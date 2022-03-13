1 день

Иркутск - Листвянка - Байкальский музей - Камень Черского - Листвянка

Путешествие начинается!

В Иркутске вас ждет первая встреча с гидом и вашей группой: с людьми, с которыми вы разделите все эти три дня отдыха.

Сразу с Иркутска отправляемся в поселок Листвянка.

Поездка займет около 40 минут, а проезжать будем мимо деревень, лесов и равнин.

При подъезде к поселку вам откроется вид истока реки Ангары, берущей свои воды прямо с Байкала.

Посреди истока из воды торчит “Шаман-камень”: легенду о нем поведает наш гид.

Байкальская экосистема включает в себя множество видов эндемиков — животных и растений, не встречающихся больше нигде на планете.

Самым знаменитым эндемиком-талисманом озера является байкальская нерпа. Посмотреть на живую нерпу можно в Байкальском музее.

Там вы увидите, как она плавает, выполняет различные трюки и сфотографируетесь с ней.

Также можно познакомиться с экспозицией экосистемы озера и произвести виртуальное погружение на дно Байкала.

Следующей локацией будет обзор на местность с самой высокой точки поселка — горы Камень Черского.

Подъем на гору идет по канатной дороге, а наверху открывается несравненный вид на красивейшие просторы Байкала и противоположные берега.

Вечером можно прогуляться вдоль поселка, пообщаться с единомышленниками, обменяться полученными впечатлениями и эмоциями.