23 отзыва оставили туристы

София Ю. – Гид из Рима

Отправляемся на прогулку 👣 по самым знаменитым местам Рима! Я выйду в эфир прямо с пустых улиц и площадей и в режиме реального времени покажу, как сейчас живёт город 🏙️.



Мы увидим Испанскую лестницу и аристократические дворцы XVII века, египетские обелиски и римскую триумфальную колонну, а главное, самые известные римские фонтаны — фонтан ⛲ Треви, фонтан Нептуна и фонтан Четырёх рек на площади Навона и другие.