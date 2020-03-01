Экскурсии из Шанхая

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  3. Из Шанхая — в удивительный Ханчжоу

Посетить древнюю столицу Китая и насладиться ее изумрудными горами, озерами, храмами и пагодами

Дарья
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Дарья – представитель гидов
Ханчжоу — город, завораживающий с первой минуты.

Недаром сюда веками стекались художники, писатели, поэты и монахи со всего мира.

Я раскрою легенды и сказания этого невероятного места, покажу все его знаковые достопримечательности и помогу прочувствовать восточную атмосферу.
$276 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 9 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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Из Шанхая — в удивительный Ханчжоу
Из Шанхая — в удивительный Ханчжоу

Что вас ожидает:

Чарующий Ханчжоу
Вы погрузитесь в таинственный и очень живописный мир древнего города. В программе экскурсии:

  • Озеро Сиху — «визитная карточка» Ханчжоу. Вам надолго запомнятся широкая водная гладь, спускающиеся к ней ветви вековых деревьев и окружающие озеро изумрудные горы и старинные пагоды. Я раскрою легенду появления Сиху и расскажу, в каких стихах воспевалось озеро и музой каких великих поэтов оно стало.
  • Храм Линъиньсы — вы узнаете, почему он с самого момента основания привлекает видных монахов, ученых, конфуцианцев, последователей дзен буддизма и путешественников. Рассмотрите статуи святых, древние писания, пагоды, старинную каллиграфию и живопись, насладитесь чудесными пейзажами и ощутите глубокую энергетику монастыря.
  • Скала Фэйлайфэн — здесь вы почувствуете спокойствие и уединение, так почитаемые монахами. Впечатлитесь пещерами, созданными самой природой, и увидите каменные скульптуры буддистских святых.
  • Национальный музей чая и чайные плантации Сиху Лунцзин — я раскрою секреты китайской чайной церемонии и расскажу, почему здесь так чтят этот древний напиток.

Организационные детали

  • Из Шанхая в Ханчжоу мы добираемся на поезде. Билеты оплачиваются дополнительно. Стоимость в одну сторону: 11$ эконом-класс, 18$ премиум-класс, 33$ бизнес-класс.
  • По желанию, я могу организовать экскурсию на автомобиле. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Входные билеты не включены в стоимость: паром — 7$ на человека, пещера — 2$, храм — 11$.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
Из Шанхая — в удивительный Ханчжоу
Из Шанхая — в удивительный Ханчжоу
Из Шанхая — в удивительный Ханчжоу
Из Шанхая — в удивительный Ханчжоу
Из Шанхая — в удивительный Ханчжоу
Из Шанхая — в удивительный Ханчжоу
Из Шанхая — в удивительный Ханчжоу
Из Шанхая — в удивительный Ханчжоу
Из Шанхая — в удивительный Ханчжоу
Из Шанхая — в удивительный Ханчжоу
Из Шанхая — в удивительный Ханчжоу
Из Шанхая — в удивительный Ханчжоу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Меня зовут Дарья. В 6 лет родители отдали меня в школу с углубленным изучением китайского языка — так началась моя личная история с этой невероятной страной. «Я хочу быть художником», — твердила я, прописывая иероглифы и не желая изучать китайскую грамоту. Как сложно давалось обучение и как легко я попала в Китай! Мой путь начался с Харбина в далеком 1996 году, когда я была еще совсем ребенком. Далее — ежегодные поездки зимой и летом на практику в Далянь и Пекин. В 2008 году я приехала на летнюю практику в Шанхай, влюбилась в этот город и решила в нем остаться. Три диплома о высшем образовании дали мне колоссальные знания об истории и культуре Китая. Со временем я поняла, что знаниями нужно делиться. Сегодня работаю с командой гидов. Нам всегда в радость прогуляться с гостями Поднебесной по Шанхаю, рассказать о восточной мудрости и поделиться историей экономического чуда страны. До скорой встречи!
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скидка15%
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5 отзывов
Архитектура и история древнего города на воде
Эта прогулка для тех, кто хочет отдохнуть от высоток и технологичности Шанхая и посмотреть на город во всех его контрастах. Вас ждёт уникальный речной район, построенный в традициях юго-восточных районов Китая. Вы прогуляетесь по старым улицам, познакомитесь с архитектурой эпохи правления династий Мин и Цин, узнаете о древнем и современном укладе жизни местных жителей.

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