Понять, как и благодаря кому город стал таким демократичным и толерантным
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Описание
Что вас ожидает
Площадь Святой Анны
- У символичного памятника Федерико Гарсии Лорки мы поговорим о знаменитом поэте и драматурге, который жил в районе Лас-Летрас, а после из-за Гражданской войны вынужден был уехать в США. Вы узнаете о последних годах его жизни и причинах, по которым он решил вернуться на родину, где и был убит солдатами диктатора Франсиско Франко.
- Также на площади мы подойдём к Испанскому театру — на его фасаде написаны имена Лопе де Веги, Мигеля де Сервантеса и других культовых испанских деятелей культуры, о которых тоже будет небольшой рассказ.
- Кроме того, вы увидите отель имени королевы Виктории. Он до сих пор считается отелем тореадоров. Предвосхищая ваши вопросы, скажу, что мы сможем честно поговорить о корриде.
Переулок Альварес Гато и код испанского ДНК
Затем свернём на коротенькую улочку, которая славится ресторанами фламенко, украшенными потрясающей керамикой. Очень фотогеничное место. Здесь же находится аутентичное кафе, где любил проводить время известный галисийский писатель Рамон Мария дель Валье-Инклан. Вы увидите его портрет в стиле граффити и услышите о творчестве человека, благодаря которому можно многое понять об испанской глубинке и местном менталитете.
Площадь Каналехас
- Вы полюбуетесь причудливой архитектурой зданий и узнаете о самом необычном здании, которое было первым торговым центром столицы. Также здесь мы зайдём в бутик фиалковых конфет «La Violeta», где можно бесплатно попробовать Мадрид на вкус — здесь угощают фиалковыми леденцами, сделанными по секретному рецепту. В бутик любили заглядывать местные буржуа и даже представители монаршего двора.
- Не обойдём вниманием и отель Four Seasons. Я расскажу, как великолепное здание стало отелем, почему обязательно нужно выпить кофе в его лобби и почему на его фасаде можно увидеть слонов без бивней.
- Напротив гостиницы вы увидите главное казино страны, в котором до сих пор действует строгий дресс-код, а наверху открыт один из лучших мишленовских ресторанов столицы.
Must-visit бар на Гран Виа и район Чуэка
- На главном проспекте Мадрида я покажу первый бар столицы «Museo Chicote». Здесь до сих пор сохранился винтажный антураж старого Голливуда с красной бархатной мебелью.
- Пересекая Гран Вию, мы попадём в один из самых необычных районов Мадрида — Чуэку. Вы узнаете, как сформировалась его атмосфера свободы и толерантности и как из неблагополучного района он превратился в один из самых дорогих и престижных мест для жизни. Также вы побываете на площади имени Рафаэллы Карры, где узнаете о духовной связи Мадрида и итальянской звезды Рафаэллы Карры.
Дом в стиле Гауди
Завершится прогулка около особняка, принадлежавшего политику и финансисту сеньору Лонгории. Дворец очень напоминает творения отца испанского модернизма. Владелец мечтал, чтобы проект реализовал именно он, но Гауди принципиально не работал в Мадриде, поэтому сооружение построил другой архитектор. Сегодня в этом здании находится Союз писателей Испании.
Организационные детали
- Обязательных дополнительных расходов нет, только опциональные траты на напитки и сладости в заведениях по маршруту
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Святой Аны
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.