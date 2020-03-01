Iulia проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Флоренция: культурная столица Италии

Во Флоренции вы полюбуетесь грандиозным собором Санта-Мария-дель-Фьоре и самой красивой колокольней Европы. Отыщете улочки, на которых жили Данте и Микеланджело, посетите площадь Синьории с ратушей и открытой галереей скульптур из коллекции Медичи и пройдете по старейшему мосту города Понте Веккьо. А также по желанию заглянете на рынок кожаных изделий Сан-Лоренцо, в ювелирные лавочки и на местный рынок еды, где можно попробовать традиционные блюда флорентийской кухни.

Пиза: Падающая башня и не только

После обеда мы отправимся на родину Галилея — в Пизу. Вы сфотографируетесь на фоне знаменитой Падающей башни, полюбуетесь средневековыми церквями и ренессансными дворцами. А также увидите один из старейших университетов Италии, погуляете по очаровательной набережной реки Арно и отведаете настоящее итальянское мороженое на центральной торговой улице города.