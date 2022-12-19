Услышать дыхание Байкала: путешествие на Ольхон

Сварить глинтвейн на льду, встретить лиса по имени Шарик и покататься по Байкалу на коньках

Зарядиться энергией в местах силы и услышать местные легенды, насладиться бурятской кухней и отведать лучшие буузы, загадать самые сокровенные желания у духов острова и побыть наедине с собой и природой — кто с нами в насыщенный трип по Байкалу? Профессиональный фотограф уже в команде! Проедемся по самым живописным местам и сделаем эффектные «ледяные» кадры, заглянем в таинственные гроты и пещеры и полюбуемся торосами — нагромождениями ледышек.
Услышать дыхание Байкала: путешествие на Ольхон
Услышать дыхание Байкала: путешествие на Ольхон
Услышать дыхание Байкала: путешествие на Ольхон
Услышать дыхание Байкала: путешествие на Ольхон
Услышать дыхание Байкала: путешествие на Ольхон
Услышать дыхание Байкала: путешествие на Ольхон
Услышать дыхание Байкала: путешествие на Ольхон
Услышать дыхание Байкала: путешествие на Ольхон
Услышать дыхание Байкала: путешествие на Ольхон
Ближайшие даты:
11
фев
27
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Путешествие не требует специальной физической подготовки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, до 10:30
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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