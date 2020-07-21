51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вы узнаете

Почему Рим возник именно в этой точке Апеннинского полуострова и как превратился из маленького поселения в центр могущественной Империи

Землетрясения и наводнения — разрушат ли они достопримечательности Вечного Рима?

Тайны города под городом, или как повезло римским археологам-спелеологам

Почему современные дороги проигрывают древним по качеству, как Риму помогают вулканы и где поесть римской брусчатки

Почему у Колизея такой асимметричный профиль, как устроен фонтан Треви и почему в городе так много питьевых фонтанчиков

За 1,5 часа вы поймете, как природа всегда взаимодействовала с Римом, и откроете увлекательные секреты знакомых достопримечательностей. А ещё сможете применить эти знания на практике во время прогулок по Риму и путешествий по его живописным окрестностям.

Как проходит онлайн-экскурсия

Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино и даже заниматься домашними делами :)

Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.

Время начала экскурсии указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.

После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию и список с видео и полезными адресами

Скидка €15 на любую экскурсию гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 15€ на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи в онлайн и в Риме!