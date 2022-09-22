Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Каждое утро просыпается новый человек.
Народная мудрость гласит: как день начнёшь, так его и проведёшь. Не зря начало дня считается самой продуктивной частью суток. А еще и самой красивой. Почему? Рассвет, туманы, пустые уютные улочки города. Разве это не повод провести нашу экскурсию именно в это время суток? Присоединяйтесь к нашей прогулке.
Что вы увидите?
Памятники архитектуры
Церкви и храмы
Купеческие особняки
Старинные дома
вт, ср, чт в 8-00, либо по согласованию с группой
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспорт
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Московские ворота, Нижняя Набережная, 10
Завершение: Цирк, Пролетарская, 13
Когда и сколько длится?
Когда: вт, ср, чт в 8-00, либо по согласованию с группой
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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