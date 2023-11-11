Увидеть максимум знаковых мест и ненавязчиво познакомиться с историей и характером города
Представьте, что в Риме вас встретит друг — местный житель, историк и блогер.
Интересная беседа и атмосферные фотографии обеспечены! Я устрою для вас прогулку в лучших традициях итальянцев.
Начнём с чашечки ароматного кофе или бокала просекко, поболтаем и отправимся на свидание с Вечным городом. Вы откроете различные грани Рима и, увидев его со всех сторон, влюбитесь навсегда!
Интересная беседа и атмосферные фотографии обеспечены! Я устрою для вас прогулку в лучших традициях итальянцев.
Начнём с чашечки ароматного кофе или бокала просекко, поболтаем и отправимся на свидание с Вечным городом. Вы откроете различные грани Рима и, увидев его со всех сторон, влюбитесь навсегда!
Ближайшие даты:
11
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12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы пройдёмся по историческому центру Рима. Здесь переплетаются секретные дворики, площади и улицы. И каждая — отдельный мир, полный захватывающих историй и легенд. За дружеской беседой мы успеем:
- заглянуть в самую необычную церковь (3D фреску 17 века вы точно еще не видели!),
- пересчитать все «мадонеллы» — «мадонночки», как их нежно называют (уверена, что мы собьёмся со счета, но вы точно очаруетесь их красотой),
- обсудить тайны Римских Пап, а также историю о Папессе — женщине на папском престоле,
- поговорить о гастрономических секретах римской кухни,
- прикоснуться к шедеврам античности и барокко.
В конце я расскажу о лучших обзорных площадках города и местах, которые можно посетить бесплатно.
Организационные детали
- Чашка кофе или бокал просекко при встрече включены в стоимость
- Дополнительные перекусы/напитки оплачиваются отдельно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Риме
Привет! Или, как говорят в Италии, — Ciao! Меня зовут Наташа и я живу в Риме, получаю степень по истории и цивилизациям античности в лучшем университете Италии и провожу атмосферные прогулки по городу. Я горячо люблю Рим и его историю на 2776 лет во времени и 20 метров под землю (почти как до Луны и обратно). Основа моей философии — познакомить вас с городом со всей своей страстью к Риму! Мы с вами гуляем и ведём диалог, а не монолог:)
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