Байкал. Места силы Бурятии

Приглашаем в наш новый тур на зимний Байкал! На этот раз отправляемся в Бурятию

Приглашаем в наш новый тур на зимний Байкал! На этот раз отправляемся в Бурятию.

Это республика, которая раскинулась вдоль южного берега великого озера Байкал.

Здесь также будет очень много льда, прозрачные торосы, наплески и катание на УАЗиках по льду озеру.

Мы искупаемся в термальных источниках, погуляем по старинным улочкам Улан-Удэ, сфотографируем белую буддистскую ступу и увидим знаменитые буддистские дацаны — те самые золотые храмы с завернутыми в небо крышами.
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии

Что вы увидите 🤩

  • г. Улан-Удэ
  • Иволгинский Дацан
  • ступа Бадма Сэсэг
  • Этнографический музей народов Забайкалья
  • перевал Пыхта
  • камень Черепаха
  • Баргузинский залив
  • с. Максимиха – прогулка по бухтам возле с. Максимиха
  • экопарк «Светлая поляна»
  • Чивыркуйский залив
  • полуостров Святой нос
  • термальный источник Змеёвый
  • экотропа ко дворцу богини Янжима
  • треккинг на смотровую «Семь холмов»
  • озеро Духовое

Что вас ожидает:

