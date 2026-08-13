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Групповая
до 14 чел.
Дух старого Кёнигсберга
Погрузитесь в атмосферу довоенного Кенигсберга, пройдя по историческим районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: У Сквера энергетиков (недалеко от Северного вокзал...
Сегодня в 10:30
Завтра в 11:00
от 1269 ₽
1410 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Кирпичная история Кёнигсберга: что скрывают камни
Окунуться в прошлое города и узнать тайны его домов и улиц на групповой экскурсии
Начало: На площади Победы
Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 16:00
1380 ₽ за человека
Аудиогид
Аудиогид Трипстера: обзорная прогулка по Калининграду (6+)
Лёгкое погружение в историю - с увлечённым гидом-краеведом
Начало: Остров Канта
Сегодня в 08:29
Завтра в 01:59
от 1490 ₽ за всё до 2 чел.
Квест
до 12 чел.
Загадки Амалиенау: экскурсия с элементами квеста
Самые красивые виллы, кирха королевы Луизы, маленький хомлин и другие жемчужины исторического района
Начало: На Проспекте Победы 1
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
1200 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Вечерний Калининград на машине: Амалиенау, Обертайх, Близнецы, торт и дегустация пива
Увидеть главные достопримечательности и районы Калининграда за три часа
Начало: У зоопарка
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 18:00
Завтра в 18:00
15 авг в 18:00
2050 ₽ за человека
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по виллам и особнякам довоенного Калининграда
Начало: Проспект Победы, 1, Калининград
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
830 ₽ за человека
Аудиогид
Инстербург и тайны Тевтонского ордена: аудиотур и автомобильное приключение по Калининградской области
Начало: Московский проспект, 196Б
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1250 ₽ за человека
Аудиогид
Тильзит или мой маленький Париж: автомобильная аудиоэкскурсия на весь день
Начало: Улица Фрунзе, 51
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1250 ₽ за человека
Аудиогид
Малые города Калининградской области: автомобильная аудиоэкскурсия в средневековую Пруссию
Начало: Центральная площадь, 2
1250 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Аудиогиды Трипстера»
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