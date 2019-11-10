3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Этнографическая поездка в Лагич и дегустации в историческом селе Ивановка

Amir
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Amir – представитель гидов
Путь лежит на северо-запад от Баку, мимо горного перевала с отвесными скалами.

Первый пункт путешествия — посёлок Лагич, где, гуляя вдоль каменных домов с деревянными балкончиками, вы познакомитесь с местными ремёслами.

А после пообедаете в гостях у местного жителя.

Второе необычное поселение, Ивановка, встретит легендами о молоканах и дегустацией вина, сыра и шашлыка.
От 263 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
4.33
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана

Что вас ожидает

Природа Большого Кавказа
В начале пути проедем через Шемаху — родину Шамаханской царицы. Вдохновлённые арабскими сказками, вы отправитесь к горному перевалу и полюбуетесь панорамами горных систем Большого Кавказа. А на лесистом склоне вас ждёт чаепитие. Мы также остановимся у подвесного моста через бурную реку, проедем по узкой дороге, обнимающей скалы, и по величественному ущелью.

Колорит ремесленного Лагича
Небольшое горное поселение Лагич включено в международный туристический маршрут «Великий Шелковый путь». В этом древнейшем поселении Исмаиллинского района вы прогуляетесь по каменным улочкам, напоминающим бакинский Ичери-шехер, и услышите предания о происхождении лагичцев. Лагич славится как центр ремёсел: в мастерских и торговых лавках вы узнаете о занятиях жителей — изготовлении медной посуды и кожевенном производстве.

После прогулки по Лагичу вы отправитесь в гости в дом местного жителя, где пообедаете и узнаете об особенностях кухни региона.

Легенды самой русской деревни Азербайджана
Откуда в азербайджанских горах взялась деревня с русским названием Ивановка? Это необычное место расскажет истории о гонениях жителей и о загадочной секте молокан, которые называли себя духами. Вы узнаете о том, что повлияло на уклад жизни местных переселенцев, и о современной жизни села. А после отправитесь на неограниченную дегустацию местных домашних вин, настоек и закусок — сыра, свиного шашлыка и шашлыка из ягнёнка.

Организационные детали

  • Гид заберёт вас в вашем отеле и привезёт обратно
  • Для детей от 0 до 5 экскурсия проводится бесплатно, от 6 до 12 — с 50 % скидкой

В стоимость включено

  • Трансфер (новые комфортабельные автомобили)
  • Чай для чаепития и бутилированная вода
  • Обед в Лагиче
  • Неограниченный алкоголь и холодные закуски в Ивановке
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Amir
Amir
Мне 40 лет, в туризме с 2005. Есть своя компания, которая занимается размещением гостей и проведением экскурсий по Азербайджану. У нас более 400 контрактов с отелями пo Азербайджану, есть более 80-ти уникальных туров, которые мы разрабатываем и прокатываем сами. Мы знаем каждый метр дороги и каждую точку экскурсии. Мы проводим исторические, археологические, природные, морские, хайкинг и прочие виды туров.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 ноября 2019
Самым интересным в этой экскурсии был удивительный поселок Лагич, целый «город мастеров» с многовековой историей развития различных ремесел, сохранившийся почти таким же, каким он был в пору своего расцвета в 19 веке. Но, кроме этого, мы получили большое удовольствие от самой поездки. Наш гид Орхан повез нас в Лагич по новой дороге, вдоль которой тянулись почти марсианские пейзажи, а обратно мы ехали среди лесистых гор, вдоль горной реки, через которую перекинут пешеходный подвесной мост- местная достопримечательность. Орхан – отличный водитель, ехать по серпантину было одно удовольствие, он человек общительный, внимательный и заботливый, его очень интересовало наше мнение об этом новом маршруте. Большое спасибо ему и Амиру, который организовывал эту поездку.
30 сентября 2018
Добрый день всем путешественникам, которые готовы отправиться по следам "Великого шелкового пути"... Опишу все коротко, чтобы без лишних слов Вы могли оценить качество этой экскурсии.
1-Прибытие гида строго по запланированному времени. Гид Кямран встретил нас у отеля, ровно в 10,00, как было оговорено перед экскурсией. Проводил нас в комфортабельный автомобиль.
2. Содержание экскурсии. Кямран обладает достаточными знаниями о населенных пунктах, в которых проходила экскурсия(Лагич и Ивановка). Также по дороге рассказывал много интересных фактов о местах, по которым проходил наш путь. Отдельного внимания заслуживает посещение усыпальницы в скалах и подвесного моста. Очень колоритно выглядят стада овец, козлов и баранов, спускающиеся с горных вершин.
В Лагиче приятно удивили мастерские, в которых можно лицезреть работу ремесленников. В вашем присутствии и самовар отреставрируют и на металле выбьют красивый рисунок. Попадая в Лагич, вы как будто окунаетесь в прошлое, деревянные балконы и дома из речного камня погружают вас в историю народа, которого вы ни когда не узнаете, не посетив эту экскурсию.
Особое впечатление произвел гид из Лагича. В свои 28 лет он знает столько о своем родном городке, что невольно влюбляешься в Лагич и его жителей. А как гостеприимно нас встретили на обед и словами не описать... Накормили, напоили и душевно поговорили...
Наше путешествие продолжилось в Ивановке. И это действительно "Русское сердце Азербайджана". Как будто побывали на Родине...И люди на русском языке разговаривают, и памятник героям Великой Отечественной войны, и русское застолье с азербайджанским вином и закусками. А подарок от гида Сергея, чисто русский, вкусное вино.
Особо тронуло сердце природа Азербайджана. Во время поездки перед глазами мелькали одна картина за другой. То степь манила своими песками и мелкими растения, то горы завораживали, то виноградники на закате очаровывали своей красотой.
Конечно словами это не описать, да и надо ли это... Лучше посмотреть и насладиться красотами Азербайджана, гостеприимством местного народа, вкуснейшей кухней, знаниями и великолепным общением с гидом. Кроме как благодарности за проведенный день, ничего сказать больше не могу. Мне все понравилось. Спасибо Кямрану.
24 августа 2018
Я ожидала большего от этой экскурсии, может поэтому и не в таком восторге от этой поездки. Владимир предмет знает, пейзажи красивые, но может чем-то надо ее дополнить для лучшего впечатления.

Amir проводит ещё 6 экскурсий

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