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2 в 1: рафтинг по Таре и Каньоны и обед с национальными блюдами

Chernyshev
Chernyshev – Гид из Будвы
Рафтинг 🚣‍ по горной реке подходит для любого уровня подготовки.

Попробуйте что-то новое.

После активного приключения вас ждёт обед с национальными блюдами.

А так же поездка на Пивское озеро и вдоль каньонов Черногории.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €170 за экскурсию

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2 в 1: рафтинг по Таре и Каньоны и обед с национальными блюдами
2 в 1: рафтинг по Таре и Каньоны и обед с национальными блюдами

Что вы увидите

  • Каньон реки Тара
  • Пивское озеро
  • Плотина Мратинье
  • Подгорица
  • Скадарское озеро
Рафтинг
Рафтинг начнется с традиционного черногорского завтрака: пончиков с сыром, мёдом и чаем. После завтрака переодеваемся в гидрокостюмы и отправляемся на рафтинг 🚣‍. До точки старта мы доедем на джипах.
Нас ждет 24 порога, бурное горное течение, брызги 💦 воды в лицо, радостные крики и невероятные впечатления. По ходу сплава будут остановки возле нетронутых водопадов, где можно искупаться и сделать красивые 🤩 фото. Для этого в начале сплава вы получите водонепроницаемые пакетики для телефонов.
Рафтинг по реке Тара имеет II категорию сложности. Он безопасен и подходит всем без специальной подготовки. Температура реки летом +12°C.
После сплава вас ждет обед с национальными блюдами: речной форелью или ягненком из-под сача.
Пивское озеро и каньоны
Дорога будет проходить почти через всю страну. Мы будем проезжать Подгорицу, Скадарское озеро, каньоны и ущелья. Пивское озеро — огромное водохранилище, образовавшееся после постройки плотины. Это завораживающее место, поскольку вода имеет необычный цвет. В зависимости от погоды она может быть изумрудной или ярко-бирюзовой.
Мы проедем по панорамной дороге вдоль озера, на пути встречаются тоннели, вырубленные прямо в горном массиве. С неё открываются виды на горы ⛰️ и озеро. Мы будем останавливаться на панорамных площадках, чтобы сделать фото и насладиться красотой. Там же находится платина Мратинье высотой более 200 метров, с неё открывается красивый вид на каньон и озеро, в котором можно увидеть плавающих рыб.

Организационные детали:

  • С собой нужно взять купальник, полотенце, майку. Возраст участников от 7 до 60 лет.
Что входит
  • Рафтинг по горной реке с завтраком и обедом
  • Прокат гидрокостюма
  • Услуги гида
  • Автомобиль и топливо.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности или ваш отель
2 в 1: рафтинг по Таре и Каньоны и обед с национальными блюдами
2 в 1: рафтинг по Таре и Каньоны и обед с национальными блюдами
2 в 1: рафтинг по Таре и Каньоны и обед с национальными блюдами
2 в 1: рафтинг по Таре и Каньоны и обед с национальными блюдами

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Chernyshev
Chernyshev
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