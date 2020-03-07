28 отзывов оставили туристы

Шенгавитское поселение: жизнь 6 тысяч лет назад
Начнём с по-настоящему древнего места — городища на окраине Еревана, которое старше известной крепости Эребуни почти на 3 тысячи лет. Здесь вы прикоснётесь к памятникам Кура-аракской культуры: пройдёте по улицам с каменными основаниями стен, изучите устройство жилых помещений и хранилищ для продуктов, увидите найденные керамические изделия, золотые украшения, орудия труда и переносные очаги. Артефакты помогут лучше понять, почему открытие и изучение Шенгавитского поселения оказались столь значимыми.
Архитектура центра города и современное искусство
Во второй части экскурсии вы прогуляетесь по малому центру Еревана: изучите ансамбль площади Республики — энциклопедии средневекового зодчества Армении, обратите внимание на детали домов 19 века, вспомните имена Нансена и Айвазовского, увидите здание Оперы и необычный Дом камерной музыки. А после посетите музейный комплекс Каскад, где познакомитесь с работами из коллекции Джерарда Левона Гафесчана — произведениями современных южно-корейских, английских, колумбийских скульпторов. В конце экскурсии по Каскаду поднимемся на смотровые площадки на разных уровнях с великолепным видом на город и Араратскую долину.