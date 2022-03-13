Путешествие начинается!
В Иркутске вас ждет первая встреча с гидом и вашей группой: с людьми, с которыми вы разделите все эти три дня отдыха.
Сразу с Иркутска отправляемся в поселок Листвянка.
Поездка займет около 40 минут, а проезжать будем мимо деревень, лесов и равнин.
При подъезде к поселку вам откроется вид истока реки Ангары, берущей свои воды прямо с Байкала.
Посреди истока из воды торчит “Шаман-камень”: легенду о нем поведает наш гид.
Байкальская экосистема включает в себя множество видов эндемиков — животных и растений, не встречающихся больше нигде на планете.
Самым знаменитым эндемиком-талисманом озера является байкальская нерпа. Посмотреть на живую нерпу можно в Байкальском музее.
Там вы увидите, как она плавает, выполняет различные трюки и сфотографируетесь с ней.
Также можно познакомиться с экспозицией экосистемы озера и произвести виртуальное погружение на дно Байкала.
Следующей локацией будет обзор на местность с самой высокой точки поселка — горы Камень Черского.
Подъем на гору идет по канатной дороге, а наверху открывается несравненный вид на красивейшие просторы Байкала и противоположные берега.
Вечером можно прогуляться вдоль поселка, пообщаться с единомышленниками, обменяться полученными впечатлениями и эмоциями.
День отдыха. Вы можете сходить на местный рынок, купить вкусной копченой или вяленой рыбки, сувениров, либо позагорать на пляже.
Но для самых активных мы предлагаем экскурсию на быстроходном катере до живописного места — бухты Песчаной.
Песчаная очень необычна своим расположение. Добраться до нее можно только по воде, но тем и интереснее.
Она достаточно теплая: скрытая от сильных байкальских ветров скалами с двух сторон.
В бухте есть множество смотровых площадок с лавочками, где можно посидеть, передохнуть и полюбоваться великолепным видом на Байкал.
На берегу растут необычные сосны. Это достаточно редкие деревья с “ходульными” или “шагающими” корнями.
Причудливые корни торчат над песком и своим видом напоминают ноги.
В Песчаной есть большой пляж, где можно посидеть, позагорать и искупаться. Не забудьте захватить с собой купальники!
В завершающий день нашего небольшого путешествия мы советуем вам не проспать сказочный рассвет.
Закаты мы все-таки застаем гораздо чаще, а вот рассвет на Байкале стоит увидеть хоть раз!
А дальше прощаемся с Листвянкой и едем в Иркутск.
Ну вот и закончилось наше путешествие, которое за три дня максимально включило в себя самые интересные и культовые для посещения и знакомств с Байкалом достопримечательности.
Мы делаем все, чтобы ваши приключения заполнились только положительными эмоциями.
Пусть исполняются ваши самые заветные желания!
Тур предполагает проживание в Листвянке в гостинице «Крестовая Падь»(2 ночи) или аналогичной по классу в номерах категории стандарт, удобства в номерах.
Доплата за одноместное размещение: 5 000р.
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна.
В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
В отеле гости могут взять напрокат велосипед и познакомиться с очаровательной нетронутой загородной местностью. Можно посетить Музей озера Байкал. До него - 1,5 км от отеля "Крестовая падь".
В 50 метрах от отеля расположена автобусная остановка. До международного аэропорта Иркутска - 45 минут езды. За дополнительную плату предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.