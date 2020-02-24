3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

La buona pasta

Вы получите массу удовольствия, раскатывая тесто, и нарежете пасту пятью разными способами — это волшебный момент превращения муки и воды в тальятелле, феттучине или спагетти. Я расскажу, как отличается рецепт пасты на юге, центре и севере Италии. Познакомлю с машинками для раскатки и нарезки теста и объясню, почему одну из них называют «гитарой». А еще поделюсь секретами трех главных соусов итальянского застолья: качо е пепе, карбонара и аматричана.

Delizioso gelato

После пасты мы приготовим два вида джелато: из швейцарского шоколада и клубничное со свежими фруктами. Процесс его создания имеет свою специфику, но после нашего мастер-класса вы сможете и дома побаловать себя итальянским мороженым собственного приготовления. И, конечно, прекрасным завершением мастер-класса станет ужин из приготовленных блюд и десерта.