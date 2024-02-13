Екатеринбург многолик и проникает в сердце каждого разными путями. Мы выберем неочевидный, но самый яркий. Он сокрыт в центре города — во дворах, переходах, на стенах домов и полотнах заборов.



Именно эти места забирает себе международный фестиваль стрит-арта STENOGRAFFIA — и меняет их до неузнаваемости. Вы тоже измените свой взгляд на Екатеринбург — и это хорошее обещание.