ощущение, что вы с родным человеком на прогулке. Отдельное спасибо за прекрасно организованный вечером досуг:Валентина сама забронировала для нас места в джаз клубе и дудук вечеринке!!!Очень добрый и уютный человек!!!!СПАСИБО от всех нас:Елена Ольга, Вера и Галя из Ростова-на-Дону. 15. 09. 2019 экскурсия по городу
19 сентября 2019
Содержание экскурсии полностью соответствует названию. Вы узнаете историю не только Еревана, но и Армении. Валентина прекрасно ориентируется в материале и легко может подстроиться под интересы слушателя. Материал был интересным, при этом насыщенным историческими фактами. Экскурсия подойдёт не только тем, кто впервые приехал в Ереван, но и тем кто хочет узнать его с новой стороны.
16 августа 2019
Замечательно, интересно, охватили большой пласт времени: от " до нашей эры" до современного искусства
4 июля 2019
Так как экскурсия индивидуальная, то получилась прогулка по прекрасному Еревану с хорошим другом. Спокойно неспешно гуляли по городу, где надо было перемещались на такси. На таких экскурсиях нравиться, что у местных жителей ты можешь спросить именно то, что тебя интересует. Увидели как исторические и знаковые места, так и парки, места отдыха местных. Заходили в ереванский дворик, который так просто не найти, надо пройти через сувенирную лавку, внутри все увито виноградом. Увидели Ереван с разных сторон, обязательно вернемся еще. Армения прекрасна!
Ещё 18 отзывов

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