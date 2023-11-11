Представьте, что в Риме вас встретит друг — местный житель, историк и блогер. Интересная беседа и атмосферные фотографии обеспечены! Я устрою для вас прогулку в лучших традициях итальянцев. Начнём с чашечки ароматного кофе или бокала просекко, поболтаем и отправимся на свидание с Вечным городом. Вы откроете различные грани Рима и, увидев его со всех сторон, влюбитесь навсегда!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы пройдёмся по историческому центру Рима. Здесь переплетаются секретные дворики, площади и улицы. И каждая — отдельный мир, полный захватывающих историй и легенд. За дружеской беседой мы успеем:

заглянуть в самую необычную церковь (3D фреску 17 века вы точно еще не видели!),

пересчитать все «мадонеллы» — «мадонночки», как их нежно называют (уверена, что мы собьёмся со счета, но вы точно очаруетесь их красотой),

обсудить тайны Римских Пап, а также историю о Папессе — женщине на папском престоле,

поговорить о гастрономических секретах римской кухни,

прикоснуться к шедеврам античности и барокко.

В конце я расскажу о лучших обзорных площадках города и местах, которые можно посетить бесплатно.

Организационные детали