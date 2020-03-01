Экскурсии из Шанхая

Меня зовут Дарья. В 6 лет родители отдали меня в школу с углубленным изучением китайского языка — так началась моя личная история с этой невероятной страной. «Я хочу быть художником», — твердила я, прописывая иероглифы и не желая изучать китайскую грамоту. Как сложно давалось обучение и как легко я попала в Китай! Мой путь начался с Харбина в далеком 1996 году, когда я была еще совсем ребенком. Далее — ежегодные поездки зимой и летом на практику в Далянь и Пекин. В 2008 году я приехала на летнюю практику в Шанхай, влюбилась в этот город и решила в нем остаться. Три диплома о высшем образовании дали мне колоссальные знания об истории и культуре Китая. Со временем я поняла, что знаниями нужно делиться. Сегодня работаю с командой гидов. Нам всегда в радость прогуляться с гостями Поднебесной по Шанхаю, рассказать о восточной мудрости и поделиться историей экономического чуда страны. До скорой встречи!