51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

Онлайн-экскурсия «Тайная жизнь римских достопримечательностей»

Взглянуть на Вечный город через занимательную геологию и узнать больше об устройстве Древнего Рима

Марина
Задать вопрос
Марина – ваш гид
В погоне за историей 📖 императоров и гладиаторов у путешественников не остается времени открыть другие пласты этого многослойного города.

А ведь Рима не было бы без вулканов, земли и воды.

Вместе мы разберемся, что Вечный город 🏙️ скрывает от глаз туристов и в чем уникальность его расположения.

Вы узнаете о Риме не из путеводителей и даже заглянете в его подземелья!

8 за человека

У этой экскурсии51 отзыв
4.86
Онлайн-экскурсия «Тайная жизнь римских достопримечательностей»
Онлайн-экскурсия «Тайная жизнь римских достопримечательностей»

Что вы узнаете

  • Почему Рим возник именно в этой точке Апеннинского полуострова и как превратился из маленького поселения в центр могущественной Империи
  • Землетрясения и наводнения — разрушат ли они достопримечательности Вечного Рима?
  • Тайны города под городом, или как повезло римским археологам-спелеологам
  • Почему современные дороги проигрывают древним по качеству, как Риму помогают вулканы и где поесть римской брусчатки
  • Почему у Колизея такой асимметричный профиль, как устроен фонтан Треви и почему в городе так много питьевых фонтанчиков

За 1,5 часа вы поймете, как природа всегда взаимодействовала с Римом, и откроете увлекательные секреты знакомых достопримечательностей. А ещё сможете применить эти знания на практике во время прогулок по Риму и путешествий по его живописным окрестностям.

Как проходит онлайн-экскурсия

  • Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино и даже заниматься домашними делами :)
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
  • После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию и список с видео и полезными адресами

Скидка €15 на любую экскурсию гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 15€ на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи в онлайн и в Риме!

Онлайн-экскурсия «Тайная жизнь римских достопримечательностей»
Онлайн-экскурсия «Тайная жизнь римских достопримечательностей»
Онлайн-экскурсия «Тайная жизнь римских достопримечательностей»
Онлайн-экскурсия «Тайная жизнь римских достопримечательностей»
Онлайн-экскурсия «Тайная жизнь римских достопримечательностей»
Онлайн-экскурсия «Тайная жизнь римских достопримечательностей»
Онлайн-экскурсия «Тайная жизнь римских достопримечательностей»
Онлайн-экскурсия «Тайная жизнь римских достопримечательностей»
Онлайн-экскурсия «Тайная жизнь римских достопримечательностей»
Онлайн-экскурсия «Тайная жизнь римских достопримечательностей»
Онлайн-экскурсия «Тайная жизнь римских достопримечательностей»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Местов встречи для начала тура у экрана :) в программе Zoom.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Марина
Марина
Всем привет! Я счастливый человек, потому что мое образование (историк искусства), работа и хобби соединились воедино — я провожу веселые, познавательные, необычные и детские экскурсии в Риме и Ватикане. В свободное время катаюсь на скутере по окрестностям Рима.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

21 июля 2020
Мне понравилась экскурсия :-) Узнала много нового о Риме. Посмотрела на Вечный Город :-) с другого ракурса. Позновательно и интересно ! Советую ! Спасибо за приятные и интересные полтора часа :-)
19 июля 2020
Прекрасная экскурсия! Спасибо большое.
12 июля 2020
На онлайн-экскурсии о тайной жизни римских достопримечательностей ты реально узнаешь такое, что вряд ли узнаешь на обычной, пешеходной. Гиду удалось в полтора часа вместить несколько тысячелетий, выбрав из них самое характерное и знаковое для Вечного города. Действительно помогает лучше понять, почему именно Рим стал столицей империи и остается центром притяжения до сих пор. Геология и гидрология, вроде бы отдельно существующие науки, оказываются в прямом и переносном смысле фундаментом Рима. И на экскурсии было нескучно и не утомительно, несмотря на достаточно серьезный научный бекграунд. Кроме того. Марина давала много ценной практической информации для будущего самостоятельного посещения, Рима и Лацио, рассказывала о своих любимых местах, подготовила к рассылке интересные материалы, отвечала на все наши вопросы. Рекомендую Марину и ее онлайн-экскурсии всем неравнодушным путешественникам!
12 июля 2020
Марина провела отличную дистанционную экскурсию по Риму, показав необычные места и объяснив наименее известные факты о, казалось бы, давно всем известных достопримечательностях. Ответы на вопросы в конце для внимательных слушателей были вишенкой на торте
17 июня 2020
Очень интерсный взгляд на Рим изнутри и даже из под земли, если быть точнее - много нового и неожиданного, прекрасная подготовка для следующих визитов в Вечный город. Рекомендую!
13 июня 2020
Замечательная, захватывающая, логически встроенная, включает множество технических и исторических фактов! Марина прекрасно осведомлена в теме акведуков и катакомб😊 Рим оправдывает свое звание- Вечный город
8 июня 2020
Отличная необычная экскурсия. Столько нового про Вечный город. Спасибо Марине за интересную тему, подачу материала. Всё прошло на одном дыхании. Есть чем поделиться с друзьями.
Мария
8 июня 2020
Эта лекция о том, как геологические особенности Рима повлияли на его историю и архитектуру. Несмотря на то что я хорошо знаю историю архитектуры, этот аспект я упускала. Тот самый случай, когда лекция будет полезна и просто интересующимся людям, и специалистам в области истории и искусства. Ну а лектор мастерски справился со своей задачей!
8 июня 2020
Хороший материал, экскурсов много знает. Но это не экскурсия, а вебинар. А когда целыми днями в условиях нынешней ситуации сидишь за компьютером вебинар с презентацией воспринимается тяжело. Приятнее хоть и виртуальна, но экскурсия.
7 июня 2020
Вы знаете, удивительная встреча и экскурсия-лекция. Подход к материалу даже научный. Чувствуется во всем эрудиция Марины, ее восторг и любовь к Риму передается тебе после первых 5-ти минут. Я тоже обожаю Рим. Но сегодня погружение было иное, смотришь на город по-другому. Было логичное и целостное восприятие. Такое ощущения, что ты теперь знаешь о нем все. Появилась уверенность и желание побродить по отдаленным улочкам, завернуть в базилику и выпить бокал вина. Спасибо за прекрасный вечер.
Ещё 41 отзыв

Необычные маршруты по Риму

Скрытые шедевры РимаСкрытые шедевры РимаСкрытые шедевры Рима
195 за экскурсию
3 часа
8 отзывов
Прогуляться по столице с историком искусств и перейти на другой уровень созерцания Вечного города
Для моей прогулки не важно — были вы в Риме много раз или приехали впервые: я покажу вам совершенно особенный город, не столько рассказывая о памятниках, сколько помогая вам по-настоящему их увидеть. Обходя туристические места, вы будете смотреть на Рим глазами Гёте, впитывать эстетику Ренессанса и барокко, любоваться игрой света в потайных окнах и бывшей мастерской скульптора и, как европейцы прошлых эпох, оттачивать вкус. Не спеша получать знания и каждую минуту, каждый миг — наслаждаться Римом.
Гарбателла город-сад — фотосессия в самом тайном районе РимаГарбателла город-сад — фотосессия в самом тайном районе РимаГарбателла город-сад — фотосессия в самом тайном районе Рима
скидка15%
€80
68 за экскурсию
1.5 часа
37 отзывов
Фотопрогулка по одному из самых живописных уголков города, где живут коренные римляне
Если вы уже полюбовались историческим центром Рима, восхитились и сфотографировали Колизей и фонтан Треви и ищете для своего фотоальбома что-то необычное и непохожее на стандартные снимки, то эта прогулка — для вас!
Рим для подростковРим для подростковРим для подростков
125 за экскурсию
3 часа
3 отзыва
Окунуться в студенческие будни римского университета La Sapienza
Хотите ненадолго почувствовать себя студентом одного из самых престижных и старинных учебных заведений Италии? Приглашаю вас на мою авторскую прогулку по кампусу университета La Sapienza. Мы исследуем территорию студенческого городка и его окрестностей от аудиторий и библиотеки до подпольных клубов и концептуальных кафешек. Пообедаем в студенческой столовой в лучших традициях итальянского общепита. И, конечно, поговорим об организации учебного процесса в La Sapienza и невыдуманных историях, которые хранят стены университета.
В лабиринте Вечного городаВ лабиринте Вечного городаВ лабиринте Вечного города
130 за экскурсию
3 часа
7 отзывов
Познакомиться с аутентичными красотами Рима
Если вы уже выполнили «обязательную» программу и познакомились с самыми знаковыми достопримечательностями Рима, приглашаю вильнуть в сторону от протоптанных туристических маршрутов и отправиться побродить лабиринтами Старого города. Повторить этот маршрут самостоятельно будет сложно, а по пути вы узнаете самые разные любопытные факты о насыщенной жизни итальянской столицы.
Рим для любопытныхРим для любопытныхРим для любопытных
130 за экскурсию
3 часа
35 отзывов
Отвлекитесь от путеводителей и познакомьтесь с секретными уголками Вечного города!
Позвольте себе вильнуть в сторону от протоптанных туристами маршрутов и увидеть другой, необычный Рим. Кажется, мы знаем о городе все – и про Колизей, и про Пантеон, и про фонтаны Бернини. Я докажу вам, что это не так! Мы пройдем по малоизвестным интереснейшим объектам Рима, которые пока находятся в тени античных шедевров и открываются лишь самым любопытным путешественникам, желающим узнать город по-настоящему!
Темная сторона Рима: познавательно и эмоционально!Темная сторона Рима: познавательно и эмоционально!Темная сторона Рима: познавательно и эмоционально!
50 за человека
2 часа
Факты и мифы о правителях и божествах, мистика в красках, 120 римских котиков и тысячи крабов
Недорого, увлекательно, с юмором и по возможности безлюдно — такие экскурсии люблю я сама и такой я сделала для вас эту прогулку. В городе, слегка окутанном вечерним драматизмом, вас будут ждать правда и вымысел о рождении Рима, истории о великих, топтавших эту землю 2000 лет назад, тайны ночных прапраправнуков древних крабов и многое другое!

Выбирайте и другие экскурсии в Риме

ГастрономическиеЗа городомМузеи и искусствоДля детейФотосессииИстория и архитектураВатиканОбзорныеСобор Святого ПетраСикстинская капеллаНеобычные маршрутыХристианский РимНа автомобилеВ другой городПантеонПешкомНа мотоциклеГрупповыеИндивидуальныеКолизей и Римский форумВечерние и ночныеСо скидкойВсеКвестыМастер-классыОнлайнВебинарыОнлайн-прогулки