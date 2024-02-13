Екатеринбург: нарисованный город
Индивидуальная экскурсия в Екатеринбурге

Пройти по следам фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA

Екатеринбург многолик и проникает в сердце каждого разными путями. Мы выберем неочевидный, но самый яркий. Он сокрыт в центре города — во дворах, переходах, на стенах домов и полотнах заборов.

Именно эти места забирает себе международный фестиваль стрит-арта STENOGRAFFIA — и меняет их до неузнаваемости. Вы тоже измените свой взгляд на Екатеринбург — и это хорошее обещание.
Екатеринбург: нарисованный город
Екатеринбург: нарисованный город
Екатеринбург: нарисованный город
Ближайшие даты:
13
фев
14
фев
15
фев
20
фев
21
фев
26
фев
27
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мы пройдёмся по центру города и заглянем в те места, где с 2010 года проводится международный фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA.
  • Отыщем шедевры стрит-арта на стенах домов, в подземных переходах, на заборах.
  • Вы узнаете, как выглядит самый гордый в мире фонарь и в каком городе страны приземляется самолётик, отправленный в полёт немецкими художниками Case и Wow123.
  • Посмотрите на единственный в мире объект уличного искусства, созданный без участия человека.
  • Увидите галерею Брайль-арта. Каждый из её объектов набран шрифтом Брайля и рассказывает истории известных незрячих людей, сумевших добиться существенных успехов в жизни.
  • Один из объектов фестиваля смогут увидеть только те, кто не испугается дождя — но рассказ об этом мурале растрогает до слёз даже тех, кто его не увидит.
  • Прогулка будет наполнена историями о появлении фестиваля, его участниках и процессе создания произведений.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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