Экскурсии по Старому городу в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Адлере, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Адлера по золотому наследию Абхазии
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
На катамаране
12 часов
5 отзывов
Фотопрогулка
до 18 чел.
Из Адлера по золотому наследию Абхазии
В сказочную Абхазию к высокогорному озеру Рица и в старинный город Новый Афон
Начало: В Адлере, по договорённости
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1500 ₽ за человека
Новый Афон с профессиональным гидом
На машине
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый Афон с профессиональным гидом
Познакомиться с «визитными карточками» старинного города и раскрыть его историю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
28 авг в 08:00
от 12 500 ₽ за всё до 4 чел.
В сердце Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
10 часов
131 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
В сердце Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Начало: Ваш адрес в Адлере/Сириусе
«Здесь есть все для отдыха: старинные города, морское побережье, величественные горы и заповедники с реликтовыми растениями»
Расписание: Ежедневно с 7:00 или по договоренности
Сегодня в 07:00
31 авг в 07:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
В сердце Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Для успокоения людей,моментами таких же тревожных,как я,пишу: Сергей-замечательный гид,душевный человек и,как оказалось,классный фотограф! Можно быть абсолютно спокойными за свою безопасность.
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Прелесть индивидуальной экскурсии,на мой взгляд,в том,что вы преспокойно в своем темпе поездите по знаковым местам и задержитесь на них столько,сколько душе угодно,вас никто не будет торопить и подгонять и привозить на «точки» дегустации вин/меда и прочего (хотя,может,кому-то это важно и жизненно необходимо🤷🏻♀️У меня была цель съездить в Ново-Афонский монастырь: ✅Рица открылась тоже с новой стороны (более расслабленной,без толп туристов). Будьте готовы к выезду в 600(но все это делается ради быстрого прохождения кпп на границе с Абхазией и наименьшего количества людей на определенных локациях). Лично я по итогу получила классные воспоминания об Абхазии.

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Андрей
Новый Афон с профессиональным гидом
Всем добрый день. В июне ездили на экскурсию из Адлера в Новый Афон с Евгением. Он интересный и знающий гид. По пути туда и обратно посетили много разных локаций. Евгений аккуратный водитель, ехать было приятно. Всем рекомендую.
Всем добрый день. В июне ездили на экскурсию из Адлера в Новый Афон с Евгением. Он
Всем добрый день. В июне ездили на экскурсию из Адлера в Новый Афон с Евгением. Он
Всем добрый день. В июне ездили на экскурсию из Адлера в Новый Афон с Евгением. Он
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В
В сердце Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Супер невероятное сказочное путешествие с интересным гидом.
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Л
В сердце Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Мы увидели Гагры, озеро Рица, водопады, посетили Новоафонскую пещеру.
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М
Новый Афон с профессиональным гидом
Все понравилось, пожелания были выполнены, четко по времени
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А
В сердце Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
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H
В сердце Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
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Е
В сердце Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
9 августа вместе с супругой побывали на индивидуальной экскурсии в Абхазии, вместе с гидом Сергеем Мезенцевым. Всё понравилось,интересные места,удивительные по
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своей красоте локации для эффектных фото. Отдельная благодарность Сергею,хороший рассказчик интересный экскурсовод, реально любящий Абхазию и свою работу. Желаем здоровья и энергии,приятных и благодарных вам туристов.

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С
В сердце Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
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О
В сердце Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Вчера судьба свела нашу семью с прекрасным человеком - Сергеем Мезенцевым!!! Купили индивидуальный тур по Абхазии,- и, ни на мгновение,не
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пожалели! Поездка была великолепной и увлекательной! Посетили много интересных и безумно красивых мест! Сергей - очень грамотный гид и отличный собеседник! Было очень приятно видеть человека,не на словах,- а на деле влюблённым в то,чем он занимается! Сплошное удовольствие было находиться с ним рядом! Благодаря Сергею,мы узнали много нового об Абхазии, - этом нереально красивом уголке на планете,-про жизнь и традиции местных жителей. Спасибо Вам,Сергей огромное! Мы Вами восхищены! Это было круто! Поездка с Вами вдохновила нас на новые путешествия! Очень бы хотелось встретиться и в следующем году! От всей души желаем - пусть Вам сопутствуют удача и успех в вашей работе! Неиссякаемого Вам источника бодрости и вдохновения! Пусть экскурсии будут всегда такими же вдохновляющими и интересными,а посетители понимающими и благодарными!

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Всего 151 отзыв в Адлере в категории "Старый город"

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Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Адлера по золотому наследию Абхазии;
  2. Новый Афон с профессиональным гидом;
  3. В сердце Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон.
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. Озеро Рица;
  3. Олимпийский Парк;
  4. Роза Хутор;
  5. Мосты;
  6. Голубое озеро;
  7. Юпшарский каньон;
  8. Мзымта;
  9. Ресторан «Гагрипш»;
  10. Новый Афон.
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в августе 2026
Сейчас в Адлере в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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