Лучшие винодельни Таманского полуострова

Посетить современные винодельни Шато Тамань и Поместье Голубицкое на авто-пешеходной экскурсии

Индивидуальная
Приглашаю исследовать Краснодарский край с винодельческой стороны! Вы узнаете, как и когда здесь зародилось виноделие, как оно менялось с течением времени и на каком этапе развития находится сегодня.

Погуляете по виноградникам, попробуете ароматные местные вина и насладитесь идиллическими пейзажами.
Лучшие винодельни Таманского полуострова
Лучшие винодельни Таманского полуострова
Лучшие винодельни Таманского полуострова
Лучшие винодельни Таманского полуострова
Лучшие винодельни Таманского полуострова
Лучшие винодельни Таманского полуострова
Лучшие винодельни Таманского полуострова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Поместье Голубицкое

Мы посетим современную винодельню, уютно расположенную между побережьем Азовского моря и Ахтанизовским лиманом. Вы полюбуетесь живописными виноградниками, познакомитесь с процессом рождения превосходных вин и, по желанию, их продегустируете. А также узнаете, что влияет на качество винограда, как его правильно выращивать и в чем особенности разных сортов.

Шато Тамань

Вы оцените крупнейшую винодельню страны, знаменитую инновационным подходом. Услышите об основных этапах обработки винограда и увидите технологические процессы своими глазами. Я расскажу, как возникло и развивалось виноделие на юге России, что такое «тихие» вина, какой жизненный цикл проходит виноградная лоза и другие интересные факты.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen Caravelle Comfortline Long 2014 г. в. или Toyota Voxy 2018 г. в.
  • Входные билеты и дегустации не включены в стоимость: Поместье Голубицкое — 930 руб. (8 образцов вин), Шато Тамань — 500 руб. без дегустации, 1000 руб. с дегустацией

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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