    Туры в Бурятию и на Байкал обязательно включают в себя посещение дацанов — культовых сооружений, характерных для буддийской религии. Здания очень красивы и самобытны, некоторые из них напоминают тайские пагоды. Зимние экскурсионные туры по Бурятии также подарят нам захватывающие катания по заледеневшему Байкалу. Подобное катание на надёжных УАЗах абсолютно безопасно, потому что байкальский лёд по крепости похож на алмаз. На УАЗиках мы посетим сказочные ледовые пещеры, бриллиантовые гроты и искрящиеся торосы. Кроме того, предполагаются туры по святым местам Бурятии — мы увидим дворец Богини Янжима, расположенный в окружении гор. И, конечно, в путешествии погуляем по городу Улан-Удэ — столице Бурятии. Это очень красивый населённый пункт со своей историей и культурой. Во время экскурсии обязательно попробуем шедевры местной кухни!
    День 1
    Иволгинский Дацан, ступа Бадма Сэсэг, прогулка по городу Улан-Удэ
    Зимний тур в Бурятию начинается с осмотра весьма любопытной достопримечательности страны — Иволгинского дацана. Это эффектный буддийский монастырь с зеленой крышей, устремленной в небо. Возле него стоят белоснежные ступы, которые поблескивают на солнце своими золотыми орнаментами. Первое ощущение, когда видишь такую красоту — что ты оказался на Тибете! Чего здесь только нет: субурганы, храмы-дуганы в честь воплощения Будды и молельные колёса под названием хурдэ. Полюбуемся необычной архитектурой всех этих сооружений и окунемся в необыкновенную атмосферу умиротворения и спокойствия, царящую на территории дацана.
    Следующим пунктом тура станет ступа Бадма Сэсэг. Она представляет собой белоснежный мемориал с заостренной крышей, украшенный витиеватыми орнаментами, сюжеты которых повествуют о религиозных событиях буддистов. Высота ступы 9 м, её украшает традиционный соёмбо — символ вечности. Считается, что сооружение — настоящий концентратор божественной энергии, поэтому, если задумать заветное желание, оно обязательно исполнится. Зимний тур в Бурятию продолжится прогулкой по старинной части города Улан-Удэ. Жители города очень трепетно относятся к своей истории, поэтому в центре можно от души полюбоваться памятниками архитектуры, старинной застройкой, относящейся к деревянному зодчеству, а также знаменитой Триумфальной аркой. Также сегодня мы увидим колоритное советское наследие — самый большой в мире памятник Ленину в виде огромной головы. Первый день завершён, но сразу становится понятно, что тур в Бурятию зимой никого не оставит равнодушным!
    День 2
    Этнографический музей народов Забайкалья, перевал Пыхта, камень Черепаха, Баргузинский залив, с. Максимиха
    Сегодня наша цель — Баргузинский залив и село Максимиха. По пути к этим местам обязательно посмотрим местные достопримечательности: посетим этнографический музей народов Забайкалья, поднимемся на перевал Пыхта и полюбуемся камнем Черепаха. Кроме того, этот день тура ознаменован первым выходом на байкальский лёд, который мы будем фотографировать — таких снимков вы не отыщете нигде! Этнографический музей народов Забайкалья находится в посёлке Верхняя Берёзовка. Это огромный парковый комплекс, а не просто скромные залы с экспонатами. Особенность музея состоит в том, что практически вся экспозиция расположена под открытым небом. Здесь увидим не только традиционные, разноцветные бурятские строения, но и каменные столбы, испещрённые таинственными письменами.
    Перевал Пыхта хребта Улан-Бургасы — своеобразная кухня погоды в Бурятии. Программа зимнего тура не могла проигнорировать это знаковое место. Здесь находится несколько святых мест, отмеченных разноцветными лентами на деревьях и различных столбиках. Следующий пункт зимнего тура в Бурятию — это неспешное любование камнем, издалека очень похожим на огромную черепаху. Для этого отправимся на северную окраину деревеньки Турка. Черепаха стоит в воде Байкала, в нескольких метрах от берега, и ходят слухи, что во время полнолуния рептилия оживает. Приехав на берег Баргузинского залива, поселимся в гостинице в селе Максимиха.
    Затем отправимся на лёд Байкала, чтобы хорошенько рассмотреть это чудо природы. Зимний кокон огромного озера неповторим и прекрасен — таких узоров вы не найдёте ни на одной картине мира! Тур по Бурятии подарит Вам потрясающие снимки льда.
