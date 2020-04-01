Выбирайте и другие экскурсии в Геленджике

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  3. В «Абрау-Дюрсо» из Геленджика

Познакомиться с историей русского винного дома и продегустировать игристое шампанское

Светлана
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Светлана – ваш гид
Мы едем на всемирно известный завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо»! Здесь вы не только увидите процесс производства от идеи до бутылки, но также услышите удивительные истории о людях, стоявших у истоков русского виноделия и насладитесь вкусом благородного напитка.

А в завершение мы пройдемся по цветущим аллеям великолепной набережной озера Абрау.
2000 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 4.5 часов
До 5 человек
Встреча у вашего отеля
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В «Абрау-Дюрсо» из Геленджика
В «Абрау-Дюрсо» из Геленджика

Что вас ожидает

Искристое и игристое
В этом году винный дом «Абрау-Дюрсо» отмечает 150-летие. Вы узнаете, почему император Александр II выбрал для родового имения императорской семьи это место и какую роль в рождении завода сыграли князь Голицын и француз Дравиньи. Специалист проведет экскурсию и расскажет о местных виноградниках и технологии производства тихих вин, а в завершение вы сможете оценить мягкость и тонкость любимого шампанского Николая II.

Романтичный пейзаж
В имении витает дух аристократизма — вы перенесетесь в XIX столетие, прогуливаясь по живописной набережной озера Абрау. В его изумрудных водах отражаются дубы, клены и липы. Мы поговорим о местных флоре и фауне, проходя по аллеям, утопающим в зелени, и вспомним старинную легенду, объясняющую появление ручейка «Слезы черкешенки». После навестим храм Ксении Петербургской и пересчитаем ступени знаменитой лестницы. Сколько их все-таки: 120 или 215?

Организационные детали

  • Отправление возможно из Геленджика или Кабардинки, услуги водителя и транспортные расходы оплачиваются отдельно — стоимость уточняйте у гида
  • Входные билеты на территорию винного дома и дегустация включены в стоимость
В «Абрау-Дюрсо» из Геленджика
В «Абрау-Дюрсо» из Геленджика
В «Абрау-Дюрсо» из Геленджика
В «Абрау-Дюрсо» из Геленджика
В «Абрау-Дюрсо» из Геленджика
В «Абрау-Дюрсо» из Геленджика
В «Абрау-Дюрсо» из Геленджика
В «Абрау-Дюрсо» из Геленджика
В «Абрау-Дюрсо» из Геленджика
В «Абрау-Дюрсо» из Геленджика
В «Абрау-Дюрсо» из Геленджика
В «Абрау-Дюрсо» из Геленджика
В «Абрау-Дюрсо» из Геленджика

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана. Работа гида для меня — любимое профессиональное увлечение. Я провожу авторские экскурсии по Геленджику, винные и гастрономические путешествия по винодельням Краснодарского края. Постоянно ищу, пробую и реализую новые маршруты. С радостью познакомлю вас с любимым городом, в котором, как говорят, сбываются мечты. До встречи!
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