Выбирайте и другие экскурсии в Геленджике

Что вас ожидает

Искристое и игристое

В этом году винный дом «Абрау-Дюрсо» отмечает 150-летие. Вы узнаете, почему император Александр II выбрал для родового имения императорской семьи это место и какую роль в рождении завода сыграли князь Голицын и француз Дравиньи. Специалист проведет экскурсию и расскажет о местных виноградниках и технологии производства тихих вин, а в завершение вы сможете оценить мягкость и тонкость любимого шампанского Николая II.

Романтичный пейзаж

В имении витает дух аристократизма — вы перенесетесь в XIX столетие, прогуливаясь по живописной набережной озера Абрау. В его изумрудных водах отражаются дубы, клены и липы. Мы поговорим о местных флоре и фауне, проходя по аллеям, утопающим в зелени, и вспомним старинную легенду, объясняющую появление ручейка «Слезы черкешенки». После навестим храм Ксении Петербургской и пересчитаем ступени знаменитой лестницы. Сколько их все-таки: 120 или 215?