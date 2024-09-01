2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу самого романтичного района Парижа, открывая для себя его историю, искусство и кулинарные шедевры
Начало: У метро Blanche
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
€32 за человека
скидка
19%
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Главные сокровища Лувра: путеводитель по эпохам
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Лувру, где вас ждут шедевры мировой культуры и уникальные исторические экспонаты
Начало: Возле Лувра
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
62€50 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Квартал Марэ: жизнь и вкусы французской аристократии
Погрузитесь в атмосферу роскоши и изысканности Парижа 18 века на экскурсии по историческому Кварталу Марэ
Начало: У здания мэрии Парижа
Сегодня в 14:30
9 сен в 09:30
€260 за всё до 10 чел.
скидка
19%
3 часа
Билеты
Лувр утром или вечером
Исследуйте Лувр без спешки и толп туристов. Уникальная возможность насладиться шедеврами мирового искусства в спокойной атмосфере
Начало: Около Лувра
9 сен в 09:30
13 сен в 09:30
62€50 за билет
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Париж с нуля на автомобиле
Все, что нужно увидеть и узнать для лучшего знакомства с городом любви
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
€235 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССидоров1 сентября 2024Все прекрасно, только пусть Ахмат «встречающую» табличку актуализирует 🤝
- ННаталья1 сентября 2024Благодарим Ольгу за помощь в приобретении билетов в Лувр, за помощь в навигации по его лабиринтам. Ольга профессионал своего дела, единственный момент было сложно воспринимать на слух столь быструю речь.
- ВВладимир29 августа 2024Спасибо большое за интересную экскурсию! С этой компанией сходили на 5 экскурсий и сходили бы больше, если бы позволяло время. Однозначно рекомендуем экскурсоводов Людмилу ♡, Марию, Елизавету, Екатерину!
- ТТатьяна28 августа 2024Валерия прекрасный рассказчик! Очень понравилась прогулка
- ССидоров28 августа 2024Ольга совершенно волшебным образом подняла на мизинчике неподъемную хрустальную пирамиду Лувра, непринужденно открыла уже казалось безнадежно закрытые двери и позволила впорхнуть внутрь этого культурного блаженства двум трепетным душам из далекой Московской губернии. Теперь уже двум очень благодарным душам.
- ТТатьяна27 августа 2024Были на экскурсии с Ольгой в Лувре 24.08.2024. Нам понравилось! Если вы хотите получить общее представление о музее и задержаться
- ФФлора27 августа 2024Экскурсовод был знающим и было очень интересно.
- ААлександра4 августа 2024Шикарная экскурсия с Дмитрием! Интересные факты, увлекательная манера подачи информации, все было супер! Обязательно вернемся в Париж и к Дмитрию на другие экскурсии;) всем рекомендую
- MMarina3 августа 2024Спасибо большое за экскурсию! Не пытаться обойти Лувр самостоятельно и довериться профессиональному гиду было отличной идеей. Какое увлекательное знакомство с
- ЕЕлизавета20 мая 2024Великолепная экскурсия по прекрасному району Маре. Юлия показала много интересных мест. Я как человек который живет в этом районе около
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «На Рождество»
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