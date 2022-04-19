Каждый вторник в 11:00

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Агентурная сеть в самом центре Сибири

В начале двадцатого века, когда мир стоял на самом пороге Большой Войны, агенты надменного Вильгельма Гогенцоллерна и лукавого Франца-Иосифа Габсбурга шныряли по Транссибирской магистрали, а тайные эмиссары султана Мехмеда Четвёртого вербовали агентуру среди иркутских сапожников и приказчиков магазина братьев Шафигуллиных. Вежливые и сдержанные подданные Микадо — недавние военные противники, а теперь союзники и сердечные друзья — тоже не были бескорыстны: в подпольных опиекурильнях сведения о дислокации и переброске русских войск продавались и покупались по цене трубки с белым зельем… Впрочем, и европейские союзники — изящно-учтивые галлы и надменно-невозмутимые бритты, с которыми у русской контрразведки было налажено взаимодействие, тоже не упускали случая хоть краем глаза заглянуть в чужие тайны — а то, и создать пусть небольшую, но агентурную сеть в самом центре Сибири. На всякий случай: мало ли? … пусть будет.

Японский шпион

Наши прадедушки и прабабушки, наверное, и подумать не могли, что добрейший и обаятельнейший присяжный поверенный Мечеслав Стравинский — член правления множества общественных комитетов и благотворительных обществ, великолепный адвокат и уважаемый член общества вдруг окажется иностранным агентом. Никому из них и в голову не пришло бы, что мудрый знаток и хранитель тайн тибетской медицины доктор Хан, что принимал их в своём доме на Арсенальной, в один прекрасный день сбежит из Иркутска в неизвестном направлении, чтобы не быть арестованным за шпионаж в пользу Японии.

Дела давно минувших дней

Всё это уже дела давно минувших лет; уж нет на свете ни тех ДжеймсЪ-БондовЪ, ни тех, кто их ловил и обезвреживал — а подробности тех тайных операций надёжно укрыты… нет, не законом о государственной тайне — а просто, толстым слоем архивной пыли. И лишь старые иркутские особняки, проходные дворы и закоулки хранят немую память о тех событиях.

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