23 отзыва оставили туристы

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Онлайн-экскурсия по Риму «Сердце Вечного города»

4.8
23 отзыва
София Ю.
София Ю. – Гид из Рима
Отправляемся на прогулку 👣 по самым знаменитым местам Рима! Я выйду в эфир прямо с пустых улиц и площадей и в режиме реального времени покажу, как сейчас живёт город 🏙️.

Мы увидим Испанскую лестницу и аристократические дворцы XVII века, египетские обелиски и римскую триумфальную колонну, а главное, самые известные римские фонтаны — фонтан ⛲ Треви, фонтан Нептуна и фонтан Четырёх рек на площади Навона и другие.
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €5 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия по Риму «Сердце Вечного города»
Онлайн-экскурсия по Риму «Сердце Вечного города»

Детальный маршрут:

    Вид с холма Пинчо
    Египетский обелиск
    Испанская лестница
    Фонтан Баркачча
    Испанская площадь и посольство
    Дворец пропаганды веры
    Дом Джанлоренцо Бернини
    Акведук Вирго
    Фонтан Треви
    (Торговая галерея Альберто Сорди — если будет открыта, вчера меня не пустили)
    Колонна Марка Аврелия
    Дворец Киджи (Совет министров Италии) и Итальянский парламент (Монтечиторио, если будет открыто — иногда площадь перекрывают)
    Базилика Святого Августина (идём мимо и я рассказываю кратко)
    Стадион императора Домициана
    Площадь Навона
    Фонтаны Нептуна, Мавра, фонтан ⛲ Четырёх рек
    Дворец Дориа Памфили и церковь ⛪ Святой Агнессы (там же на площади)
    Что входит
    • Доступ к онлайн-трансляции
    Что не входит
      Начало
      🚩 Экскурсия пройдёт онлайн
      Место завершения
      🏁 Экскурсия пройдет онлайн
      Онлайн-экскурсия по Риму «Сердце Вечного города»
      Онлайн-экскурсия по Риму «Сердце Вечного города»
      Онлайн-экскурсия по Риму «Сердце Вечного города»
      Онлайн-экскурсия по Риму «Сердце Вечного города»

      Выберите дату начала онлайн-встречи

      • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      София Ю.
      София Ю.
      Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
      Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

      23 отзыва оставили туристы

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