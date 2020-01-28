25 отзывов оставили туристы

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Древний Рим: политика, религия, развлечения

Прогуляться по античным руинам и узнать, во что верили и как развлекались в начале нашей эры

155 за экскурсию

У этой экскурсии25 отзывов
5
Елена
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Елена – Гид в Риме
Многое из того, чем люди пользуются и интересуются сейчас, появилось еще в античности.

Знакомство с наследием Древнего Рима даст представление об исчезнувшей языческой религии, а еще о вещах, сохранившихся в жизни общества с древних времен: праве, политике и развлечениях.

Исследуя исторические руины Вечного города, вы поймете, с чего все начиналось.
Древний Рим: политика, религия, развлечения
Древний Рим: политика, религия, развлечения

Что вас ожидает

Религиозные традиции древних римлян
На экскурсии вы погрузитесь в мир знаменитых мифов Древнего Рима, из которых узнаете много нового о богах, героях и обычных жителях античного города. Во время прогулки по Палатинскому холму я покажу места, в которых происходили жертвоприношения, и расскажу об авгурах — посредниках между богами и людьми. У античные статуй и в Храме Весты вы услышите, как жили весталки — античные жрицы — и как они связаны с основанием Рима.

Место, где родилась современная политика
После поговорим о знаменитом римском праве, которое заложило основу современной юриспруденции. В Древнем Риме политическая сфера была очень развита. Зайдя в Римский форум, мы обсудим основное изобретение римлян в области политики — Сенат и его устройство, а также вы узнаете о том, как можно было стать сенатором в Древнем Риме. Погружение в принципы античной политики поможет понять многое о современной общественной сфере. А еще поговорим о том, как изобрели термин «кандидат», и о самых значимых деяниях двенадцати римских цезарей.

Чем заняться в Древнем Риме в свободное время
Колизей — постоянный герой открыток из Рима — поможет понять, как развлекались античные жители города. Я расскажу о том, как проводились гладиаторские бои, кто мог даровать жизнь побежденному гладиатору и как женщина могла стать гладиатором. Более того, именно с гладиаторских боев началась история ставок на спорт, продолжающаяся в современном мире. Рассматривая Колизей снаружи и изнутри, вы проследите развитие современных развлечений и узнаете о них неожиданные факты.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость экскурсии. Стоимость единого входного билета на все объекты — 16 евро.

Древний Рим: политика, религия, развлечения
Древний Рим: политика, религия, развлечения
Древний Рим: политика, религия, развлечения
Древний Рим: политика, религия, развлечения

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала — Via di San Gregorio 30.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Всем привет! Меня зовут Елена. Мое первое знакомство с Римом состоялось более 25-ти лет назад. Город встретил меня предрождественской суетой, рынками, запахами панеттоне и пандоро, улыбками римлян и оглушительной красотой. Это место, где Античность гармонично соседствует с современностью. Мои экскурсии — это мой взгляд на Рим, город, который стал мне домом, город, в котором я живу, город который не перестаёт удивлять. Вдруг и для вас он станет местом, где возможно всё! До встречи!
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25 отзывов оставили туристы

