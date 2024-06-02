Сплавы на байдарках – экскурсии в Калининграде

Найдено 6 экскурсий в категории «Сплавы на байдарках» в Калининграде, цены от 1 740 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сплав на байдарках по центру Калининграда
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
2.5 часа
182 отзыва
Групповая экскурсия на байдарках в Калининграде: порт и достопримечательности
Уникальная возможность увидеть Калининград с воды. Байдарочный сплав вдоль порта, Рыбной деревни и острова Канта. Безопасность и комфорт гарантированы
Начало: На набережной генерала Карбышева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 100 за человека
Групповой байдарочный сплав «Водная дорога Кёнигсберга»
Мини-группа
3.5 часа
5 отзывов
Групповой байдарочный сплав «Водная дорога Кёнигсберга»
Под шёпот волн и плеск весла отдохнуть от суеты города, находясь в его центре
Начало: На улице Дзержинского
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 000 за человека
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
🚲 На велосипеде
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
5 часов
8 отзывов
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
Взглянуть на регион с необычного ракурса и поближе познакомиться с его историей
Начало: В поселке Федотово Правдинского района
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
15 июня в 09:30
2 500 за человека
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
скидка
10%
Групповая
7 часов
43 отзыва
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Провести день весело и познавательно в окрестностях Калининграда на групповой автобусной экскурсии
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
19331 740 за человека
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
🚗 На машине
🚣‍♂️ На байдарках
Мини-группа
6 часов
14 отзывов
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Осмотреть кирху, где хранилась библия Мартина Лютера, проплыть по Лаве и навестить зловещую заброшку
Начало: На проспекте Мира
Расписание: во вторник в 09:00
25 июня в 09:00
23 июля в 09:00
4 000 за человека
Руины замка Таплакен и загадочный Велау
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Руины замка Таплакен и загадочный Велау
Отправиться в путешествие по нетуристическим локациям Калининградской области (в группе)
Начало: На улице Шевченко
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
2 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    2 июня 2024
    Сплав на байдарках по центру Калининграда
    Было очень круто! Интересно было посмотреть на город с воды и в целом покататься на байдарках. Организаторы клёвые ребята. На протяжении всего сплава фоткают, так что будет что показать друзьям:D
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Групповой байдарочный сплав «Водная дорога Кёнигсберга»
    Добрый день, экскурсия очень понравилась, гид Валерий интересно рассказывал и показывал, в следующий раз когда буду в Калининграде, обязательно приду на экскурсию повторно, для меня это был душевный отдых🔥🤗
    Добрый день, экскурсия очень понравилась, гид Валерий интересно рассказывал и показывал, в следующий раз когда будуДобрый день, экскурсия очень понравилась, гид Валерий интересно рассказывал и показывал, в следующий раз когда будуДобрый день, экскурсия очень понравилась, гид Валерий интересно рассказывал и показывал, в следующий раз когда будуДобрый день, экскурсия очень понравилась, гид Валерий интересно рассказывал и показывал, в следующий раз когда буду
  • М
    Мария
    26 мая 2024
    Сплав на байдарках по центру Калининграда
    Только положительные эмоции от данной водной прогулки. Было здорово, что во время сплава информация была именно о тех объектах/кораблях и пр.,
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    которые мы проплывали, а не в целом о городе, его истории, как на пешеходных обзорных экскурсиях + круто то, что сопровождалось всё шутками-прибаутками))) Как оказалось, гребля - это не так то просто, но если Вы уверены в своих силах, то полный вперёд!;)

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
    Отправилась на сплав по просьбе сына- подростка. Маршрут на байдарках не сложный, если хоть раз держали весло в руках, совсем
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    не сложный. Спокойная река, приятная для глаз местность, и вежливые рыбаки по берегам, которые точно скажут сколько ещё поворотов осталось до водопада😅. Меня конечно порадовала историческая часть маршрута, Наталья Александровна очень интересно рассказывает о Вилау. Я бы с удовольствием побродила с ней ещё часок или два😄

