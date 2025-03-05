Это однодневная поездка на берег величественного Байкала — в место, где простираются Тажеранские степи.
В программе — захватывающие дух виды с высоты скалистых берегов, самый настоящий «Сад камней», пещеры и гроты. А ещё — знакомство с бурятскими традициями, душевные беседы и пикник на берегу.
В программе — захватывающие дух виды с высоты скалистых берегов, самый настоящий «Сад камней», пещеры и гроты. А ещё — знакомство с бурятскими традициями, душевные беседы и пикник на берегу.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
- Граница Ольхонского района. Вы познакомитесь с бурятскими традициями и узнаете, что такое «Сэргэ»
- Обзорная площадка с видом на устье реки Анга. Отсюда открывается панорама реки Анга, которая считается границей Тажеранских степей
- «Сад камней» — хаотично разбросанные в степи каменные булыжники. Будем выдвигать различные версии их возникновения
- Арка желаний. Вы полюбуетесь живописными видами на озеро Байкал и хребет Хамар-Дабан
- Бухта Ая. Здесь можно прогуляться по песчаному пляжу, разуться и побродить по воде. Также вас ждёт обед и ароматный чай с чабрецом, собранным на берегах Байкала
- Гора Тан-Хан. Мы проедем на автомобиле по степным дорогам к самому подножью горы, далее пешком поднимемся на высоту, откуда открывается изумительный вид на степные просторы, остров Ольхон, проливы Малое море и Ольхонские ворота
Возвращаясь обратно по степи, мы будем останавливаться возле скальных останцев, причудливые формы которым придала сама природа. По пути я расскажу, как сформировалось озеро Байкал, почему оно стремится стать океаном, что интересного таит в себе Тажеранская степь. Вы узнаете, какие народы населяли побережье, что нашли и исследовали на территории степей.
Примерный тайминг
7:00 — выезд из Иркутска
9:30 — остановка на границе Ольхонского района
10:30 — обзорная площадка с видом на устье реки Анга
11:00 — «Сад камней»
12:00 — прогулка до Арки желаний
13:30 — бухта Ая, обед
16:00 — гора Тан-Хан
17:00 — обзор каменных останцев в Тажеранских степях
22:00 — прибытие в Иркутск
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном внедорожнике Chevrolet Tahoe
- В стоимость включено: трансфер, услуги гида и обед-пикник в бухте Ая на берегу Байкала
- Программа подойдёт участникам с 14 лет
- Пеший маршрут несложный, но так как проходит по тропе, требуется обувь на нескользкой подошве
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Иркутске
Меня зовут Антон, я аттестованный гид-экскурсовод. Занимаюсь организацией путешествий по Иркутской области, Бурятии, а также Moнгoлии и Алтаю на комфортабельном внедорожнике, работаю c компаниями до 4 человек (включительно). Всё поездки проходят на комфортабельном внедорожнике.Задать вопрос
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