28 января 2020
Экскурсия очень понравилось. Было очень интересно слушать Елену,она с большим знанием своего дела преподносит материал. Время экскурсии пробежало незаметно,на все наши вопросы получены исчерпывающие ответы, рекомедую данного экскурсовода всем своим друзьям.
15 января 2020
Елене большое спасибо от всей семьи за увлекательный рассказ, удивительные исторические детали и неформальный подход! Мы наслаждались запахом Античного Рима даже под конец еле волоча ноги! Мы прошли по всем самым интересным местам и узрели потрясающие воображение виды! Интересной информации так много, что хочется повторить ту же экскурсию еще раз! Однозначно рекомендуем!
9 января 2020
Елена организовала прогулку на высшем уровне: начиная от места встречи, заканчивая рекомендациями относительно интересных маршрутов для прогулок по Риму. Елена великолепно излагает материал, доступным языком, незаученными фразами, в постоянном диалоге со слушателями. По каждому факту истории, по каждой достопримечательности можно задавать вопросы и !БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ! Елена даст на все ваши вопросы исчерпывающие ответы, подкрепив их ссылками на документы, даты, события. Вся экскурсия выстроена очень грамотно логически, все повествование не похоже на "ласкутное одеяло" от артефакта к артефакту, а последовательно переходит от одного события к другому, поясняя все причинно-следственные связи. Экскурсия подойдет абсолютно всем, кто ценит не только объем и насыщенность информации, но и качество подачи материала и возможность его восприятия в режиме "вопрос-ответ" с гидом
5 января 2020
4 января были на экскурсии. Огромное спасибо Елене за интереснейший экскурс в древнюю историю. В восторге все: и подросток, и взрослые.
2 января 2020
С самого начала нашей прогулки чувствовалось, что Елена искренне и очень трепетно любит свое дело. Ее рассказ был очень полным и красочным, и, признаться, наша довольно продолжительная прогулка пролетела совершенно незаметно. За это небольшое время мы погрузились в историю прекрасного Рима, которую Елена преподнесла интересно и очень глубоко. Вы получите невероятное удовольствие от прогулки в такой компании, узнаете много удивительных историй и фактов. Елена глубокий, разносторонний и любознательный человек и и способна увлечь своими рассказом любого! Мы однозначно рекомендуем экскурсии с Еленой и признательны за время проведённое с нами.
10 декабря 2019
Елена с легкостью погрузила нас в мир Древнего Рима, четко и структурировано разложила по полочкам огромное количество исторических фактов и легенд. При выборе гида, время экскурсии вызывало очень много сомнений, казалось, что 4,5 часа это слишком много, но по факту, мы не только не заметили, как пролетело время, но и готовы были слушать Елену ещё несколько часов, настолько легко и интересно преподносится вся информация. Очень приятным бонусом стало то, как непринуждённо Елена заполняла паузы при переходах между достопримечательностями, ответы на все наши вопросы и конечно же фото в самых привлекательных местах.
29 ноября 2019
Спасибо Елене за знакомство с такими сложными памятниками древнеримской жизни, как Колизей, Палатин и Форум. Интересное изложение материала, насыщенная экскурсия. Понравилось.
26 ноября 2019
Были на экскурсии Древний Рим с гидом Еленой. Ещё до экскурсии Елена очень грамотно посоветовала во сколько лучше начинать, чтобы избежать толпы других туристов и не тратить время на очереди - в Колизей прошли очень быстро. Елена прекрасный рассказчик, так образно говорила о жизни в Древнем Риме, что порой ощущали себя в те времена, как будто побывали на бое гладиаторов и театральном представлении. Пройтись по мраморному полу, по которому ходили древние римляне - это здорово! Затем мы поднялись на Палатин, где жила элита, оттуда посмотрели на циркус - ипподром, и спустились в форумы. Практически о каждом строении Елена смогла рассказать много интересного, сопровождая историю рассказами о жизни важных и простых жителей Древнего Рима, повседневной и праздничной. Обладая глубокими знаниями Елена смогла подробно ответить на все вопросы, какие появлялись. Вся экскурсия прошла как непринужденная беседа друзей, очень позитивно и доброжелательно. 4,5 часа пролетели незаметно, даже накрапывающий иногда дождик практически не мешал. Большое спасибо!
22 ноября 2019
Были на экскурсии с Еленой 21 ноября 2019 года. Все очень понравилось. Елена - приятная женщина, прекрасный рассказчик, отлично ориентируется где и как провести своих туристов, чтобы они долго не стояли в очереди, чтобы им было удобно (в Колизей вошли первые благодаря организации Елены! :) ). О Елене узнали из отзывов на Трипстере и не разочаровались! Интересно было всем - и взрослым, и 14-летнему подростку! Если еще будем в Риме, попытаемся попасть к Елене на другие ее экскурсии!
20 ноября 2019
Всем рекомендую экскурсию с Еленой, были 17/11/19. Время пролетело незаметно. Хотя погода не благоприятствовала, мы получили истинное удовольствие от мест и рассказа Елены. Как отдельный бонус, нам посоветовали отличное место погреться и переварить услышанное и увиденное)
Ещё 15 отзывов

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