  • К
    Кристина
    25 мая 2024
    Сплав на байдарках по центру Калининграда
    Была 25.05, все понравилось, хорошая и необычная экскурсия, для активного отдыха, веселая подача информации, рекомендую)
  • К
    Константин
    12 ноября 2023
    Групповой байдарочный сплав «Водная дорога Кёнигсберга»
    Доброго времени суток! На байдарочный сплав я со своей девушкой сделал бронь ещё в Санкт-Петербурге, очень хотелось посмотреть Калининград с
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    воды. И мы не прогадали!!! Сказать, что это был сплав, язык не поворачивается! Это была водная прогулка. Приехав на место, оказалось, что это не групповая экскурсия, а индивидуальная, так как мы были одни. Экскурсия города с воды ощущалась совсем по-другому. За трёхчасовую спокойную прогулку по воде получилось сделать кучу фоток с ракурсов, которые не сделаешь с суши. Получилось потрогать почти каждый корабль, пришвартованный к берегу. Потрясающий вид на Рыбную деревню, музей Мирового океана, спорткомплекс, монетный двор и т. д. И всё это сопровождалось интересными комментариями гида. Моя девушка на байдарке была первый раз, ей очень понравилась, поэтому даже кто ни разу не сидел в байдарке, не надо бояться этой экскурсии, так как гид в зависимости от опытности путешественников может скорректировать маршрут и научить технике гребли. На случай дождя нам дали дождевики, которые и не пригодились, так как повезло с погодой. Спасибо большое за экскурсию!!! Мы остались довольны!

  • К
    Кристина
    7 ноября 2023
    Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
    Сплав оправдал ожидания, отличные виды и природа, старые постройки вдоль маршрута. Оказалось не напряжно. Отдельно отмечу работу гида Дмитрия и водителя Александра.
  • К
    Кристина
    2 ноября 2023
    Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
    Организация экскурсии и прогулка на байдарках понравились. Четко по времени, обед достойный. Однозначно рекомендую всем, кто любит провести активный выходной
  • А
    Александра
    22 октября 2023
    Групповой байдарочный сплав «Водная дорога Кёнигсберга»
    Так вышло, что была одна. Тет-а-тет с инструктором и экскурсоводом в одном лице Валерием. Просто написать, что понравилось и призывать идти,
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    ничего не сказать) + владение материалом, узнала много нового при наличии хорошей базы и кучи экскурсий + полностью безопасно + встретили работу водолаза + буквально потрогали все суда на территории Мирового океана + хорошая спортивная зарядка Сначала было тяжело одновременно слушать информацию о проплывающих объектах, гребсти и при этом анализировать как гребсти). Но довольно быстро мозг привык. Главное понимать, что данная прогулка потребует средних физических нагрузок. Не прогулочный катер, придется потрудиться), но оно того точно стоит!!! Валерий и команда, желаю успехов. Обязательно вернусь с друзьями. Хотелось бы поучаствовать в прогулках по Калининградской обл.

    Так вышло, что была одна. Тет-а-тет с инструктором и экскурсоводом в одном лице ВалериемТак вышло, что была одна. Тет-а-тет с инструктором и экскурсоводом в одном лице ВалериемТак вышло, что была одна. Тет-а-тет с инструктором и экскурсоводом в одном лице ВалериемТак вышло, что была одна. Тет-а-тет с инструктором и экскурсоводом в одном лице Валерием
  • Н
    Наталья
    5 сентября 2023
    По Калининградской области на велосипеде и байдарке
    Чудесная экскурсия! Подходит всем, вне зависимости от возраста и физической подготовки. Больше всего переживала за сплав на байдарке, но река
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    спокойная, без порогов. Сплавляться - одно удовольствие! Огромное спасибо организатору Константину за интересную и легкую информацию, за внимание, за дружескую атмосферу. Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Сплавы на байдарках»

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  1. Сплав на байдарках по центру Калининграда
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  3. По Калининградской области на велосипеде и байдарке
  4. Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
  5. Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
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  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
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