Sofiya Y. проводит ещё 4 экскурсии

Во время бесплатной онлайн-экскурсии мы с вами отправимся на прогулку 👣 вдоль Тибра, насладимся видом на реку и платаны на набережной, затем попадём на остров 🏝️ Тиберина и узнаем множество занимательных фактов из его истории 📖 — о названии острова, его возникновении, о древних мостах и храмах, а также римской канализации и связи этого места с историей медицины.
А крупные планы YouTube-трансляции позволят нам рассмотреть всё в мельчайших деталях и погрузиться в атмосферу прекрасной римской зимы.
Что входит
Услуги гида экскурсовода
Что не входит
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия проходит онлайн
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 600 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Sofiya Y.
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