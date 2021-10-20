Рим: билет на ежедневный hop-on-hop-off тур

Автобусный тур hop-on / hop-off, включающий полный исторический, художественный

4.1
195 отзывов
В группе
до 50 чел.
Автобусный тур hop-on / hop-off, включающий полный исторический, художественный и монументальный тур по наиболее важным туристическим местам Рима.

Выбирайте из 13 языков аудиогидов, что позволит вам узнавать о достопримечательностях по мере их прохождения.
Рим: билет на ежедневный hop-on-hop-off тур
Рим: билет на ежедневный hop-on-hop-off тур
Рим: билет на ежедневный hop-on-hop-off тур
Рим: билет на ежедневный hop-on-hop-off тур
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь панорамным видом на удивительный город из автобуса с открытой крышей
  2. Воспользуйтесь помощью сопровождающего на борту
  3. Выберите аудиогид на одном из восьми языков
Откройте для себя искусство, архитектуру и историю Рима. В рамках hop-on-hop-off тура по Риму вы сможете исследовать город в соответствии с вашими желаниями, полностью контролируя свой отдых.
Благодаря аудиогиду на выбранном языке вы сможете в полной мере насладиться атмосферой города и оценить его очарование.

Маршрут вашего тура на автобусе с открытым верхом:

    1) Терминал
    2) Санта-Мария-Маджоре
    3) Колизей
    4) Большой цирк
    5) Площадь Венеции
    6) Собор Святого Петра
    7) Вилла Боргезе
    8) Пьяцца Барберини

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Аудиогид на 13 языках
    • Помощь на борту
    Что не входит
    • Трансфер от/до отеля
    • Еда и напитки
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Что взять с собой
    • Паспорт или ID-карта для детей
    Не допускаются
    • Крупногабаритный багаж
    Важная информация
    • Обратите внимание, что в стоимость тура не входят обед или напитки
    Требования к участникам
    • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
    • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
    • Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
    • В помещении необходимо носить защитную маску
    • Все участники старше 12 лет должны предоставить доказательство полной вакцинации
    • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия
    • Все участники старше 12 лет должны предъявить паспорт, доказательство полной вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
    • Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д.)
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Вы сами выбираете дату и время

    Отзывы и рейтинг

    4.1
    Основано на 195 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
    s
    20 окт 2021
    (Италия)
    вам следует увеличить остановки и иметь больше времени для спуска
    Y
    7 окт 2021
    (США)
    Мне очень понравился тур по Риму на автобусе под открытым небом «Зеленая линия». Тур был потрясающим. Я всем рекомендую этот автобусный тур. Меня мучила вся эта прогулка, и этот тур предлагал поездку до 3 остановок и вид на основные достопримечательности города Рима с включенным аудио. Гид был радушен, и водитель автобуса тоже был очень мил.
    А
    25 сен 2021
    (Великобритания)
    Не смог использовать билеты, которые я купил для себя и моей жены. Так что написали по электронной почте, чтобы спросить, можем ли мы использовать его на следующий день. Ни малейшего ответа.
    A
    1 сен 2021
    (Италия)
    Действует с 10.00 до 10.00. Пожалуйста, обратите внимание. Последний тур начинается в 18:00 и заканчивается в 20:00. В тот день была экскурсия по Древнему Риму. Потом мы поели и были удивлены двумя грозами с проливным дождем. Потом захотелось вечером сделать экскурсию. Тогда было уже поздно! Плохо, что вечером на hop-on-hop-off автобусе нельзя насладиться Римом. Потом был тур с организатором конкурса. Greenline больше не работает после 20:00. Нигде как информация!
    А
    27 авг 2021
    (Германия)
    Все было очень хорошо организовано, но мало содержания, мало текста в аудиогиде, так что информации могло быть больше.
    А
    26 авг 2021
    (Германия)
    Абсолютно нормально по цене. Вы получаете именно то, что предлагается. Персонал приветливый и услужливый. Аудиогид кратко описывает то, что вы видели, а для всего остального есть путеводитель. Станции идентичны станциям других провайдеров. Всегда нужно гулять, но это нормально.
    A
    26 авг 2021
    (Италия)
    Интересный тур. Возможность выйти на каждой остановке с возможностью вернуться на борт после посещения пострадавшего района. Может быть, я бы держал на борту меньше людей. Мы были слишком близки. Увиденный момент. Общий рейтинг отличный. По этой причине я получил 3 звезды.
    А
    22 авг 2021
    (Бельгия)
    Наушники не работали
    D
    21 авг 2021
    (Германия)
    Очень сложно найти подходящее место для остановки (при бронировании онлайн)
    C
    18 авг 2021
    (Германия)
    Сиденья внизу вообще не работают, в автобусе нет кондиционера, как только первые гости выходят в Колизей, вы можете подняться наверх, а потом он выключается. Дорога занимает около 1,5 часов.
    А
    13 авг 2021
    (Италия)
    Примерное расписание, очень загруженные автобусы и нет кондиционера в крытой нижней части. Немного информации и краткий аудиогид.
    M
    29 ноя 2021
    (Франция)
    Оригинал (fr)
    Приветливый персонал - приятный способ познакомиться с Римом.
    J
    25 ноя 2021
    (Испания)
    Оригинал (es)
    Идеально
    N
    23 ноя 2021
    (Канада)
    Оригинал (en)
    Чисто, вежливо, понравилось гибкость остановок.
    W
    21 ноя 2021
    (Германия)
    Оригинал (de)
    Рим неохотно раскрывает свои сокровища с улицы. Организатор может приложить максимум усилий. Некоторые достопримечательности из автобуса не видны. Хорошо для первого обзора, но не более того.
    Ещё 180 отзывов

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