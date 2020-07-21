51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

На онлайн-экскурсии о тайной жизни римских достопримечательностей ты реально узнаешь такое, что вряд ли узнаешь на обычной, пешеходной. Гиду удалось в полтора часа вместить несколько тысячелетий, выбрав из них самое характерное и знаковое для Вечного города. Действительно помогает лучше понять, почему именно Рим стал столицей империи и остается центром притяжения до сих пор. Геология и гидрология, вроде бы отдельно существующие науки, оказываются в прямом и переносном смысле фундаментом Рима. И на экскурсии было нескучно и не утомительно, несмотря на достаточно серьезный научный бекграунд. Кроме того. Марина давала много ценной практической информации для будущего самостоятельного посещения, Рима и Лацио, рассказывала о своих любимых местах, подготовила к рассылке интересные материалы, отвечала на все наши вопросы. Рекомендую Марину и ее онлайн-экскурсии всем неравнодушным путешественникам!