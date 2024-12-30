Для бронирования тура необходимо внести депозит 12 000 руб.

Проживание. Будем жить в отеле «Baikal Cedar» с видом на Байкал в Листвянке (1 ночь), в «Baikal wood hotel» на Ольхоне (3 ночи) и в новом отеле «Тайга» в центре Иркутска (1 ночь).

Питание. В программу включены все завтраки, обед во все дни, кроме 3, и праздничный ужин 31 декабря. Будем пробовать байкальские деликатесы: уху из омуля, копчёный муксун. Сможем насладиться бурятской кухней: сытные позы, ароматный сагудай, наваристый бухлер, хушууры и сладкие пироги.

Если вы вегетарианец, сыроед или вам необходимо соблюдать особую диету — мы поможем подобрать для вас лучшее из местной кухни по вашему предпочтению. Сообщите об этом заранее.

Дети. Участие возможно с 5 лет.