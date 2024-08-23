Джилы-Су: смотровые площадки и их величества суслики

Путешествие к урочищу Джилы-Су - это яркие впечатления от горных серпантинов, водопадов и видов на Эльбрус. Узнайте больше о сусликах и нарзане
Дорога к урочищу Джилы-Су - это приключение, полное ярких впечатлений. По пути вы увидите зелёные луга, горные серпантины и водопады. Виды на Эльбрус и Кавказский хребет захватывают дух. Гид расскажет
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о местных обитателях - сусликах, нарзане и смотрителе гор.

Вы посетите урочище Джилы-Су, водопады Каракая-Су, Кызыл-Кол и Султан, а также плато Шаджатмаз и ущелье реки Харбаз. Экскурсия включает услуги гида и трансфер на комфортабельном автомобиле. Дополнительно оплачиваются экосборы и обед. Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Виды на Эльбрус и Кавказский хребет
  • 💧 Посещение трёх водопадов
  • 🐿️ Встреча с сусликами
  • 🗿 Природные скульптуры из вулканической лавы
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 📚 Интересные рассказы гида
    • Джилы-Су: смотровые площадки и их величества суслики
    Джилы-Су: смотровые площадки и их величества суслики
    Джилы-Су: смотровые площадки и их величества суслики
    Ближайшие даты:
    Время начала: 07:00, 07:15, 07:30

    Что можно увидеть

  • Урочище Джилы-Су
  • Водопад Каракая-Су
  • Водопад Кызыл-Кол
  • Водопад Султан
  • Плато Шаджатмаз
  • Ущелье реки Харбаз

    • Описание экскурсии

    Что вас ожидает

    • Вы посетите знаменитое урочище Джилы-Су у подножия северного склона Эльбруса на высоте 2380 метров.
    • Побываете на трёх водопадах — Каракая-Су, Кызыл-Кол и Султан.
    • Увидите природные скульптуры из застывшей вулканической лавы.
    • В летнее время познакомитесь с местными обитателями — сусликами.
    • Полюбуетесь Эльбрусом и Кавказским хребтом с плато Шаджатмаз.
    • Заглянете в ущелье реки Харбаз и удивитесь скалам причудливой формы.

    Гид расскажет:

    • Почему дорога до Джилы-Су считается одной из самых красивых в России.
    • В какое время здесь можно увидеть сусликов и чем их кормить.
    • Почему в урочище встречаются вулканические пики.
    • Что это за смотритель гор, чей облик выступает в скалах.
    • Как переводится название плато Шаджатмаз.
    • Какой нарзан полезен для глаз.

    Организационные детали

    • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на комфортабельном минивэне/внедорожнике Infiniti QX56, Mercedes-Benz ML, Jeep Grand Cherokee, УАЗ Патриот или другом аналогичном автомобиле.
    • Дополнительно оплачиваются экосбор в Джилы-Су — 100 ₽ за чел., экосбор в ущелье реки Харбаз — 50 ₽ за чел., входной билет в национальный парк — 200 руб., обед — по желанию.
    • Заберём вас из удобного места в Ессентуках и по окончании отвезём обратно.
    • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован.
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

    в понедельник в 07:00 и 07:15, во вторник в 07:15, в среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00, в воскресенье в 07:00 и 07:30

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет3 850 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В вашем месте проживания
    Когда и сколько длится?
    Когда: в понедельник в 07:00 и 07:15, во вторник в 07:15, в среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00, в воскресенье в 07:00 и 07:30
    Экскурсия длится около 9 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    2
    4
    3
    2
    1
    А
    23 авг 2024
    Невероятная экскурсия!!!!!!!! Горы, скалы, суслики!!! Прекрасный гид Сергей!!! Всем советуем!!!!! Не передать словами, это надо видеть!!!!!!!!
    Большое спасибо Сергею, и сфотографирует, и видео красивое поможет сделать, и рассказы интересные!!!! Ну просто бомба!!!!!
    С
    24 июл 2024
    Это была незабываемая поездка! Наш гид выше всех похвал!! Если вы сомневаетесь и думаете ехать или ехать, однозначно ехать! Суслики забрали все наше внимание, гид был внимателен, терпелив, рассказов было неимоверное количество. Спасибо вам за этот день!

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