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Онлайн-экскурсия «От Капитолия к Колизею, прогулка среди римских холмов»

5
10 отзывов
Sofiya Y.
Sofiya Y. – Гид из Рима
В прямом эфире поднимемся от площади Венеции на Капитолийский холм, а потом отправимся к Колизею.

Я буду с вами на видео-связи прямо с места событий.

Через камеру телефона покажу все удивительные достопримечательности 🏛️, которые будут встречаться на нашем маршруте: Алтарь Отечества, Капитолийскую площадь и дворцы, статую Марка Аврелия и знаменитую бронзовую волчицу, руины форумов и, конечно, Колизей.

Вас ждет удивительная атмосфера Италии, опустевшие римские проспекты и увлекательный рассказ об истории 📖 и культуре Рима.
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • €5.99 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «От Капитолия к Колизею, прогулка среди римских холмов»
Онлайн-экскурсия «От Капитолия к Колизею, прогулка среди римских холмов»

Что вы увидите

  • Алтарь Отечества и площадь Венеция
  • Капитолийский холм
  • Императорские форумы
  • Колизей
Алтарь Отечества и площадь Венеция
Капитолийский холм
Императорские форумы
Колизей
Мы начнём нашу экскурсию ⛳ на площади Венеция, где находится Алтарь Отечества — главный патриотический монумент Италии, узнаем историю 📖 объединения этого государства и его первого правителя — короля Виктора Эммануила II. Потом двинемся к Капитолийскому холму — любоваться на лестницу, построенную Микеланджело, бронзовую статую Марка Аврелия и знаменитую Капитолийскую волчицу. Насладимся видом на безлюдный Римский Форум и пойдём вниз с холма к археологической зоне, разрезанной надвое широким проспектом Императорских форумов. Там нас будут ждать рынки и форум императора Траяна, древняя стена Субурра, руины нескольких античных храмов и в конце маршрута величественный Колизей, главный символ Рима
Что входит
  • Доступ к онлайн-трансляции
Что не входит
    Начало
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
    Место завершения
    🏁 Экскурсия пройдет онлайн
    Онлайн-экскурсия «От Капитолия к Колизею, прогулка среди римских холмов»
    Онлайн-экскурсия «От Капитолия к Колизею, прогулка среди римских холмов»
    Онлайн-экскурсия «От Капитолия к Колизею, прогулка среди римских холмов»

    Выберите дату начала онлайн-встречи

    • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Sofiya Y.
    Sofiya Y.
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    10 отзывов оставили туристы

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