Sofiya Y. проводит ещё 4 экскурсии

Во время бесплатной онлайн-экскурсии мы с вами отправимся на прогулку 👣 вдоль Тибра, насладимся видом на реку и платаны на набережной, затем попадём на остров 🏝️ Тиберина и узнаем множество занимательных фактов из его истории 📖 — о названии острова, его возникновении, о древних мостах и храмах, а также римской канализации и связи этого места с историей медицины.

А крупные планы YouTube-трансляции позволят нам рассмотреть всё в мельчайших деталях и погрузиться в атмосферу прекрасной римской зимы.