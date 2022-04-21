Что вас ожидает

Поместье Голубицкое

Мы посетим современную винодельню, уютно расположенную между побережьем Азовского моря и Ахтанизовским лиманом. Вы полюбуетесь живописными виноградниками, познакомитесь с процессом рождения превосходных вин и, по желанию, их продегустируете. А также узнаете, что влияет на качество винограда, как его правильно выращивать и в чем особенности разных сортов.

Шато Тамань

Вы оцените крупнейшую винодельню страны, знаменитую инновационным подходом. Услышите об основных этапах обработки винограда и увидите технологические процессы своими глазами. Я расскажу, как возникло и развивалось виноделие на юге России, что такое «тихие» вина, какой жизненный цикл проходит виноградная лоза и другие интересные факты.

Организационные детали