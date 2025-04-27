Фотопрогулка
до 2 чел.
Фото-прогулка на Куршскую косу: от Калининграда до Балтийского моря
Откройте для себя красоту Куршской косы в индивидуальной фото-прогулке. Живописные локации и профессиональные снимки ждут вас
Начало: В Калининграде на ул. Октябрьская
Завтра в 08:00
3 мая в 08:00
20 000 ₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия на Куршской косе с пикником - из Калининграда
Устроить атмосферный девичник, романтичную или дружескую съёмку на самом красивом побережье Балтики
Завтра в 12:00
3 мая в 12:00
25 000 ₽ за всё до 2 чел.
-
20%
Фотопрогулка
до 6 чел.
На побережье Балтики за живыми кадрами
Провести фотосессию в самых живописных локациях у моря - из Калининграда
Завтра в 09:00
4 мая в 09:00
12 268 ₽
15 334 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарина27 апреля 2025Все чаще замечаешь, как быстро идет время, эта быстротечность так прочно вписалась в жизнь каждого из нас, что время, когда
- ООксана29 декабря 2024Восхитительный день на Куршской косе! Роскошь человеческого общения, совместное любование бесконечной красотой природы, идеальная погода и вкуснейшие аутентичные блюда в местном
- ММария3 октября 2024Провели отличный день на косе с чудесной Женей! Комфортно, интересно, а главное очень легко прошла экскурсия и как бонус крутые фото)
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На двоих»
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