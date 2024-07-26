Экскурсия на электромобиле для гольфа — идеальный вариант для тех, кто не хочет много ходить, но желает увидеть главные места, включая те, к которым не подъехать на обычных машинах.
Я познакомлю вас с историей и архитектурой великих соборов и площадей, расскажу о тайнах шедевров и гениев Флоренции, покажу её секретные уголки. А с площади Микеланджело вы увидите город как на ладони!
Я познакомлю вас с историей и архитектурой великих соборов и площадей, расскажу о тайнах шедевров и гениев Флоренции, покажу её секретные уголки. А с площади Микеланджело вы увидите город как на ладони!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
- Вы увидите все самые волшебные уголки Флоренции и полюбуетесь на украшения мраморных фасадов главного собора, базилики Санта-Кроче, и базилики Санта-Мария-Новелла.
- Прокатитесь по восхитительной набережной реки Арно с Золотым мостом
- Увидите площадь Синьории с виртуозными статуями и проедете даже по узеньким старинным улочкам, которые так завораживают в этом городе — на этой машинке мы можем себе это позволить!
- А самое замечательное — это подняться на живописный холмик, панорамную площадь Микеланджело и увидеть город с высоты птичьего полёта
Во время экскурсии будем останавливаться для фотографий, чтобы рассмотреть интересные или секретные местечки и, конечно, погрузиться в тайны шедевров и гениев Флоренции.
Маршрут:
- Собор Санта-Мария-дель-Фьоре
- Площадь Республики
- Площадь Санта-Мария-Новелла
- Мост Святой Троицы
- Золотой Старый мост
- Площадь Святого духа
- Дворец Питти — резиденция Медичи
- Набережная Арно
- Панорамная площадь Микеланджело
- Площадь Святого Креста
- Церковь и дом Данте Алигьери
- Площадь Синьории
Организационные детали
- Электромобиль не выполняет функцию такси, нужно подойти к месту начала экскурсии
- Дополнительные расходы: 60€ с человека, наушники включены в цену
- Экскурсия как дневная, так и вечерняя — можем встретить закат на романтичной площади
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Флоренции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид во Флоренции
Меня зовут Юлия. Я живу во Флоренции более 20 лет. В этом городе изучала историю искусства. Любовь к стране переросла в профессию. Предлагаю экскурсии, которые помогут раскрыть потаённые уголки удивительныхЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Флоренции
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Влюбиться во Флоренцию»: путешествие в историю
Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии
Начало: В районе площади Сан Джованни
28 июл в 15:00
29 июл в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
Buongiorno, Флоренция: путешествие по эпохам и вкусам
Откройте для себя Флоренцию: от величественного Дуомо до секретов местной кухни в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Санта Мария Новелла
Сегодня в 15:00
2 авг в 08:00
€120 за всё до 30 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Флоренция - любовь с первого взгляда
Прогулка по историческому центру Флоренции, знакомство с главными достопримечательностями и легендами города. Насладитесь видами и попробуйте лучший капучино
Начало: На площади Santa Maria Novella
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 4 чел.