    День 3
    Баргузинский залив. Прогулка по льду и по бухтам возле п. Максимиха, экопарк «Светлая поляна»
    Зимняя экскурсия по Байкалу продолжается. Сегодня исследуем окрестности села Максимиха, находящегося на побережье Баргузинского залива. Это самая большая бухта бурятского озера. Баргузинский залив интересен не только в ракурсе летнего отдыха — прекрасен он и зимой. С юга и севера расположены гористые берега — именно они щедро обрастают ледяными пещерами, на которые мы пойдем полюбоваться. Поэтому девиз этого дня тура — даёшь лёд и сосульки!
    В селе Максимиха также посетим экопарк «Светлая поляна». Комплекс размещается под открытым небом и наполнен нарядными деревянными теремами в русском стиле. Мы ведь хотим поближе познакомиться с бытом бурятов? Тогда идём смотреть на терема. Также в экопарке можно увидеть картины российского художника Шелковникова, посвященные Сибири и Байкалу.
    День 4
    Полуостров Святой нос, Чивыркуйский залив, термальный источник Змеёвый
    В каждом нашем туре есть день с эдакой вишенкой на торте. Сегодня тот самый день! Почти весь зимний тур в Бурятию проходит в черте Забайкальского национального парка. Эта территория очень живописна, поэтому ее тщательно оберегают! В этот день полюбуемся на Святой Нос — крупнейший полуостров Байкала. С одной его стороны раскинулся Баргузинский залив, а с другой стороны — Чивыркуйский.
    Чивыркуйский залив — это второй по величине залив великого озера Байкал. И именно по его льдам будем с удовольствием кататься на УАЗиках. В это время толщина льда достигает около 1, 5-2 м. Обязательно остановимся в наиболее интересных локациях, чтобы сделать уникальные фотографии.
    Обогнув полуостров Святой нос, приедем в бухту Змеиная. Здесь расположен термальный источник, температура воды в котором варьируется от 38 до 45 градусов по Цельсию. В нём-то мы и искупаемся. Этот источник помогает улучшить иммунную систему и здорово бодрит. А потом, это ведь зимний тур — пока вы наслаждаетесь тёплой, целебной водой, вокруг лежат царственные снега и драгоценными сапфирами сверкают льды. Разве не романтично?
    День 5
    Экотропа во дворец богини Янжима
    В этот день зимнего тура по Бурятии мы будем много ходить и дышать целебным горным воздухом. Отправляемся ко дворцу богини Янжима. Дацан Янжимы расположился у подножия горы, название которой переводится как «свидание» или «встреча». Места здесь дикие и очень живописные, отовсюду виден Баргузинский хребет. Божество Янжима считается ответственной за рождение детей, поэтому возле храма множество детских игрушек, колыбелек, ленточек и прочих атрибутов. Сюда очень часто приходят туристы, которые мечтают, чтобы в их семье появились детишки.
    Неподалеку от места, где построен храм, один из лам когда-то обнаружил лик богини Янжимы, проступивший на камне. К этому камню сейчас ведёт экологическая тропа, пройти по ней можно в любую погоду, поскольку дорога обустроена и покрыта деревянным настилом. Возле валуна с ликом богини, по уверениям многих туристов, чувствуется неудержимая энергетика. Поэтому здесь можно загадывать желания и исполнять мечты, предварительно пройдя по священному кругу — гороо.
    День 6
    Тропа «Семь холмов», озеро Духовое
    Продолжаем исследовать любопытные окрестности Байкала! Текущий день зимнего тура по Бурятии посвятим замёрзшему озеру Духовое и прогулке по тропе Семи холмов. Сегодня пройдем вдоль береговой линии озера Байкал, а затем окунемся в заснеженные лесные чащи. По лесной тропе поднимемся на смотровую площадку, откуда видны семь вершин Баргузинского хребта. Следующая достопримечательность зимнего тура — озеро под названием Духовое. Водоем находится в 6 км от деревни Максимиха и зимой полностью замерзает. Лесное озеро весьма красиво — его окружают густые заросли, которые здорово смотрятся на фоне жемчужного льда.
    День 7
    Прощание с Байкалом, переезд в Улан-Удэ
    С утра еще разок выйдем на лёд и попрощаемся с Байкалом. По льду озера можно покатать монетку, чтобы снова вернуться в эти удивительные места!

    Цены на экскурсионный тур

    Для группы 1-14 человек
    Стандартный билет
    42 700 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
    • Переезды по маршруту на УАЗиках
    • Проживание в гостинице: двух-, трехместные номера «Стандарт», удобства в номере
    • Трехразовое питание: завтрак (день 2-7), обед (день 3, 4, 6), ужин (день 1-6). Готовые завтраки и ужины подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное. ). Обеды в виде сухого пайка (колбаса, сало, сыр, печенье, шоколад, сладости)
    • Регистрация группы в МЧС
    • Входные билеты в экскурсионные центры
    • Купание в горячих источниках
    • Билеты в Забайкальский национальный парк
    • Услуги инструктора-проводника.
    Что не входит
    • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Улан-Удэ)
    • Обеды в 1, 2, 5 и 7-й день
    • По желанию, прокат коньков (150-200 руб. /час), велосипедов (350-450 руб. /час)
    • Страховка (не обязательно).
    Место начала и завершения
    г. Иркутск аэропорт
    Важная информация
    • Район путешествия: Российская Федерация, Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, озеро Байкал.
    • Старт маршрута: г. Улан-Удэ (аэропорт) в 10:00 по местному времени (МСК+5).
    • Финиш маршрута: г. Улан-Удэ (аэропорт) в 16:00 по местному времени (МСК+5).
    • Часовой пояс. Время отличается от московского времени на +5 часов.
    • Денежная единица: российский рубль.
    • Общая информация по маршруту.
    • Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки налегке.
    • Проживание: гостиница.
    • Питание: трехразовое (завтрак и ужин в кафе, обед - сухой паек на маршруте).
    • Маршрут проходит на высоте: 440-520 м.
    • Протяженность маршрута: 60, 4 км.
    • Ограничение по возрасту: от 8 до 60 лет.
    • Уровень сложности маршрута: умеренный (70% маршрута), средний (30% маршрута). Сравнительная таблица уровней сложности маршрутов Клуба.
    • Мобильная связь по маршруту: практически постоянно. Во время прогулок мобильная связь иногда может отсутствовать. Наибольшие зоны покрытия имеют операторы Билайн и Теле-2. Мобильный интернет 3G есть у всех операторов, но 4G у МТС, Мегафона и Теле2.
    • Общая информация по маршруту.
    • Тип отдыха: проживание на турбазе, прогулки налегке.
    • Проживание: турбаза.
    • Питание: трехразовое (завтрак и ужин в кафе, обед - сухой паек на маршруте).
    • Маршрут проходит на высоте: 470-680 м.
    • Протяженность маршрута: 42, 3 км.
    • Ограничение по возрасту: от 8 до 60 лет.
    • Уровень сложности маршрута: легкий+ (70% маршрута), средний (30% маршрута).
    • Мобильная связь по маршруту: постоянно. Наибольшие зоны покрытия имеют операторы Билайн и Теле-2. Мобильный интернет 3G есть у всех операторов, но 4G у МТС, Мегафона и Теле2.
    • Инфраструктура. В поселке Листвянка и поселке Хужир есть небольшие продуктовые магазины, кафе. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита.
    • Одежда
    • В путешествиях на Байкал очень важен принцип многослойности одежды. Зимой на Байкале может быть мороз -15С… -20С, яркое солнце в безветренную погоду, порой может дуть сильный ветер. Комбинируя одежду, вы будете комфортно себя чувствовать в любых погодных условиях.
    • 1. Нижний слой. Термобелье - футболка с длинным рукавом и кальсоны.
    • 2. Средний слой. Кофта и штаны из флиса.
    • 3. Верхний слой. Ветрозащитные, утепленные куртка (с капюшоном) и штаны. Прекрасный вариант - пуховые куртки с мембраной или одежда с утеплителем Primaloft®, который обладает водоотталкивающими и «дышащими» свойствами, быстро сохнет и согревает даже намокнув.
    • Обувь
    • Во время похода мы передвигаемся по скользкому льду, ледяным гротам и камням, поднимаемся и спускаемся по льду. Поэтому необходимо, чтобы обувь была удобной, теплой, защищала стопу и имела нескользкую подошву.
    • Валенки брать в поход не рекомендуется. Это отличная, теплая обувь, но они совершенно не держат стопу. Можно брать с собой теплые треккинговые ботинки или зимнюю обувь типа Salomon Toundra, зимние сапоги «Хаски» (модель 075С), обувь Сolumbia (коллекция Titanium).
    • Носки
    • Шерстяные носки, треккинговые носки с добавлением шерсти или термоноски. Термоноски хорошо отводят влагу и сохраняют тепло.
    • Самонагревающиеся вкладыши-стельки
    • Если ваши пальцы ног мерзнут всегда и в любой обуви, то рекомендуем взять с собой самогревы для пальцев ног (одноразовые соляные грелки). Они имеют с одной стороны скругленную форму и приклеиваются к носку, сохраняют тепло в течение 4-7 часов после вскрытия упаковки.
    • Ледоступы, кошки для гололёда или айсеры
    • Это очень важный пункт снаряжения для зимней поездки. Мы проводим на льду большое количество времени, лёд под ногами скользкий, порой также будет встречаться битый лёд. По такой поверхности гораздо удобнее перемещаться, когда к вашей обуви прикреплены ледоступы/кошки/айсеры, чтобы подошвы не скользили. На данный момент в продаже имеются «городские» кошки, например Petzl Spiky Plus и его аналоги. Резиновая основа в форме чулка имеет несколько небольших шипов. Чулок натягивается на ботинок, после чего кошки готовы к использованию. Они хорошо справляются с возложенной на них задачей - уменьшением скольжения по оледенелой поверхности. Кошки весят мало, почти не занимают места, быстро надеваются и снимаются.
    • Более современная и надежная модификация кошек – айсеры. Подошва Vibram (или другая, в зависимости от производителя) с металлическими шипами крепится к ботинкам с помощью ремней с липучками. Стальные шипы обеспечивают отличное сцепление с поверхностью. Кроме того, их подошва является хорошей теплоизоляцией, что весьма важно в зимний период. Айсеры быстро снимаются и надеваются. Однако, из-за более массивной конструкции и улучшенных характеристик сцепления, они имеют больший вес, чем кошки. Айсеры или городские кошки в походах очень удобны, они позволяют быстрее преодолевать обледенелые поверхности, а также снижают риск травматизма. До начала похода необходимо примерить их на всю обувь, которую вы будете брать с собой.
    • Перчатки
    • Следует взять две пары, так как почти весь день вы будете их носить, а перчатки достаточно быстро промокают. Для фотографов прекрасный вариант – это гибридные перчатки-варежки с откидывающимся верхом. Перчатка без пальцев позволяет удобно держать фотоаппарат и нажимать на кнопки, а откидывающаяся варежка оперативно согревает замерзшие пальцы.
    • Варежки с пуховым, шерстяным или синтетическим утеплителем Надеваются поверх перчаток во время сильного мороза и ветра.
    • Шапка
    • Шапку вы будете носить весь поход. Она должна быть максимально теплой и комфортной. Для разнообразия можно взять вторую шапку, яркую и позитивную, с помопном, с ушками или с хвостом для красочных фотографий
    • Защита для лица
    • Зимой на Байкале может дуть сильный ветер, особенно на открытом льду. Самая удобная защита для лица – это балаклава, флисовый шарф-труба или флисовая полумаска для нижней части лица, застегивающаяся на затылке липучкой. Одну из перечисленных вещей обязательно следует взять с собой.
    • Солнцезащитные очки
    • В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза. Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть.
    • Солнцезащитный крем
    • Рекомендуем взять с собой, особенно людям с чувствительной кожей.
    • Фонарик
    • Турист порой встает пораньше, чем заснять рассвет на Байкале)). Поэтому фонарик пригодится. Желательно иметь налобный фонарь, чтобы ваши руки были свободны. Также фонарь будет вам полезен для подсветки гротов, льда или ледяных пещер.
    • Туристический коврик
    • Его следует иметь с собой в любом походе. Вещь легкая, удобная и практически незаменимая На подподпник можно присесть, прилечь при фотосъемке, также во время ходьбы он защищает спину от ветра.
    • Сушилки для обуви
    • Поскольку практически весь день мы проводим на улице, то к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать. Сушилки особенно полезны при отсутствии запасной пары обуви.
    • Трекинговые палки
    • С палками легче идти и сохранять равновесие на льду.
    • Термос
    • Во время прогулки по льду чашечка горячего чая с байкальскими травами всегда будет кстати.
    Когда и сколько длится?
    Когда: См. календарь
    Экскурсия длится около 7 дней
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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