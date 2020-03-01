Iulia проводит ещё 1 экскурсию

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  4. Из Рима — во Флоренцию и Пизу!

Два чарующих тосканских города за один день в компании профессионального гида

Iulia
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Iulia – ваш гид
Мы отправимся на поезде в насыщенное, комфортное и очень живописное путешествие по удивительной Тоскане.

Флоренция и Пиза запомнятся вам старинными улочками, церквями, дворцами и вкуснейшим мороженым.

А я поделюсь интересными историями и полезными лайфхаками и помогу вам стать чуточку итальянцами!
€175
158 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 12 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на вокзале Термини
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Из Рима — во Флоренцию и Пизу!
Из Рима — во Флоренцию и Пизу!

Что вас ожидает

Флоренция: культурная столица Италии
Во Флоренции вы полюбуетесь грандиозным собором Санта-Мария-дель-Фьоре и самой красивой колокольней Европы. Отыщете улочки, на которых жили Данте и Микеланджело, посетите площадь Синьории с ратушей и открытой галереей скульптур из коллекции Медичи и пройдете по старейшему мосту города Понте Веккьо. А также по желанию заглянете на рынок кожаных изделий Сан-Лоренцо, в ювелирные лавочки и на местный рынок еды, где можно попробовать традиционные блюда флорентийской кухни.

Пиза: Падающая башня и не только
После обеда мы отправимся на родину Галилея — в Пизу. Вы сфотографируетесь на фоне знаменитой Падающей башни, полюбуетесь средневековыми церквями и ренессансными дворцами. А также увидите один из старейших университетов Италии, погуляете по очаровательной набережной реки Арно и отведаете настоящее итальянское мороженое на центральной торговой улице города.

Организационные детали

  • Билеты на поезда (Рим-Флоренция-Пиза-Рим) не включены в стоимость: 90-100 евро на человека. Рекомендую приобрести их заранее, так как ближе к дате цены поднимаются почти в 2 раза. Я готова помочь с покупкой билетов.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Из Рима — во Флоренцию и Пизу!
Из Рима — во Флоренцию и Пизу!
Из Рима — во Флоренцию и Пизу!
Из Рима — во Флоренцию и Пизу!
Из Рима — во Флоренцию и Пизу!
Из Рима — во Флоренцию и Пизу!
Из Рима — во Флоренцию и Пизу!
Из Рима — во Флоренцию и Пизу!
Из Рима — во Флоренцию и Пизу!
Из Рима — во Флоренцию и Пизу!
Из Рима — во Флоренцию и Пизу!
Из Рима — во Флоренцию и Пизу!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на вокзале Термини.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Iulia
Iulia
Всем привет! Меня зовут Юлия, мне 28 лет. Я родом из Харькова, но живу в Риме и работаю лицензированным гидом-переводчиком. В совершенстве владею итальянским языком, закончила Римский университет по специальности «Туризм». Я очень люблю Италию и жизнь в этой стране. Прекрасно разбираюсь в итальянских обычаях, традициях и особенностях менталитета. Мои экскурсии проходят в форме легкой и ненавязчивой беседы с погружением в местную атмосферу. До встречи в Риме!
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