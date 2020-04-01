Tripster проводит ещё 1 экскурсию

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Посетить крупнейшую церковь в мире и прочувствовать величие и намоленность места

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Над этим грандиозным священным монументом трудились гении нескольких поколений, в их числе Рафаэль и Микеланджело! Вы восхититесь Собором Святого Петра не только снаружи, но и изнутри: изучите коллекцию мозаики и рассмотрите алтарь Папы Римского.

А аудиогид погрузит вас в историю святыни, делясь самыми важными фактами о ней.
20 за билет
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 1 час
До 99 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в собор
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Билеты в собор Святого Петра
Билеты в собор Святого Петра

Что вы получите

  • Быстрый проход в собор
  • Скачиваемый аудиогид (доступен на русском языке)

Как воспользоваться билетом

1. В выбранный день подойдите ко входу в собор и покажите свой билет на смартфоне или в распечатанном виде сотруднику, который также выдаст вам QR-код для аудиогида
2. Собор работает с 07:00 до 18:00 каждый день

Важная информация

  • Собор находится в центре Рима, на территории Ватикана, в 500 метрах от станции метро Ottaviano. Постройку видно из любой точки города, поскольку это самое высокое историческое здание в Риме.
  • Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию посетителя латиницей, как в загранпаспорте

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Билеты в собор Святого Петра
Билеты в собор Святого Петра
Билеты в собор Святого Петра
Билеты в собор Святого Петра

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 09:00, 10:00, 13:00 и 15:00, в среду и воскресенье в 13:00 и 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Местов встречи для начала тура у входа в собор.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы помогаем забронировать билеты в самые известные музеи мира, чтобы сделать ваши путешествия наполненными и познавательными. Музеи Ватикана, Лувр, Прадо и Орсе, собор Святой Софии — мы позаботились о том, чтобы знакомство с ключевыми достопримечательностями и музейными коллекциями стало для вас простым, удобным и приятным.
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