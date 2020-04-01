Tripster проводит ещё 1 экскурсию

Музеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпох

Погрузиться во времена сотворения великих шедевров и открыть важные этапы истории и культуры Рима

Безусловно, Музеи Ватикана одни из самых известных в мире. Говорю именно так — Музеи, во множественном числе, потому что это целый комплекс музеев, коллекции которых создавались по воле многих Пап, господствовавших на престоле. И этот процесс продолжается по сей день. Моя задача — не просто объяснить вам, благодаря чему Музеи обрели столь высокий статус в мире, познакомить с шедеврами, их авторами и значением, но главное — погрузить в атмосферу времен и событий, когда эти творения создавались, и тем самым открыть историю и культуру различных эпох Рима.