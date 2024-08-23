Когда: в понедельник в 07:00 и 07:15, во вторник в 07:15, в среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00, в воскресенье в 07:00 и 07:30

Экскурсия длится около 9 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала