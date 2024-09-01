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у экспонатов, которые интересны лично вам, то идите в Лувр самостоятельно, возьмите аудиогид. Если же вам интересно услышать историю, легенды, ньюансы, на которые следует обратить внимание, при осмотре основных шедевров, находящихся в Лувре, то рекомендую экскурсию Ольги. Именно здесь вы узнаете почему шедевр называется шедевром. Лувр - музей огромный. Поэтому экскурсия проходит достаточно в быстром темпе, и говорит Ольга быстро, но для нас это не было проблемой. Нам было интересно и познавательно! Спасибо, Ольга!