Мы начнём нашу экскурсию ⛳ на площади Венеция, где находится Алтарь Отечества — главный патриотический монумент Италии, узнаем историю 📖 объединения этого государства и его первого правителя — короля Виктора Эммануила II. Потом двинемся к Капитолийскому холму — любоваться на лестницу, построенную Микеланджело, бронзовую статую Марка Аврелия и знаменитую Капитолийскую волчицу. Насладимся видом на безлюдный Римский Форум и пойдём вниз с холма к археологической зоне, разрезанной надвое широким проспектом Императорских форумов. Там нас будут ждать рынки и форум императора Траяна, древняя стена Субурра, руины нескольких античных храмов и в конце маршрута величественный Колизей, главный символ Рима
Что входит
Доступ к онлайн-трансляции
Что не входит
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 100 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Sofiya Y.
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