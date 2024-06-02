Н Наталья Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией Экскурсия очень понравилась. Анна рассказала много интересного. Прогулялись по Амалинау. Сделали фотографии. Рекомендую

Л Лариса Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией Спасибо Анне за фото-прогулку. Все понравилось.

В Виктория Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией Чудесная фотопрогулка! Мужу было интересно узнать об истории Амалиенау, нам с дочкой было и слушать интересно, и фотографироваться)))) через неделю получили совершенно волшебные фотографии, которые останутся чудесной памятью о поездке! Анна замечательно взаимодействовала с нашей пятилеткой, экскурсия прошла замечательно.

М Мария Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене» Т. к. я была без детей, содержание было изменено. Была убрана квест-составляющая. Содержание совершенно не пострадало. Было очено интересно и познавательно!

С Светлана Зимняя сказка в Зеленоградске Замечательный город. Отличная экскурсия. Рекомендую посетить.

Ю Юрий Зимняя сказка в Зеленоградске Ария, большое спасибо за интересную экскурсию. У нас всех остались самые замечательные впечатления. Всего Вам доброго, обязательно порекомендуем Вас своим близким.

н наталья Зимняя сказка в Зеленоградске Спасибо! Все понравилось! Рекомендую

И Ирина Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда читать дальше очень располагает к общению, лёгкий открытый к общению человек. Очень рекомендую, в экскурсии есть очень приятные нюансы (не буду раскрывать «секретики»). Спасибо за прекрасно проведенное время! Экскурсию для нас проводила гид Анна. Прекрасный день с удивительным человеком, замечательно провели время на экскурсии, много интересной информации. Анна

Е Елена Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене» Замечательная интересная и познавательная экскурсия!