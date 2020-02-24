3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

  4. Мастер-класс: готовим пасту и джелато, как римляне!

Раскрыть секреты соусов, нарезать 5 разных видов пасты и сделать лучшее мороженое в мире

Igor
Задать вопрос
Igor – представитель гидов
Предлагаем вам примерить роль повара итальянского ресторана: во время мастер-класса вы приготовите домашнюю пасту из лучших продуктов.

Узнаете об особенностях этого блюда в регионах Италии и разберетесь в тонкостях рецепта.

А еще попробуете себя в роли джелатерье и приготовите вкуснейший замороженный десерт!
65 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Трастевере
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Мастер-класс: готовим пасту и джелато, как римляне!
Мастер-класс: готовим пасту и джелато, как римляне!

Что вас ожидает

La buona pasta
Вы получите массу удовольствия, раскатывая тесто, и нарежете пасту пятью разными способами — это волшебный момент превращения муки и воды в тальятелле, феттучине или спагетти. Я расскажу, как отличается рецепт пасты на юге, центре и севере Италии. Познакомлю с машинками для раскатки и нарезки теста и объясню, почему одну из них называют «гитарой». А еще поделюсь секретами трех главных соусов итальянского застолья: качо е пепе, карбонара и аматричана.

Delizioso gelato
После пасты мы приготовим два вида джелато: из швейцарского шоколада и клубничное со свежими фруктами. Процесс его создания имеет свою специфику, но после нашего мастер-класса вы сможете и дома побаловать себя итальянским мороженым собственного приготовления. И, конечно, прекрасным завершением мастер-класса станет ужин из приготовленных блюд и десерта.

Организационные детали

  • Мастер-класс проходит на русском языке, для вас его проведет повар Игор
  • После мастер-класса мы пришлем вам на почту рецепты приготовленных блюд

В стоимость экскурсии включено:

Приветственный напиток, обед или ужин с тремя видами приготовленной пасты, мороженым, бокалом вина, бутылкой воды или газированного напитка (на выбор).

Мастер-класс: готовим пасту и джелато, как римляне!
Мастер-класс: готовим пасту и джелато, как римляне!
Мастер-класс: готовим пасту и джелато, как римляне!
Мастер-класс: готовим пасту и джелато, как римляне!
Мастер-класс: готовим пасту и джелато, как римляне!
Мастер-класс: готовим пасту и джелато, как римляне!
Мастер-класс: готовим пасту и джелато, как римляне!
Мастер-класс: готовим пасту и джелато, как римляне!

Экскурсия проводится в будние дни в 15:30, в субботу и воскресенье в 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе Трастевере.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Igor
Igor
Меня зовут Игор, я работаю поваром в ресторане в центре Рима, и обучение кулинарному искусству — это мое призвание! Вместе с Алиной мы организуем и проводим кулинарные мастер-классы. В юности я работал в пиццерии на о. Сардиния, где научился мастерству приготовления пиццы и пасты. После меня заинтересовала Итальянская кухня в целом, и я стал глубже изучать рецепты основных блюд и десертов, сменив работу пиццайолло на повара. Много лет ездил по регионам Италии, чтобы узнать разные способы приготовления блюд местной кухни, но всегда возвращался в Вечный город. И вот уже три года делюсь своей любовью к кулинарии с путешественниками со всего мира. Со мной вы легко научитесь готовить ваше любимое блюдо итальянской кухни, а также получите ответы на любые вопросы об Италии!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Елена
24 февраля 2020
Сказать, что мастер-класс понравился, это ничего не сказать! Было потрясающе вкусно и интресесно. Прекрасное место проведения, очень уютное и чистое! Готовили несколько видов пасты, и вкуснейшее джелато. Игорь - шеф-повар отличный специалист! Были с детьми 6 и 13 лет, и они считают, что это лучшее, что было в Риме!
23 февраля 2020
Прекрасный мастер-класс, очень много интересной информации и прекрасное времяпровождение для всей семьи и друзей. Очень рекомендуем
20 февраля 2020
Большое спасибо Игору за гостеприимство и открытие секретов итальянской кухни!
Получилось просто супер! А как могло быть иначе? В дружеской атмосфере под руководством профессионала в чудесном месте.
Отдельное спасибо за рецепты, которые пришли мне на почту.

