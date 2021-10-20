Откройте для себя искусство, архитектуру и историю Рима. В рамках hop-on-hop-off тура по Риму вы сможете исследовать город в соответствии с вашими желаниями, полностью контролируя свой отдых.

Благодаря аудиогиду на выбранном языке вы сможете в полной мере насладиться атмосферой города и оценить его очарование.

Маршрут вашего тура на автобусе с открытым верхом:

1) Терминал

2) Санта-Мария-Маджоре

3) Колизей

4) Большой цирк

5) Площадь Венеции

6) Собор Святого Петра

7) Вилла Боргезе

8) Пьяцца Барберини