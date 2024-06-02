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Фотопрогулка
1.5 часа
Амалиенау в объективе: уникальная фотосессия в Калининграде
Погрузитесь в атмосферу старого Кенигсберга с профессиональной фотосессией в районе Амалиенау. Откройте для себя красоту и историю через объектив
Начало: В районе проспекта Мира (Центральный парк)
9 июня в 18:00
21 июня в 13:00
5 345₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Зимняя сказка в Зеленоградске
Окунуться в атмосферу праздника с огоньками и ароматами пунша и узнать историю города
9 июня в 15:00
10 июня в 15:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Обойти самые сказочные локации Кёнигсберга в поисках скрытых деталей и вкусных призов
Начало: На площади Победы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Прогуляться меж изысканных вилл и узнать, почему без прегельской вони нет веселья
Начало: В районе Центрального парка
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 200₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Анна рассказала много интересного. Прогулялись по Амалинау. Сделали фотографии. Рекомендую
- ЛЛариса17 мая 2024Спасибо Анне за фото-прогулку. Все понравилось.
- ВВиктория11 мая 2024Чудесная фотопрогулка! Мужу было интересно узнать об истории Амалиенау, нам с дочкой было и слушать интересно, и фотографироваться)))) через неделю получили совершенно волшебные фотографии, которые останутся чудесной памятью о поездке! Анна замечательно взаимодействовала с нашей пятилеткой, экскурсия прошла замечательно.
- ММария1 апреля 2024Т. к. я была без детей, содержание было изменено. Была убрана квест-составляющая. Содержание совершенно не пострадало. Было очено интересно и познавательно!
- ССветлана13 января 2024Замечательный город. Отличная экскурсия. Рекомендую посетить.
- ЮЮрий13 января 2024Ария, большое спасибо за интересную экскурсию. У нас всех остались самые замечательные впечатления. Всего Вам доброго, обязательно порекомендуем Вас своим близким.
- ннаталья12 января 2024Спасибо! Все понравилось! Рекомендую
- ИИрина7 января 2024Экскурсию для нас проводила гид Анна. Прекрасный день с удивительным человеком, замечательно провели время на экскурсии, много интересной информации. Анна
- ЕЕлена1 января 2024Замечательная интересная и познавательная экскурсия!
- ММария31 декабря 2023Спасибо большое году! Очень содержательная экскурсия и очень милый гид!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Новый год и Рождество»
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