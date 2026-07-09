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Фотопрогулка
до 18 чел.
Из Адлера по золотому наследию Абхазии
В сказочную Абхазию к высокогорному озеру Рица и в старинный город Новый Афон
Начало: В Адлере, по договорённости
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый Афон с профессиональным гидом
Познакомиться с «визитными карточками» старинного города и раскрыть его историю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
28 авг в 08:00
от 12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В сердце Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Начало: Ваш адрес в Адлере/Сириусе
«Здесь есть все для отдыха: старинные города, морское побережье, величественные горы и заповедники с реликтовыми растениями»
Расписание: Ежедневно с 7:00 или по договоренности
Сегодня в 07:00
31 авг в 07:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Для успокоения людей,моментами таких же тревожных,как я,пишу: Сергей-замечательный гид,душевный человек и,как оказалось,классный фотограф! Можно быть абсолютно спокойными за свою безопасность.
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Всем добрый день. В июне ездили на экскурсию из Адлера в Новый Афон с Евгением. Он интересный и знающий гид. По пути туда и обратно посетили много разных локаций. Евгений аккуратный водитель, ехать было приятно. Всем рекомендую.
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В
Супер невероятное сказочное путешествие с интересным гидом.
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Л
Мы увидели Гагры, озеро Рица, водопады, посетили Новоафонскую пещеру.
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М
Все понравилось, пожелания были выполнены, четко по времени
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А
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H
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Е
9 августа вместе с супругой побывали на индивидуальной экскурсии в Абхазии, вместе с гидом Сергеем Мезенцевым. Всё понравилось,интересные места,удивительные по
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С
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О
Вчера судьба свела нашу семью с прекрасным человеком - Сергеем Мезенцевым!!! Купили индивидуальный тур по Абхазии,- и, ни на мгновение,не
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Всего 151 отзыв в Адлере в категории "Старый город"
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Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Старый город»
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Сейчас в Адлере в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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