С уважением и благодарностью за хорошо проведенное время,
Алина

Igor проводит ещё 1 экскурсию

Готовим пасту и тирамису в ТрастевереГотовим пасту и тирамису в ТрастевереГотовим пасту и тирамису в Трастевере
скидка10%
€65
59 за человека
2.5 часа
1 отзыв
Научиться делать тесто по секретной технологии, традиционные соусы и десерт от итальянской бабушки
«Когда ты в Риме, делай как римляне» — гласит поговорка, а в нашем случае «когда ты в Риме, готовь как римлянин!». На мастер-классе вы научитесь готовить свежее тесто для домашней пасты, равиолли и три традиционных соуса с добавлением лучших продуктов и ароматных сыров. А также откроете аутентичный рецепт божественного тирамису от “nonna”.

Гастрономические экскурсии в Риме

Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарииСыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарииСыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
65 за человека
3.5 часа
385 отзывов
Гурмэ-экскурсия в любимом римлянами Трастевере
Окунитесь в атмосферу жизни Рима, ужиная в любимых ресторанах местных жителей, посещая те же пекарни и продуктовые лавки, куда привередливые римляне ходят за бискотти и пармеджано. Раскройте мир итальянских вин с их историей, тонкостями дегустации и сочетаний с блюдами. Прогуляйтесь по древним улицам Рима, открывая их истории и пробуя национальную еду в самых вкусных местах обожаемого римлянами района Трастевере. Почувствуйте себя настоящими итальянцами – веселыми, беззаботными и бесконечно счастливыми, мамма миа санто чиело, еще один день прожит не зря!
Душевная поездка на винодельнюДушевная поездка на винодельнюДушевная поездка на винодельню
160 за экскурсию
4 часа
Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании
Вы отправитесь на винодельню неподалеку от Рима, где уже шесть поколений производят качественное красное, белое, игристое и десертное вино. Гостеприимные хозяева покажут свои владения, расскажут о семейных традициях, объяснят тонкости винного производства и проведут в старинный погреб. А затем пригласят на дегустацию и обед с блюдами из фермерских продуктов.
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухнейВкусный Рим: знакомство с итальянской кухнейВкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
125 за экскурсию
3 часа
Приобщиться к местной культуре питания в семейных тратториях и легендарных кафе и исследовать город
Мы прогуляемся по историческому центру и поговорим об истории города, его традициях и героях. Я покажу главные памятники Вечного Города, его секретные уголки и лучшие заведения. Узкие улочки старинных кварталов выведут нас к семейным тавернам, уютным кафе и барам, где вы узнаете, что ели раньше и что едят теперь римляне.
Путешествие в земляничное царствоПутешествие в земляничное царствоПутешествие в земляничное царство
250 за экскурсию
4.5 часов
58 отзывов
Вкусная экскурсия для гурманов, фотографов и сладкоежек
Вы посетите прекрасный пригород Рима с живописными панорамами, уютными средневековыми городками, традиционными яствами, земляничными ликерами и добродушными жителями. Эта экскурсия для тех, кто хочет погрузиться в уют и расслабленность настоящей Италии. Приготовьтесь оценить настоящую Романскую кухню, которой славится наш край и которую так сложно отыскать на проторенных туристических тропах. Это неспешная поездка для души и тела!
Кулинарная прогулка для самых смелыхКулинарная прогулка для самых смелыхКулинарная прогулка для самых смелых
115 за экскурсию
4 часа
122 отзыва
История римской кухни, устрицы, трюфель, паштет и сыр — на прогулке для настоящих гурманов!
Пицца, паста, мороженное, кофе, тирамису — этими типично итальянскими «вкусностями» можно наслаждаться вновь и вновь. Но я предлагаю отказаться от стереотипов традиционного туристического меню. Мы не будем искать лучшую пиццерию, кафе-мороженое или бар с самым вкусным в Риме кофе — давайте отправимся на необычную прогулку для настоящих гурманов!
Рим для гурмановРим для гурмановРим для гурманов
115 за экскурсию
5 часов
91 отзыв
История города и кулинарные традиции римлян на интеллектуально-гастрономической прогулке
Предлагаю отправиться на интеллектуально-гастрономическую прогулку по Риму, объединяющую историю города и его кулинарные традиции! Я расскажу вам легенды старинных городских кварталов и помогу почувствовать пульс современной жизни итальянцев.

Выбирайте и другие экскурсии в Риме

ГастрономическиеЗа городомМузеи и искусствоДля детейМода и винтажФотосессииИстория и архитектураНа велосипедеВатиканТрансферыОбзорныеКрыши и панорамыСобор Святого ПетраСикстинская капеллаНеобычные маршрутыТиволиХристианский РимНа автомобилеВ другой городПантеонПешкомНа мотоциклеГрупповыеВ Помпеи из РимаИндивидуальныеКолизей и Римский форумНа корабликеВечерние и ночныеСо скидкойВсеКвестыМастер-классы