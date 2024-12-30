Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Авторский тур в Иркутске

Попариться в бане с купелью, попробовать байкальские деликатесы и увидеть искристый лёд Байкала

Приглашаем встретить 2024 год в сказочных декорациях ледяного Байкала: прокатимся со снежных горок в музее под открытым небом «Тальцы», сделаем яркие фотографии на льду, покатаемся на коньках, поиграем с дружелюбными хаски, насладимся ухой из омуля и поднимемся на высшую точку мыса Хобой — виды отсюда головокружительные.

Праздничный вечер проведём в ресторане отеля «Байкал Хан», а в первый день нового года вас будут ждать неспешные прогулки по Ольхону и банька.
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Ближайшие даты:
30
дек

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет89 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Для бронирования тура необходимо внести депозит 12 000 руб.

Вам понадобятся:

  • Документы (паспорт, билеты, медицинский полис)
  • Наличные деньги (на личные расходы, обеды вне программы и оплату тура)
  • Чемодан (размера S)
  • Небольшой рюкзак или сумка через плечо для ежедневных поездок
  • Тёплая шапка и варежка + запасные, если основные промокнут
  • Тёплая одежда. Рекомендуем флисовые костюмы, которые отводят лишнюю влагу, но сохраняют тепло
  • Термобельё и несколько пар тёплых носков
  • Разношенная обувь, лучше всего трекинговые ботинки. Если перед туром вы купили новую обувь, постарайтесь походить в ней несколько дней, чтобы она не натирала.
  • Тёплый пуховик + утеплённые ботинки/горнолыжный костюм
  • Личная апетчка, предметы гигиены
  • Гигиеническая помада и солнцезащитный крем
  • Химические грелки для рук и ног
  • Фото- и видеоаппаратура, карты памяти и портативное зарядное устройство
  • Туристическая сидушка

Проживание. Будем жить в отеле «Baikal Cedar» с видом на Байкал в Листвянке (1 ночь), в «Baikal wood hotel» на Ольхоне (3 ночи) и в новом отеле «Тайга» в центре Иркутска (1 ночь).

Питание. В программу включены все завтраки, обед во все дни, кроме 3, и праздничный ужин 31 декабря. Будем пробовать байкальские деликатесы: уху из омуля, копчёный муксун. Сможем насладиться бурятской кухней: сытные позы, ароматный сагудай, наваристый бухлер, хушууры и сладкие пироги.

Если вы вегетарианец, сыроед или вам необходимо соблюдать особую диету — мы поможем подобрать для вас лучшее из местной кухни по вашему предпочтению. Сообщите об этом заранее.

Дети. Участие возможно с 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне Черского

Встретим вас в аэропорту Иркутска и на комфортабельном микроавтобусе отправимся в посёлок Листвянка. Побываем в усадьбе Тюрюминых, где вы познакомитесь с байкальскими хаски. Эта порода собак обитает только здесь! Поиграем с дружелюбными животными и сделаем милые селфи, а желающие смогут прокатиться в собачьей упряжке.

Пообедаем и посетим Байкальский музей, где сможем полюбоваться смешными нерпами и рассмотреть в микроскоп научной лаборатории обитателей озера, даже мельчайших.

На подъёмнике доберёмся до вершины камня Черского, откуда нам откроется головокружительный вид на Байкал и Ангару в закатных лучах.

Знакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне ЧерскогоЗнакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне ЧерскогоЗнакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне ЧерскогоЗнакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне ЧерскогоЗнакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне ЧерскогоЗнакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне ЧерскогоЗнакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне Черского
2 день

Ольхон, комплекс «Тальцы» и встреча нового года

Держим курс на самый большой на Байкале остров Ольхон. Считается, что место заряжено мощной энергетикой, а вокруг него слагаются удивительные легенды.

Побываем в архитектурно-этнографическом комплексе под открытым небом «Тальцы». Здесь собраны памятники истории, архитектуры и этнографии. Познакомимся с бытом коренных народов, а желающие смогут с ветерком прокатиться на снежных горках.

По пути поедим, а во второй половине подготовимся к празднику. Встречать новый год в ресторане отеля «Байкал Хан».

Ольхон, комплекс «Тальцы» и встреча нового годаОльхон, комплекс «Тальцы» и встреча нового годаОльхон, комплекс «Тальцы» и встреча нового годаОльхон, комплекс «Тальцы» и встреча нового годаОльхон, комплекс «Тальцы» и встреча нового года
3 день

Свободный день

В первый день 2024 года не будем никуда торопиться. После позднего завтрака вы сможете погулять по острову и увидеть скалу Шаманка, а ещё — попариться в баньке с купелью (включено в стоимость).

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Мыс Хобой, подъём на скалы и уха на свежем воздухе

Утром займём места во внедорожниках по едем к мысу Хобой — это самая северная точка Ольхона. Будем гулять по острову и любоваться пейзажами.

Поднимемся на высшую точку мыса, откуда открывается головокружительный вид на Байкал. Покажется, будто мы оказались на самом краю света — скалы здесь резко срываются в море. Если повезёт с погодой, то на противоположном берегу увидим живописные Ушканьи острова!

На обед насладимся ухой из байкальского омуля, которую мы приготовим для вас прямо на берегу.

Мыс Хобой, подъём на скалы и уха на свежем воздухеМыс Хобой, подъём на скалы и уха на свежем воздухеМыс Хобой, подъём на скалы и уха на свежем воздухеМыс Хобой, подъём на скалы и уха на свежем воздухеМыс Хобой, подъём на скалы и уха на свежем воздухеМыс Хобой, подъём на скалы и уха на свежем воздухе
5 день

Шидинский залив

Сегодня поедем на залив Шида, чтобы ближе увидеть удивительный лёд Байкала, напоминающий драгоценный кристалл — настолько он прозрачный и чистый. По поверхности озера вы сможете покататься на коньках или просто погулять.

Шидинский залив является самым тёплым, поэтому вода может не замёрзнуть. Тогда гулять будем по берегу.

После обеда поедем назад в Иркутск. Заселимся в отель в центре города, а затем вы сможете пройтись по городу самостоятельно.

Шидинский заливШидинский заливШидинский заливШидинский заливШидинский заливШидинский залив
6 день

Отъезд

После завтрака, если ваш рейс во второй половине дня, вы сможете погулять по Иркутску, увидеть площадь графа Сперанского, заглянуть в иркутский музей декабристов и пройтись по набережной Ангары.

Затем отвезём вас в аэропорт.

ОтъездОтъездОтъездОтъездОтъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Комфортабельные трансферы по маршруту
  • Топливный сбор
  • Проживание в отелях
  • Все завтраки и обеды (кроме обеда в 3 день)
  • Новогодняя программа и праздничный ужин 31 декабря
  • Баня с купелью
  • Сопровождение гида
  • Активности и экскурсии по программе
  • Помощь в выборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, рекомендуемое время прилёта - 09:00
Завершение: Аэропорт Иркутска, отвезём вас к вашим рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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