Утренняя прогулка по Иркутску

Ранним утром, когда еще город не заполонен автомобилями мы прогуляемся

Ранним утром, когда еще город не заполонен автомобилями мы прогуляемся по самым старым улочкам, увидим архитектуру разных эпох, узнаем историю улиц и особняков, сделаем много фотографий. Встречаемся возле Московских ворот и отправляемся в путь!
Утренняя прогулка по Иркутску
Утренняя прогулка по Иркутску
Утренняя прогулка по Иркутску
Утренняя прогулка по Иркутску
Утренняя прогулка по Иркутску
Утренняя прогулка по Иркутску
Ближайшие даты:
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сен
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сен
27
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28
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Что вас ожидает 🤩

  • Памятники архитектуры
  • Церкви и храмы
  • Купеческие особняки
  • Старинные дома
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Каждое утро просыпается новый человек.
Народная мудрость гласит: как день начнёшь, так его и проведёшь. Не зря начало дня считается самой продуктивной частью суток. А еще и самой красивой. Почему? Рассвет, туманы, пустые уютные улочки города. Разве это не повод провести нашу экскурсию именно в это время суток? Присоединяйтесь к нашей прогулке.
Что вы увидите?

Памятники архитектуры

Церкви и храмы

Купеческие особняки

Старинные дома

вт, ср, чт в 8-00, либо по согласованию с группой

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Московские ворота, Нижняя Набережная, 10
Завершение: Цирк, Пролетарская, 13
Когда и сколько длится?
Когда: вт, ср, чт в 8-00, либо по согласованию с группой
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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