Пройти по следам фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA
Екатеринбург многолик и проникает в сердце каждого разными путями. Мы выберем неочевидный, но самый яркий. Он сокрыт в центре города — во дворах, переходах, на стенах домов и полотнах заборов.
Именно эти места забирает себе международный фестиваль стрит-арта STENOGRAFFIA — и меняет их до неузнаваемости. Вы тоже измените свой взгляд на Екатеринбург — и это хорошее обещание.
Именно эти места забирает себе международный фестиваль стрит-арта STENOGRAFFIA — и меняет их до неузнаваемости. Вы тоже измените свой взгляд на Екатеринбург — и это хорошее обещание.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Мы пройдёмся по центру города и заглянем в те места, где с 2010 года проводится международный фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA.
- Отыщем шедевры стрит-арта на стенах домов, в подземных переходах, на заборах.
- Вы узнаете, как выглядит самый гордый в мире фонарь и в каком городе страны приземляется самолётик, отправленный в полёт немецкими художниками Case и Wow123.
- Посмотрите на единственный в мире объект уличного искусства, созданный без участия человека.
- Увидите галерею Брайль-арта. Каждый из её объектов набран шрифтом Брайля и рассказывает истории известных незрячих людей, сумевших добиться существенных успехов в жизни.
- Один из объектов фестиваля смогут увидеть только те, кто не испугается дождя — но рассказ об этом мурале растрогает до слёз даже тех, кто его не увидит.
- Прогулка будет наполнена историями о появлении фестиваля, его участниках и процессе создания произведений.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре города по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 1099 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Наталия, я коренная свердловчанка. Очень люблю родной город и готова рассказывать о нем бесконечно. Работаю профессиональным гидом с 2016 года и с большой радостью делюсь с путешественниками своими знаниями и эмоциями. Надеюсь на скорую встречу!
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