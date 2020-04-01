Tripster проводит ещё 1 экскурсию

Галерея Боргезе с историком искусства
Пройти по главным залам, насладиться величием шедевров и узнать тайны знаменитых экспонатов
Приглашаю посетить одну из лучших галерей Рима — Боргезе, где собраны работы великих итальянцев: Бернини, Рафаэля, Тициана, Боттичелли, Корреджо и Караваджо. Я расскажу историю виллы Боргезе и ее основателя, помогу понять, а главное — почувствовать изумительные картины. Вы пройдете по роскошным залам, винтовым лестницам и насладитесь великолепием скульптур, люстр, каминов и потолочных росписей. После экскурсии вы сможете прогуляться по окружающему галерею ландшафтному парку и осмыслить полученные впечатления в тени деревьев, под мерное журчание фонтанов.