Sofiya Y. проводит ещё 4 экскурсии

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Бесплатная онлайн-экскурсия «Рим — по набережным Тибра»

Sofiya Y.
Sofiya Y. – Гид из Рима
Эта экскурсия ⛳ бесплатна для вас.

Посетив её вы узнаете, что из себя представляют и как проходят онлайн-экскурсии.

Гид будет в прямом эфире с места событий, а вы —дома, перед компьютером или телефоном.

Для того, чтобы принять участие вам нужно оформить билет 🎫 и перейти по ссылке, которая придет вам на почту за 15 минут до начала экскурсии 🧭.
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 0.3333 час
  • 👫 Группа не более 600 человек
  • Онлайн-экскурсия
Бесплатная онлайн-экскурсия «Рим — по набережным Тибра»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Рим — по набережным Тибра»
Во время бесплатной онлайн-экскурсии мы с вами отправимся на прогулку 👣 вдоль Тибра, насладимся видом на реку и платаны на набережной, затем попадём на остров 🏝️ Тиберина и узнаем множество занимательных фактов из его истории 📖 — о названии острова, его возникновении, о древних мостах и храмах, а также римской канализации и связи этого места с историей медицины.
А крупные планы YouTube-трансляции позволят нам рассмотреть всё в мельчайших деталях и погрузиться в атмосферу прекрасной римской зимы.
Что входит
  • Услуги гида экскурсовода
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Экскурсия проходит онлайн
    Бесплатная онлайн-экскурсия «Рим — по набережным Тибра»
    Бесплатная онлайн-экскурсия «Рим — по набережным Тибра»
    Бесплатная онлайн-экскурсия «Рим — по набережным Тибра»
    Бесплатная онлайн-экскурсия «Рим — по набережным Тибра»

    Выберите дату начала онлайн-встречи

    • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 600 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Sofiya Y.
    Sofiya Y.
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