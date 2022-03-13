Увидеть Байкал

Если время вашего отдыха ограничено несколькими днями

5
1 отзыв
Если время вашего отдыха ограничено несколькими днями, а желание сменить обстановку присутствует, то вам стоит рассмотреть этот тур.

Познакомиться с Байкалом мы предлагаем в ближайшем поселке от Иркутска — Листвянке, протянувшемся вдоль озера.

Листвянка расположена на самом побережье Байкала откуда открывается вид на водные просторы и длинную цепочку гор хребта Хамар-Дабан. Как раз то, что нужно для знакомства с нашим краем.

За три дня вы отдохнете от повседневных хлопот, перезагрузитесь и вернетесь домой полными сил и энергии.
Увидеть Байкал
Увидеть Байкал
Увидеть Байкал
Увидеть Байкал
Увидеть Байкал
Увидеть Байкал
Увидеть Байкал
Увидеть Байкал
Увидеть Байкал
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Что вас ожидает 🤩

Байкальский музей
Байкальский музей
Посмотрим и сфотографируемся с нерпой, изучим разнообразие растений и животных акватории озера
Камень Черского
Камень Черского
Самая высокая точка поселка, с которой открывается несравненный вид на красивейшие просторы Байкала и противоположные берега

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка - Байкальский музей - Камень Черского - Листвянка

Путешествие начинается!

В Иркутске вас ждет первая встреча с гидом и вашей группой: с людьми, с которыми вы разделите все эти три дня отдыха.

Сразу с Иркутска отправляемся в поселок Листвянка.

Поездка займет около 40 минут, а проезжать будем мимо деревень, лесов и равнин.

При подъезде к поселку вам откроется вид истока реки Ангары, берущей свои воды прямо с Байкала.

Посреди истока из воды торчит “Шаман-камень”: легенду о нем поведает наш гид.

Байкальская экосистема включает в себя множество видов эндемиков — животных и растений, не встречающихся больше нигде на планете.

Самым знаменитым эндемиком-талисманом озера является байкальская нерпа. Посмотреть на живую нерпу можно в Байкальском музее.

Там вы увидите, как она плавает, выполняет различные трюки и сфотографируетесь с ней.

Также можно познакомиться с экспозицией экосистемы озера и произвести виртуальное погружение на дно Байкала.

Следующей локацией будет обзор на местность с самой высокой точки поселка — горы Камень Черского.

Подъем на гору идет по канатной дороге, а наверху открывается несравненный вид на красивейшие просторы Байкала и противоположные берега.

Вечером можно прогуляться вдоль поселка, пообщаться с единомышленниками, обменяться полученными впечатлениями и эмоциями.

2 день

Листвянка

День отдыха. Вы можете сходить на местный рынок, купить вкусной копченой или вяленой рыбки, сувениров, либо позагорать на пляже.

Но для самых активных мы предлагаем экскурсию на быстроходном катере до живописного места — бухты Песчаной.

Песчаная очень необычна своим расположение. Добраться до нее можно только по воде, но тем и интереснее.

Она достаточно теплая: скрытая от сильных байкальских ветров скалами с двух сторон.

В бухте есть множество смотровых площадок с лавочками, где можно посидеть, передохнуть и полюбоваться великолепным видом на Байкал.

На берегу растут необычные сосны. Это достаточно редкие деревья с “ходульными” или “шагающими” корнями.

Причудливые корни торчат над песком и своим видом напоминают ноги.

В Песчаной есть большой пляж, где можно посидеть, позагорать и искупаться. Не забудьте захватить с собой купальники!

3 день

Листвянка - Иркутск

В завершающий день нашего небольшого путешествия мы советуем вам не проспать сказочный рассвет.

Закаты мы все-таки застаем гораздо чаще, а вот рассвет на Байкале стоит увидеть хоть раз!

А дальше прощаемся с Листвянкой и едем в Иркутск.

Ну вот и закончилось наше путешествие, которое за три дня максимально включило в себя самые интересные и культовые для посещения и знакомств с Байкалом достопримечательности.

Мы делаем все, чтобы ваши приключения заполнились только положительными эмоциями.

Пусть исполняются ваши самые заветные желания!

Проживание

Тур предполагает проживание в Листвянке в гостинице «Крестовая Падь»(2 ночи) или аналогичной по классу в номерах категории стандарт, удобства в номерах.

Доплата за одноместное размещение: 5 000р.

Варианты проживания

Гостиница «Крестовая Падь» 3*

2 ночи

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна.

В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.

В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.

В отеле гости могут взять напрокат велосипед и познакомиться с очаровательной нетронутой загородной местностью. Можно посетить Музей озера Байкал. До него - 1,5 км от отеля "Крестовая падь".

В 50 метрах от отеля расположена автобусная остановка. До международного аэропорта Иркутска - 45 минут езды. За дополнительную плату предоставляется трансфер от/до аэропорта.

Гостиница «Крестовая Падь» 3*Гостиница «Крестовая Падь» 3*Гостиница «Крестовая Падь» 3*Гостиница «Крестовая Падь» 3*Гостиница «Крестовая Падь» 3*Гостиница «Крестовая Падь» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Трансферы по всему маршруту
  • Работа гида на протяжении всего маршрута
  • Проживание в благоустроенных двухместных номерах категории «стандарт»
  • Питание по программе:1 день – обед2 день – завтрак3 день – завтрак
  • 1 день – обед
  • 2 день – завтрак
  • 3 день – завтрак
  • Экскурсия в музей Байкала
  • Экскурсия на камень Черского
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
  • Дополнительное питание не указанное в программе или указанное за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Р
13 мар 2022
Все хорошо

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