Рафтинг

Рафтинг начнется с традиционного черногорского завтрака: пончиков с сыром, мёдом и чаем. После завтрака переодеваемся в гидрокостюмы и отправляемся на рафтинг 🚣‍. До точки старта мы доедем на джипах.

Нас ждет 24 порога, бурное горное течение, брызги 💦 воды в лицо, радостные крики и невероятные впечатления. По ходу сплава будут остановки возле нетронутых водопадов, где можно искупаться и сделать красивые 🤩 фото. Для этого в начале сплава вы получите водонепроницаемые пакетики для телефонов.

Рафтинг по реке Тара имеет II категорию сложности. Он безопасен и подходит всем без специальной подготовки. Температура реки летом +12°C.

После сплава вас ждет обед с национальными блюдами: речной форелью или ягненком из-под сача.

Пивское озеро и каньоны

Дорога будет проходить почти через всю страну. Мы будем проезжать Подгорицу, Скадарское озеро, каньоны и ущелья. Пивское озеро — огромное водохранилище, образовавшееся после постройки плотины. Это завораживающее место, поскольку вода имеет необычный цвет. В зависимости от погоды она может быть изумрудной или ярко-бирюзовой.

Мы проедем по панорамной дороге вдоль озера, на пути встречаются тоннели, вырубленные прямо в горном массиве. С неё открываются виды на горы ⛰️ и озеро. Мы будем останавливаться на панорамных площадках, чтобы сделать фото и насладиться красотой. Там же находится платина Мратинье высотой более 200 метров, с неё открывается красивый вид на каньон и озеро, в котором можно увидеть плавающих рыб.

Организационные детали: