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пожалели! Поездка была великолепной и увлекательной! Посетили много интересных и безумно красивых мест! Сергей - очень грамотный гид и отличный собеседник! Было очень приятно видеть человека,не на словах,- а на деле влюблённым в то,чем он занимается! Сплошное удовольствие было находиться с ним рядом! Благодаря Сергею,мы узнали много нового об Абхазии, - этом нереально красивом уголке на планете,-про жизнь и традиции местных жителей. Спасибо Вам,Сергей огромное! Мы Вами восхищены! Это было круто! Поездка с Вами вдохновила нас на новые путешествия! Очень бы хотелось встретиться и в следующем году! От всей души желаем - пусть Вам сопутствуют удача и успех в вашей работе! Неиссякаемого Вам источника бодрости и вдохновения! Пусть экскурсии будут всегда такими же вдохновляющими и интересными,а посетители понимающими и благодарными!