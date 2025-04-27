На двоих – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «На двоих» в Калининграде, цены от 12 268 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу
На машине
6 часов
52 отзыва
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фото-прогулка на Куршскую косу: от Калининграда до Балтийского моря
Откройте для себя красоту Куршской косы в индивидуальной фото-прогулке. Живописные локации и профессиональные снимки ждут вас
Начало: В Калининграде на ул. Октябрьская
Завтра в 08:00
3 мая в 08:00
20 000 ₽ за всё до 2 чел.
Фотосессия на Куршской косе с пикником - из Калининграда
На машине
8 часов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия на Куршской косе с пикником - из Калининграда
Устроить атмосферный девичник, романтичную или дружескую съёмку на самом красивом побережье Балтики
Завтра в 12:00
3 мая в 12:00
25 000 ₽ за всё до 2 чел.
На побережье Балтики за живыми кадрами
На машине
4 часа
-
20%
Фотопрогулка
до 6 чел.
На побережье Балтики за живыми кадрами
Провести фотосессию в самых живописных локациях у моря - из Калининграда
Завтра в 09:00
4 мая в 09:00
12 268 ₽15 334 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарина
    27 апреля 2025
    Фото-авто-путешествие на Куршскую косу
    Все чаще замечаешь, как быстро идет время, эта быстротечность так прочно вписалась в жизнь каждого из нас, что время, когда
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    ты способен остановить это «быстро» становится «волшебством» и, как правильно отметила мой гид Евгения: «Пройдет время и может именно этот день будет чем - то ярким, теплым и замечательным воспоминанием моего прошлого». Спустя больше недели после моего знакомства с Евгенией и нашего путешествия, могу однозначно утверждать - «Непременно будет!» Мне вспомнилась фраза из фильма «Солярис»: «Человеку нужен человек». Именно в этот день, при посещении бескрайних морских просторов, этой таинственной полосы суши в безбрежии вод – Куршской косы, мне нужен был такой человек как Евгения, которая прекрасно чувствует настроение своего попутчика, очень тактичная, умная, с чувством юмора, влюбленная в то, что делает и в места, которые стали для нее родными. Евгения очень хорошо водит машину, что позволит вам безмятежно наблюдать из окна автомобиля за живописной природой с ее неповторимыми хвойными лесами заповедника. Озеро Лебедь, которое в этот пасмурный день выглядело еще более аутентично; экотропа, Высота Эфа с его ошеломляющим видом, который никого не оставит равнодушным и непременно унесет в мысли о бесконечном, уединенном, у каждого своем; таинственный «танцующий» лес, в котором с легкостью можно разглядеть сказочную дорожку, на которой вот-вот появится Красная Шапочка с корзинкой пирожков… Экскурсия прошла на одном дыхании, «дыхании Дюн и Балтийского моря», это всё удалось запечатлеть Евгении на свой фотоаппарат, как итог - чудесные и душевные фотографии, день завершился вкуснейшим ужином в Рыбном ресторане, за что отдельное спасибо! Евгения дала рекомендации, где лучше побывать и что посетить даже в очень короткие сроки небольшого отпуска, если бы не она - я не сориентировалась и не проехала от Зеленоградска до Светлогорска и обратно по прекраснейшей велодорожке с захватывающими видами, но это уже другая история))) Женя – Вы сделали меня чуть-чуть счастливее, спасибо Вам!

  • О
    Оксана
    29 декабря 2024
    Фото-авто-путешествие на Куршскую косу
    Восхитительный день на Куршской косе! Роскошь человеческого общения, совместное любование бесконечной красотой природы, идеальная погода и вкуснейшие аутентичные блюда в местном
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    кафе - уже "Бинго" для любого путешествия. А в случае Фото-авто-путешествия с Евгенией шикарным бонусом будут профессиональные снимки. Евгения прекрасный гид, приятный, очень тактичный человек, отличный водитель и талантливый фотограф. Маршрут путешествия включает в себя красивейшие локации, которые вряд ли оставят путешественников равнодушными. Однозначно рекомендую!

    Восхитительный день на Куршской косе!Восхитительный день на Куршской косе!
  • М
    Мария
    3 октября 2024
    Фото-авто-путешествие на Куршскую косу
    Провели отличный день на косе с чудесной Женей! Комфортно, интересно, а главное очень легко прошла экскурсия и как бонус крутые фото)
    Провели отличный день на косе с чудесной Женей! Комфортно, интересно, а главное очень легко прошла экскурсия и как бонус крутые фото)Провели отличный день на косе с чудесной Женей! Комфортно, интересно, а главное очень легко прошла экскурсия и как бонус крутые фото)Провели отличный день на косе с чудесной Женей! Комфортно, интересно, а главное очень легко прошла экскурсия и как бонус крутые фото)

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На двоих»

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  2. Остров Канта
  3. Кафедральный собор
  4. Куршская Коса
  5. Танцующий лес
  6. Рыбная деревня
  7. Амалиенау
  8. Высота Эфа
  9. Высота Мюллера
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в мае 2025
Сейчас в Калининграде в категории "На двоих" можно забронировать 3 экскурсии от 12 268 до 25 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2025 год на двоих, 52 ⭐ отзыва, цены от 12268₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль