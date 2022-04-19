Каждый вторник в 11:00

Иркутск: город шпионских страстей

Иркутск, покрытый сетью иностранной резидентуры - признайтесь, таким родной город вы даже себе

Групповая
Иркутск, покрытый сетью иностранной резидентуры — признайтесь, таким родной город вы даже себе и не могли представить, верно? Оно, наверное, и неудивительно: ни разведка, ни её вечная антагонистка-контрразведка шума не любят.

А между тем, ещё чуть более века назад в Иркутске кипели шпионские страсти!
Иркутск: город шпионских страстей
Иркутск: город шпионских страстей
Иркутск: город шпионских страстей
Иркутск: город шпионских страстей
Иркутск: город шпионских страстей
Иркутск: город шпионских страстей

Что вас ожидает:

    Агентурная сеть в самом центре Сибири
    В начале двадцатого века, когда мир стоял на самом пороге Большой Войны, агенты надменного Вильгельма Гогенцоллерна и лукавого Франца-Иосифа Габсбурга шныряли по Транссибирской магистрали, а тайные эмиссары султана Мехмеда Четвёртого вербовали агентуру среди иркутских сапожников и приказчиков магазина братьев Шафигуллиных. Вежливые и сдержанные подданные Микадо — недавние военные противники, а теперь союзники и сердечные друзья — тоже не были бескорыстны: в подпольных опиекурильнях сведения о дислокации и переброске русских войск продавались и покупались по цене трубки с белым зельем… Впрочем, и европейские союзники — изящно-учтивые галлы и надменно-невозмутимые бритты, с которыми у русской контрразведки было налажено взаимодействие, тоже не упускали случая хоть краем глаза заглянуть в чужие тайны — а то, и создать пусть небольшую, но агентурную сеть в самом центре Сибири. На всякий случай: мало ли? … пусть будет.

    Японский шпион

    Наши прадедушки и прабабушки, наверное, и подумать не могли, что добрейший и обаятельнейший присяжный поверенный Мечеслав Стравинский — член правления множества общественных комитетов и благотворительных обществ, великолепный адвокат и уважаемый член общества вдруг окажется иностранным агентом. Никому из них и в голову не пришло бы, что мудрый знаток и хранитель тайн тибетской медицины доктор Хан, что принимал их в своём доме на Арсенальной, в один прекрасный день сбежит из Иркутска в неизвестном направлении, чтобы не быть арестованным за шпионаж в пользу Японии.

    Дела давно минувших дней

    Всё это уже дела давно минувших лет; уж нет на свете ни тех ДжеймсЪ-БондовЪ, ни тех, кто их ловил и обезвреживал — а подробности тех тайных операций надёжно укрыты… нет, не законом о государственной тайне — а просто, толстым слоем архивной пыли. И лишь старые иркутские особняки, проходные дворы и закоулки хранят немую память о тех событиях.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    Место начала и завершения?
    ул. Дзержинского, 2, Иркутск
    Когда и сколько длится
    Когда: Каждый вторник в 11:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Каждый вторник в 11:00

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