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Экскурсия на электромобиле для гольфа — идеальный вариант для тех, кто не хочет много ходить, но желает увидеть главные места, включая те, к которым не подъехать на обычных машинах.



Я познакомлю вас с историей и архитектурой великих соборов и площадей, расскажу о тайнах шедевров и гениев Флоренции, покажу её секретные уголки. А с площади Микеланджело вы увидите город как на ладони!