Sofiya Y. – Гид из Рима

В прямом эфире поднимемся от площади Венеции на Капитолийский холм, а потом отправимся к Колизею.



Я буду с вами на видео-связи прямо с места событий.



Через камеру телефона покажу все удивительные достопримечательности 🏛️, которые будут встречаться на нашем маршруте: Алтарь Отечества, Капитолийскую площадь и дворцы, статую Марка Аврелия и знаменитую бронзовую волчицу, руины форумов и, конечно, Колизей.



Вас ждет удивительная атмосфера Италии, опустевшие римские проспекты и увлекательный рассказ об истории 📖 и культуре Рима.