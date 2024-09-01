На Рождество – экскурсии в Париже

Найдено 5 экскурсий в категории «На Рождество» в Париже на русском языке, цены от €32, скидки до 19%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
Пешая
132 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу самого романтичного района Парижа, открывая для себя его историю, искусство и кулинарные шедевры
Начало: У метро Blanche
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
32 за человека
Главные сокровища Лувра за 2 часа
скидка
19%
596 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Главные сокровища Лувра: путеводитель по эпохам
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Лувру, где вас ждут шедевры мировой культуры и уникальные исторические экспонаты
Начало: Возле Лувра
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
6250 за человека
Квартал Маре: будни французского аристократа
Пешая
35 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Квартал Марэ: жизнь и вкусы французской аристократии
Погрузитесь в атмосферу роскоши и изысканности Парижа 18 века на экскурсии по историческому Кварталу Марэ
Начало: У здания мэрии Парижа
Сегодня в 14:30
9 сен в 09:30
260 за всё до 10 чел.
Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
скидка
19%
236 отзывов
3 часа
Билеты
Лувр утром или вечером
Исследуйте Лувр без спешки и толп туристов. Уникальная возможность насладиться шедеврами мирового искусства в спокойной атмосфере
Начало: Около Лувра
9 сен в 09:30
13 сен в 09:30
6250 за билет
Париж с нуля на автомобиле
На машине
12 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Париж с нуля на автомобиле
Все, что нужно увидеть и узнать для лучшего знакомства с городом любви
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
235 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сидоров
    1 сентября 2024
    Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
    Все прекрасно, только пусть Ахмат «встречающую» табличку актуализирует 🤝
  • Н
    Наталья
    1 сентября 2024
    Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
    Благодарим Ольгу за помощь в приобретении билетов в Лувр, за помощь в навигации по его лабиринтам. Ольга профессионал своего дела, единственный момент было сложно воспринимать на слух столь быструю речь.
  • В
    Владимир
    29 августа 2024
    Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
    Спасибо большое за интересную экскурсию! С этой компанией сходили на 5 экскурсий и сходили бы больше, если бы позволяло время. Однозначно рекомендуем экскурсоводов Людмилу ♡, Марию, Елизавету, Екатерину!
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2024
    Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
    Валерия прекрасный рассказчик! Очень понравилась прогулка
    Валерия прекрасный рассказчик! Очень понравилась прогулкаВалерия прекрасный рассказчик! Очень понравилась прогулкаВалерия прекрасный рассказчик! Очень понравилась прогулка
  • С
    Сидоров
    28 августа 2024
    Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
    Ольга совершенно волшебным образом подняла на мизинчике неподъемную хрустальную пирамиду Лувра, непринужденно открыла уже казалось безнадежно закрытые двери и позволила впорхнуть внутрь этого культурного блаженства двум трепетным душам из далекой Московской губернии. Теперь уже двум очень благодарным душам.
  • Т
    Татьяна
    27 августа 2024
    Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
    Были на экскурсии с Ольгой в Лувре 24.08.2024. Нам понравилось! Если вы хотите получить общее представление о музее и задержаться
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    у экспонатов, которые интересны лично вам, то идите в Лувр самостоятельно, возьмите аудиогид. Если же вам интересно услышать историю, легенды, ньюансы, на которые следует обратить внимание, при осмотре основных шедевров, находящихся в Лувре, то рекомендую экскурсию Ольги. Именно здесь вы узнаете почему шедевр называется шедевром. Лувр - музей огромный. Поэтому экскурсия проходит достаточно в быстром темпе, и говорит Ольга быстро, но для нас это не было проблемой. Нам было интересно и познавательно! Спасибо, Ольга!

    Были на экскурсии с Ольгой в Лувре 24.08.2024. Нам понравилось! Если вы хотите получить общее представлениеБыли на экскурсии с Ольгой в Лувре 24.08.2024. Нам понравилось! Если вы хотите получить общее представлениеБыли на экскурсии с Ольгой в Лувре 24.08.2024. Нам понравилось! Если вы хотите получить общее представлениеБыли на экскурсии с Ольгой в Лувре 24.08.2024. Нам понравилось! Если вы хотите получить общее представлениеБыли на экскурсии с Ольгой в Лувре 24.08.2024. Нам понравилось! Если вы хотите получить общее представлениеБыли на экскурсии с Ольгой в Лувре 24.08.2024. Нам понравилось! Если вы хотите получить общее представлениеБыли на экскурсии с Ольгой в Лувре 24.08.2024. Нам понравилось! Если вы хотите получить общее представлениеБыли на экскурсии с Ольгой в Лувре 24.08.2024. Нам понравилось! Если вы хотите получить общее представление
  • Ф
    Флора
    27 августа 2024
    Главные сокровища Лувра за 2 часа
    Экскурсовод был знающим и было очень интересно.
  • А
    Александра
    4 августа 2024
    Главные сокровища Лувра за 2 часа
    Шикарная экскурсия с Дмитрием! Интересные факты, увлекательная манера подачи информации, все было супер! Обязательно вернемся в Париж и к Дмитрию на другие экскурсии;) всем рекомендую
  • M
    Marina
    3 августа 2024
    Главные сокровища Лувра за 2 часа
    Спасибо большое за экскурсию! Не пытаться обойти Лувр самостоятельно и довериться профессиональному гиду было отличной идеей. Какое увлекательное знакомство с
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    Лувром мы получили! Узнала много нового от гида, время пролетело незаметно. Отдельно хочется поблагодарить за то, что мы бережно в комфортном темпе были ограждены от скоплений людей и при этом смогли увидеть всё, что хотели и то, о чём даже не догадывались.

    Спасибо большое за экскурсию! Не пытаться обойти Лувр самостоятельно и довериться профессиональному гиду было отличной идеейСпасибо большое за экскурсию! Не пытаться обойти Лувр самостоятельно и довериться профессиональному гиду было отличной идеейСпасибо большое за экскурсию! Не пытаться обойти Лувр самостоятельно и довериться профессиональному гиду было отличной идеей
  • Е
    Елизавета
    20 мая 2024
    Квартал Маре: будни французского аристократа
    Великолепная экскурсия по прекрасному району Маре. Юлия показала много интересных мест. Я как человек который живет в этом районе около
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    года, узнала много нового. За эту экскурсию мы успели и погулять, и провести дегустацию сыров, десертов и выпечки, зайти в разные магазины и музеи. В конце Юлия порекомендовала отличный ресторан для обеда. Всем советую эту экскурсию)

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «На Рождество»

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  1. Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
  2. Главные сокровища Лувра за 2 часа
  3. Квартал Маре: будни французского аристократа
  4. Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
  5. Париж с нуля на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Монмартр
  4. Набережная
  5. Квартал Марэ
  6. Эйфелева башня
  7. Собор Парижской Богоматери
  8. Остров Сите
  9. Опера Гарнье
  10. Музей Орсе
Сколько стоит экскурсия по Парижу в сентябре 2024
Сейчас в Париже в категории "На Рождество" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 32 до 260 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 1011 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на рождество, 1011 ⭐ отзывов, цены от €32. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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