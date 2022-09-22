Каждое утро просыпается новый человек.

Народная мудрость гласит: как день начнёшь, так его и проведёшь. Не зря начало дня считается самой продуктивной частью суток. А еще и самой красивой. Почему? Рассвет, туманы, пустые уютные улочки города. Разве это не повод провести нашу экскурсию именно в это время суток? Присоединяйтесь к нашей прогулке.

Что вы увидите?

Памятники архитектуры

Церкви и храмы

Купеческие особняки

Старинные дома