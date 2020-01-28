25 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Религиозные традиции древних римлян

На экскурсии вы погрузитесь в мир знаменитых мифов Древнего Рима, из которых узнаете много нового о богах, героях и обычных жителях античного города. Во время прогулки по Палатинскому холму я покажу места, в которых происходили жертвоприношения, и расскажу об авгурах — посредниках между богами и людьми. У античные статуй и в Храме Весты вы услышите, как жили весталки — античные жрицы — и как они связаны с основанием Рима.

Место, где родилась современная политика

После поговорим о знаменитом римском праве, которое заложило основу современной юриспруденции. В Древнем Риме политическая сфера была очень развита. Зайдя в Римский форум, мы обсудим основное изобретение римлян в области политики — Сенат и его устройство, а также вы узнаете о том, как можно было стать сенатором в Древнем Риме. Погружение в принципы античной политики поможет понять многое о современной общественной сфере. А еще поговорим о том, как изобрели термин «кандидат», и о самых значимых деяниях двенадцати римских цезарей.

Чем заняться в Древнем Риме в свободное время

Колизей — постоянный герой открыток из Рима — поможет понять, как развлекались античные жители города. Я расскажу о том, как проводились гладиаторские бои, кто мог даровать жизнь побежденному гладиатору и как женщина могла стать гладиатором. Более того, именно с гладиаторских боев началась история ставок на спорт, продолжающаяся в современном мире. Рассматривая Колизей снаружи и изнутри, вы проследите развитие современных развлечений и узнаете о них неожиданные факты.