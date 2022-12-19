Екатерина — ваш гид в Иркутске

Привет! Любишь горы? А лед Байкала видел? А может тебе по душе красивые локации, новые города или полеты на воздушных шарах? А хочешь поплавать на сап-бордах по самому большому и глубокому озеру в мире или поедем ловить северное сияние на крайний север? Тогда ты точно по адресу. Вот уже как 10 лет я занимаюсь любимым делом - организую яркие приключения. Я стараюсь не писать банальных маршрутов, добавлять в нашу коллекцию новые направления и каждый тур делать чуточку лучше предыдущего.