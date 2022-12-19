Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Путешествие не требует специальной физической подготовки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, до 10:30
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Иркутске
Привет! Любишь горы? А лед Байкала видел? А может тебе по душе красивые локации, новые города или полеты на воздушных шарах? А хочешь поплавать на сап-бордах по самому большому и глубокому озеру в мире или поедем ловить северное сияние на крайний север? Тогда ты точно по адресу.
Вот уже как 10 лет я занимаюсь любимым делом - организую яркие приключения. Я стараюсь не писать банальных маршрутов, добавлять в нашу коллекцию новые направления и каждый тур делать чуточку лучше предыдущего.