Экскурсия посвящена известным людям, которые жили в центральных кварталах Мадрида, писали его историю и творили его особый дух. Вы погуляете по району Лас-Летрас — бывшей обители столичной богемы. Посетите бутик, где наслаждались фиалковыми конфетами буржуа, и винтажный бар. Узнаете, где искать ключ к испанскому ДНК. И почувствуете себя настоящими gatos madrileños.

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за 1-2 человека или €45 за человека, если вас больше

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Площадь Святой Анны

У символичного памятника Федерико Гарсии Лорки мы поговорим о знаменитом поэте и драматурге, который жил в районе Лас-Летрас, а после из-за Гражданской войны вынужден был уехать в США. Вы узнаете о последних годах его жизни и причинах, по которым он решил вернуться на родину, где и был убит солдатами диктатора Франсиско Франко.

мы поговорим о знаменитом поэте и драматурге, который жил в районе Лас-Летрас, а после из-за Гражданской войны вынужден был уехать в США. Вы узнаете о последних годах его жизни и причинах, по которым он решил вернуться на родину, где и был убит солдатами диктатора Франсиско Франко. Также на площади мы подойдём к Испанскому театру — на его фасаде написаны имена Лопе де Веги, Мигеля де Сервантеса и других культовых испанских деятелей культуры, о которых тоже будет небольшой рассказ.

— на его фасаде написаны имена Лопе де Веги, Мигеля де Сервантеса и других культовых испанских деятелей культуры, о которых тоже будет небольшой рассказ. Кроме того, вы увидите отель имени королевы Виктории. Он до сих пор считается отелем тореадоров. Предвосхищая ваши вопросы, скажу, что мы сможем честно поговорить о корриде.

Переулок Альварес Гато и код испанского ДНК

Затем свернём на коротенькую улочку, которая славится ресторанами фламенко, украшенными потрясающей керамикой. Очень фотогеничное место. Здесь же находится аутентичное кафе, где любил проводить время известный галисийский писатель Рамон Мария дель Валье-Инклан. Вы увидите его портрет в стиле граффити и услышите о творчестве человека, благодаря которому можно многое понять об испанской глубинке и местном менталитете.

Площадь Каналехас

Вы полюбуетесь причудливой архитектурой зданий и узнаете о самом необычном здании, которое было первым торговым центром столицы. Также здесь мы зайдём в бутик фиалковых конфет «La Violeta» , где можно бесплатно попробовать Мадрид на вкус — здесь угощают фиалковыми леденцами, сделанными по секретному рецепту. В бутик любили заглядывать местные буржуа и даже представители монаршего двора.

, где можно бесплатно попробовать Мадрид на вкус — здесь угощают фиалковыми леденцами, сделанными по секретному рецепту. В бутик любили заглядывать местные буржуа и даже представители монаршего двора. Не обойдём вниманием и отель Four Seasons . Я расскажу, как великолепное здание стало отелем, почему обязательно нужно выпить кофе в его лобби и почему на его фасаде можно увидеть слонов без бивней.

. Я расскажу, как великолепное здание стало отелем, почему обязательно нужно выпить кофе в его лобби и почему на его фасаде можно увидеть слонов без бивней. Напротив гостиницы вы увидите главное казино страны, в котором до сих пор действует строгий дресс-код, а наверху открыт один из лучших мишленовских ресторанов столицы.

Must-visit бар на Гран Виа и район Чуэка

На главном проспекте Мадрида я покажу первый бар столицы «Museo Chicote» . Здесь до сих пор сохранился винтажный антураж старого Голливуда с красной бархатной мебелью.

. Здесь до сих пор сохранился винтажный антураж старого Голливуда с красной бархатной мебелью. Пересекая Гран Вию, мы попадём в один из самых необычных районов Мадрида — Чуэку. Вы узнаете, как сформировалась его атмосфера свободы и толерантности и как из неблагополучного района он превратился в один из самых дорогих и престижных мест для жизни. Также вы побываете на площади имени Рафаэллы Карры, где узнаете о духовной связи Мадрида и итальянской звезды Рафаэллы Карры.

Дом в стиле Гауди

Завершится прогулка около особняка, принадлежавшего политику и финансисту сеньору Лонгории. Дворец очень напоминает творения отца испанского модернизма. Владелец мечтал, чтобы проект реализовал именно он, но Гауди принципиально не работал в Мадриде, поэтому сооружение построил другой архитектор. Сегодня в этом здании находится Союз писателей Испании.

Организационные детали