3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Природа Большого Кавказа

В начале пути проедем через Шемаху — родину Шамаханской царицы. Вдохновлённые арабскими сказками, вы отправитесь к горному перевалу и полюбуетесь панорамами горных систем Большого Кавказа. А на лесистом склоне вас ждёт чаепитие. Мы также остановимся у подвесного моста через бурную реку, проедем по узкой дороге, обнимающей скалы, и по величественному ущелью.

Колорит ремесленного Лагича

Небольшое горное поселение Лагич включено в международный туристический маршрут «Великий Шелковый путь». В этом древнейшем поселении Исмаиллинского района вы прогуляетесь по каменным улочкам, напоминающим бакинский Ичери-шехер, и услышите предания о происхождении лагичцев. Лагич славится как центр ремёсел: в мастерских и торговых лавках вы узнаете о занятиях жителей — изготовлении медной посуды и кожевенном производстве.

После прогулки по Лагичу вы отправитесь в гости в дом местного жителя, где пообедаете и узнаете об особенностях кухни региона.

Легенды самой русской деревни Азербайджана

Откуда в азербайджанских горах взялась деревня с русским названием Ивановка? Это необычное место расскажет истории о гонениях жителей и о загадочной секте молокан, которые называли себя духами. Вы узнаете о том, что повлияло на уклад жизни местных переселенцев, и о современной жизни села. А после отправитесь на неограниченную дегустацию местных домашних вин, настоек и закусок — сыра, свиного шашлыка и шашлыка из ягнёнка.