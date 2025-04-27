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ты способен остановить это «быстро» становится «волшебством» и, как правильно отметила мой гид Евгения: «Пройдет время и может именно этот день будет чем - то ярким, теплым и замечательным воспоминанием моего прошлого». Спустя больше недели после моего знакомства с Евгенией и нашего путешествия, могу однозначно утверждать - «Непременно будет!» Мне вспомнилась фраза из фильма «Солярис»: «Человеку нужен человек». Именно в этот день, при посещении бескрайних морских просторов, этой таинственной полосы суши в безбрежии вод – Куршской косы, мне нужен был такой человек как Евгения, которая прекрасно чувствует настроение своего попутчика, очень тактичная, умная, с чувством юмора, влюбленная в то, что делает и в места, которые стали для нее родными. Евгения очень хорошо водит машину, что позволит вам безмятежно наблюдать из окна автомобиля за живописной природой с ее неповторимыми хвойными лесами заповедника. Озеро Лебедь, которое в этот пасмурный день выглядело еще более аутентично; экотропа, Высота Эфа с его ошеломляющим видом, который никого не оставит равнодушным и непременно унесет в мысли о бесконечном, уединенном, у каждого своем; таинственный «танцующий» лес, в котором с легкостью можно разглядеть сказочную дорожку, на которой вот-вот появится Красная Шапочка с корзинкой пирожков… Экскурсия прошла на одном дыхании, «дыхании Дюн и Балтийского моря», это всё удалось запечатлеть Евгении на свой фотоаппарат, как итог - чудесные и душевные фотографии, день завершился вкуснейшим ужином в Рыбном ресторане, за что отдельное спасибо! Евгения дала рекомендации, где лучше побывать и что посетить даже в очень короткие сроки небольшого отпуска, если бы не она - я не сориентировалась и не проехала от Зеленоградска до Светлогорска и обратно по прекраснейшей велодорожке с захватывающими видами, но это уже другая история))) Женя – Вы сделали меня чуть-чуть счастливее, спасибо Вам!