Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полюбуйтесь панорамным видом на удивительный город из автобуса с открытой крышей
Воспользуйтесь помощью сопровождающего на борту
Выберите аудиогид на одном из восьми языков
Откройте для себя искусство, архитектуру и историю Рима. В рамках hop-on-hop-off тура по Риму вы сможете исследовать город в соответствии с вашими желаниями, полностью контролируя свой отдых.
Благодаря аудиогиду на выбранном языке вы сможете в полной мере насладиться атмосферой города и оценить его очарование.
Маршрут вашего тура на автобусе с открытым верхом:
1) Терминал
2) Санта-Мария-Маджоре
3) Колизей
4) Большой цирк
5) Площадь Венеции
6) Собор Святого Петра
7) Вилла Боргезе
8) Пьяцца Барберини
Ответы на вопросы
Что входит
Аудиогид на 13 языках
Помощь на борту
Что не входит
Трансфер от/до отеля
Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Паспорт или ID-карта для детей
Не допускаются
Крупногабаритный багаж
Важная информация
Обратите внимание, что в стоимость тура не входят обед или напитки
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
В помещении необходимо носить защитную маску
Все участники старше 12 лет должны предоставить доказательство полной вакцинации
Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия
Все участники старше 12 лет должны предъявить паспорт, доказательство полной вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д.)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 195 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
s
samantha
20 окт 2021
(Италия)
вам следует увеличить остановки и иметь больше времени для спуска
Y
Yvette
7 окт 2021
(США)
Мне очень понравился тур по Риму на автобусе под открытым небом «Зеленая линия». Тур был потрясающим. Я всем рекомендую этот автобусный тур. Меня мучила вся эта прогулка, и этот тур предлагал поездку до 3 остановок и вид на основные достопримечательности города Рима с включенным аудио. Гид был радушен, и водитель автобуса тоже был очень мил.
А
Аноним
25 сен 2021
(Великобритания)
Не смог использовать билеты, которые я купил для себя и моей жены. Так что написали по электронной почте, чтобы спросить, можем ли мы использовать его на следующий день. Ни малейшего ответа.
A
Annette
1 сен 2021
(Италия)
Действует с 10.00 до 10.00. Пожалуйста, обратите внимание. Последний тур начинается в 18:00 и заканчивается в 20:00. В тот день была экскурсия по Древнему Риму. Потом мы поели и были удивлены двумя грозами с проливным дождем. Потом захотелось вечером сделать экскурсию. Тогда было уже поздно! Плохо, что вечером на hop-on-hop-off автобусе нельзя насладиться Римом. Потом был тур с организатором конкурса. Greenline больше не работает после 20:00. Нигде как информация!
А
Аноним
27 авг 2021
(Германия)
Все было очень хорошо организовано, но мало содержания, мало текста в аудиогиде, так что информации могло быть больше.
А
Аноним
26 авг 2021
(Германия)
Абсолютно нормально по цене. Вы получаете именно то, что предлагается. Персонал приветливый и услужливый. Аудиогид кратко описывает то, что вы видели, а для всего остального есть путеводитель. Станции идентичны станциям других провайдеров. Всегда нужно гулять, но это нормально.
A
Andrea
26 авг 2021
(Италия)
Интересный тур. Возможность выйти на каждой остановке с возможностью вернуться на борт после посещения пострадавшего района. Может быть, я бы держал на борту меньше людей. Мы были слишком близки. Увиденный момент. Общий рейтинг отличный. По этой причине я получил 3 звезды.
А
Аноним
22 авг 2021
(Бельгия)
Наушники не работали
D
Deluca
21 авг 2021
(Германия)
Очень сложно найти подходящее место для остановки (при бронировании онлайн)
C
Christian
18 авг 2021
(Германия)
Сиденья внизу вообще не работают, в автобусе нет кондиционера, как только первые гости выходят в Колизей, вы можете подняться наверх, а потом он выключается. Дорога занимает около 1,5 часов.
А
Аноним
13 авг 2021
(Италия)
Примерное расписание, очень загруженные автобусы и нет кондиционера в крытой нижней части. Немного информации и краткий аудиогид.
M
MARYVONNE
29 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Приветливый персонал - приятный способ познакомиться с Римом.
J
Juan Francisco
25 ноя 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Идеально
N
Nina
23 ноя 2021
(Канада)
Оригинал (en)
Чисто, вежливо, понравилось гибкость остановок.
W
Wilfried
21 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Рим неохотно раскрывает свои сокровища с улицы. Организатор может приложить максимум усилий. Некоторые достопримечательности из автобуса не видны. Хорошо для первого обзора, но не более того.