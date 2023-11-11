Покажи мне его, свой Рим

Увидеть максимум знаковых мест и ненавязчиво познакомиться с историей и характером города

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Представьте, что в Риме вас встретит друг — местный житель, историк и блогер.

Интересная беседа и атмосферные фотографии обеспечены! Я устрою для вас прогулку в лучших традициях итальянцев.

Начнём с чашечки ароматного кофе или бокала просекко, поболтаем и отправимся на свидание с Вечным городом. Вы откроете различные грани Рима и, увидев его со всех сторон, влюбитесь навсегда!
Покажи мне его, свой Рим
Покажи мне его, свой Рим
Покажи мне его, свой Рим
Покажи мне его, свой Рим
Покажи мне его, свой Рим
Покажи мне его, свой Рим
Покажи мне его, свой Рим
Покажи мне его, свой Рим
Покажи мне его, свой Рим
Покажи мне его, свой Рим
Покажи мне его, свой Рим
Покажи мне его, свой Рим
Покажи мне его, свой Рим
Покажи мне его, свой Рим
Покажи мне его, свой Рим
Покажи мне его, свой Рим
Покажи мне его, свой Рим
Покажи мне его, свой Рим
Ближайшие даты:
11
ноя
12
ноя
13
ноя
14
ноя
15
ноя
16
ноя
22
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы пройдёмся по историческому центру Рима. Здесь переплетаются секретные дворики, площади и улицы. И каждая — отдельный мир, полный захватывающих историй и легенд. За дружеской беседой мы успеем:

  • заглянуть в самую необычную церковь (3D фреску 17 века вы точно еще не видели!),
  • пересчитать все «мадонеллы» — «мадонночки», как их нежно называют (уверена, что мы собьёмся со счета, но вы точно очаруетесь их красотой),
  • обсудить тайны Римских Пап, а также историю о Папессе — женщине на папском престоле,
  • поговорить о гастрономических секретах римской кухни,
  • прикоснуться к шедеврам античности и барокко.

В конце я расскажу о лучших обзорных площадках города и местах, которые можно посетить бесплатно.

Организационные детали

  • Чашка кофе или бокал просекко при встрече включены в стоимость
  • Дополнительные перекусы/напитки оплачиваются отдельно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима

Индивидуальные
Пешеходные
Святые места
Обзорные
Монастыри, церкви, храмы
Улицы и переулки

Похожие туры из Рима

Все дороги ведут в Рим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
378 отзывов
Все дороги ведут в Рим
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств
12 ноя
13 ноя
14 ноя
18 ноя
130 за всё до 5 чел.
Рим впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Рим впервые
Душевная экскурсия по знаменитым и тайным местам итальянской столицы
11 ноя
12 ноя
17 ноя
18 ноя
173156 за всё до 4 чел.
Рим с привидениями
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
43 отзыва
Рим с привидениями
Духи императоров, палачей, аристократов и пап и их увлекательные легенды на улицах вечерней столицы
11 ноя
12 ноя
13 ноя
14 ноя
105 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Риме
ХОРОШО
🧭
ТАМ