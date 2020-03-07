28 отзывов оставили туристы

Посетили экскурсию количеством 7 человек 25-35 лет, экскурсия получилась очень интересной, особенно впечатлило Шенгавитское поселение, рассказы о быте древних людей и артефакты того времени. Валентина отлично и увлеченно рассказывает, видно, что очень много знает об истории Еревана и Армении, можно задать любой вопрос и получить исчерпывающую информацию. Кроме того Валентина очень душевная женщина и олицетворяет собой в том числе армянское гостеприимство и доброжелательность. У нас был арендован минивэн и Валентина сочинила на ходу маршрут по городу, чтобы мы посмотрели основные места. Кроме того, начитавшись отзывов, мы попросили показать нам местечко, где подают абрикосовое пиво и вот мы уже заглянули в очень уютный бар. Кстати, абрикосовое пиво неплохое, но не лучшее, что можно выпить в Армении. Кроме того Валентина посоветовала нам просто шикарный ресторан ливанской кухни, наверное, лучший из всех, которые мы посетили за неделю в Армении, а также помогла нам с экскурсией на завод Ной. Мы очень благодарны Валентине за ее информацию и советы! Кстати, экскурсия продлилась дольше указанных на сайте трех часов, но даже с этим казалось, что Валентина так хочет побольше нам показать и рассказать, что времени все равно не хватает. В общем могу смело всем рекомендовать, не пожалеете. Есть небольшое пожелание к Валентине: поскольку часть информации давалась на ходу, не все ребята успевали услышать очередной интересный факт, может быть стоит почаще остановки делать.