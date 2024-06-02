Новый год и Рождество – экскурсии в Калининграде

Найдено 4 экскурсии в категории «Новый год и Рождество» в Калининграде, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
71 отзыв
Амалиенау в объективе: уникальная фотосессия в Калининграде
Погрузитесь в атмосферу старого Кенигсберга с профессиональной фотосессией в районе Амалиенау. Откройте для себя красоту и историю через объектив
Начало: В районе проспекта Мира (Центральный парк)
9 июня в 18:00
21 июня в 13:00
5 345 за всё до 4 чел.
Зимняя сказка в Зеленоградске
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Зимняя сказка в Зеленоградске
Окунуться в атмосферу праздника с огоньками и ароматами пунша и узнать историю города
9 июня в 15:00
10 июня в 15:00
7 000 за всё до 3 чел.
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
9 отзывов
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Обойти самые сказочные локации Кёнигсберга в поисках скрытых деталей и вкусных призов
Начало: На площади Победы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900 за всё до 10 чел.
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Прогуляться меж изысканных вилл и узнать, почему без прегельской вони нет веселья
Начало: В районе Центрального парка
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
    Экскурсия очень понравилась. Анна рассказала много интересного. Прогулялись по Амалинау. Сделали фотографии. Рекомендую
  • Л
    Лариса
    17 мая 2024
    Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
    Спасибо Анне за фото-прогулку. Все понравилось.
    Спасибо Анне за фото-прогулку. Все понравилосьСпасибо Анне за фото-прогулку. Все понравилосьСпасибо Анне за фото-прогулку. Все понравилосьСпасибо Анне за фото-прогулку. Все понравилосьСпасибо Анне за фото-прогулку. Все понравилосьСпасибо Анне за фото-прогулку. Все понравилосьСпасибо Анне за фото-прогулку. Все понравилосьСпасибо Анне за фото-прогулку. Все понравилосьСпасибо Анне за фото-прогулку. Все понравилось
  • В
    Виктория
    11 мая 2024
    Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
    Чудесная фотопрогулка! Мужу было интересно узнать об истории Амалиенау, нам с дочкой было и слушать интересно, и фотографироваться)))) через неделю получили совершенно волшебные фотографии, которые останутся чудесной памятью о поездке! Анна замечательно взаимодействовала с нашей пятилеткой, экскурсия прошла замечательно.
  • М
    Мария
    1 апреля 2024
    Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
    Т. к. я была без детей, содержание было изменено. Была убрана квест-составляющая. Содержание совершенно не пострадало. Было очено интересно и познавательно!
  • С
    Светлана
    13 января 2024
    Зимняя сказка в Зеленоградске
    Замечательный город. Отличная экскурсия. Рекомендую посетить.
  • Ю
    Юрий
    13 января 2024
    Зимняя сказка в Зеленоградске
    Ария, большое спасибо за интересную экскурсию. У нас всех остались самые замечательные впечатления. Всего Вам доброго, обязательно порекомендуем Вас своим близким.
  • н
    наталья
    12 января 2024
    Зимняя сказка в Зеленоградске
    Спасибо! Все понравилось! Рекомендую
  • И
    Ирина
    7 января 2024
    Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
    Экскурсию для нас проводила гид Анна. Прекрасный день с удивительным человеком, замечательно провели время на экскурсии, много интересной информации. Анна
    читать дальше

    очень располагает к общению, лёгкий открытый к общению человек. Очень рекомендую, в экскурсии есть очень приятные нюансы (не буду раскрывать «секретики»). Спасибо за прекрасно проведенное время!

  • Е
    Елена
    1 января 2024
    Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
    Замечательная интересная и познавательная экскурсия!
  • М
    Мария
    31 декабря 2023
    Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
    Спасибо большое году! Очень содержательная экскурсия и очень милый гид!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Новый год и Рождество»

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  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Новый год и Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 2 900 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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