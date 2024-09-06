2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Флоренции: от Средневековья до Ренессанса
Погрузитесь в историю Флоренции, открывая её тайны вместе с экспертом в области искусства и архитектуры
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Секреты галереи Уффици: путешествие в мир искусства Флоренции
Индивидуальная экскурсия «Секреты галереи Уффици для всех» погружает в мир искусства и истории семьи Медичи. Исследуйте шедевры и тайны Флоренции
Начало: На площади Синьория
Завтра в 08:30
10 сен в 08:30
€160 за всё до 8 чел.
5 часов
Индивидуальная
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Погрузитесь в атмосферу Тосканы, наслаждаясь вином Кьянти и посещая средневековые городки Сан Джиминиано и Чертальдо. Узнайте больше о вине и его производстве
Начало: В городе Чертальдо (Кьянти) или по договоренности ...
9 сен в 16:00
11 сен в 10:00
от €200 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно»
Прогулка по Флоренции, вдохновленная романом Дэна Брауна «Инферно». Оживите страницы книги, исследуя ключевые места города
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€110 за всё до 10 чел.
скидка
5%
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомство с Флоренцией
Прогуляться по главным местам города и почувствовать себя настоящим флорентийцем
Начало: На площади San Lorenzo
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
350€333 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 сентября 2024Спасибо большое Наталье за прекрасную экскурсию) Посмотрели на Флоренцию другими глазами, получилось прочувствовать атмосферу города) Наталья очень интересно рассказывала и подсветила действительно важные моменты)
- ЕЕкатерина3 сентября 2024Мы прекрасно погуляли по городу, узнали много нового и интересного, любовались Флоренцией. Лидия прекрасный гид и человек, с ней было очень комфортно! Всем рекомендую!
- ННаталья29 августа 2024Это была лучшая моя экскурсия на винодельню!!!невероятные эмоции, красивые виды, вкусное вино, мороженое. И очень душевный гид🫶🏼 Татьяна замечательный проводник в мир вина!!!учла все мои пожелания! За что ей благодарность! я и сын в восторге от замечательного времяпровождения!
- ССергей27 августа 2024Лидия свою экскурсию по Флоренции провела на одном дыхании, интересно и познавательно. Смогла заинтересовать своими рассказами-загадками наших двух детей 11 и 15 лет, которые активно включились в процесс изучения истории галереи и Флоренции.
- ССергей26 августа 2024Пишу по прошествии двух дней после посещения экскурсии, но эмоции до сих пор переполняют от увиденных шедевров! И это ещё
- РРунна21 августа 2024Лидия, спасибо вам большое за экскурсии. Мы очень довольны и ей удалось завлечь детей, за что ей спасибо. Рекомендую 👍
- ККсения13 августа 2024Я хотела бы выразить благодарность Лидии за потрясающую экскурсию по галерее Уффици. Время пролетело незаметно, но мы узнали огромное количество
- ЛЛана2 августа 2024Спасибо большое Татьяне за прекрасную экскурсию! Очень интересно гид расставила акценты) рассказала истории и традиции аристократов, показала производство на сыроварне и винодельне) провела отличную дегустацию и рассказала о винах Тосканы - все было здорово! Спасибо еще раз!
- ЕЕкатерина1 августа 2024Экскурсия понравилась! Динамично, энергично, при этом не перегружено, но и если нужна доп. информация, то Татьяна готова ответить на вопросы.
- ДДмитрий24 июля 2024Спасибо большое, Лидия! Время на экскурсии по Уффици пролетело незаметно, а впечатлений осталась масса. Мы были с детьми 8 и 15 лет. Всем было интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «На Рождество»
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