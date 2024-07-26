По Флоренции - на гольфкаре

Соборы, площади, мосты и фонтаны города - за короткое время и с комфортом
Экскурсия на электромобиле для гольфа — идеальный вариант для тех, кто не хочет много ходить, но желает увидеть главные места, включая те, к которым не подъехать на обычных машинах.

Я познакомлю вас с историей и архитектурой великих соборов и площадей, расскажу о тайнах шедевров и гениев Флоренции, покажу её секретные уголки. А с площади Микеланджело вы увидите город как на ладони!
По Флоренции - на гольфкаре
По Флоренции - на гольфкаре
По Флоренции - на гольфкаре
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

  • Вы увидите все самые волшебные уголки Флоренции и полюбуетесь на украшения мраморных фасадов главного собора, базилики Санта-Кроче, и базилики Санта-Мария-Новелла.
  • Прокатитесь по восхитительной набережной реки Арно с Золотым мостом
  • Увидите площадь Синьории с виртуозными статуями и проедете даже по узеньким старинным улочкам, которые так завораживают в этом городе — на этой машинке мы можем себе это позволить!
  • А самое замечательное — это подняться на живописный холмик, панорамную площадь Микеланджело и увидеть город с высоты птичьего полёта

Во время экскурсии будем останавливаться для фотографий, чтобы рассмотреть интересные или секретные местечки и, конечно, погрузиться в тайны шедевров и гениев Флоренции.

Маршрут:

  • Собор Санта-Мария-дель-Фьоре
  • Площадь Республики
  • Площадь Санта-Мария-Новелла
  • Мост Святой Троицы
  • Золотой Старый мост
  • Площадь Святого духа
  • Дворец Питти — резиденция Медичи
  • Набережная Арно
  • Панорамная площадь Микеланджело
  • Площадь Святого Креста
  • Церковь и дом Данте Алигьери
  • Площадь Синьории

Организационные детали

  • Электромобиль не выполняет функцию такси, нужно подойти к месту начала экскурсии
  • Дополнительные расходы: 60€ с человека, наушники включены в цену
  • Экскурсия как дневная, так и вечерняя — можем встретить закат на романтичной площади

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Флоренции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Флоренции

ИндивидуальныеМожно с детьмиНеобычныеВечерниеЛетниеНа выходныеБазилика Санта-КрочеПопулярные местаПалаццо ВеккьоСанта-Мария-дель-ФьореПлощадь СиньорииСамое главноеСвятые местаСоборы и храмыМонастыри, церкви, храмыМостыИз центра

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