23 отзыва оставили туристы

Детальный маршрут:
Вид с холма Пинчо
Египетский обелиск
Испанская лестница
Фонтан Баркачча
Испанская площадь и посольство
Дворец пропаганды веры
Дом Джанлоренцо Бернини
Акведук Вирго
Фонтан Треви
(Торговая галерея Альберто Сорди — если будет открыта, вчера меня не пустили)
Колонна Марка Аврелия
Дворец Киджи (Совет министров Италии) и Итальянский парламент (Монтечиторио, если будет открыто — иногда площадь перекрывают)
Базилика Святого Августина (идём мимо и я рассказываю кратко)
Стадион императора Домициана
Площадь Навона
Фонтаны Нептуна, Мавра, фонтан ⛲ Четырёх рек
Дворец Дориа Памфили и церковь ⛪ Святой Агнессы (там же на площади)