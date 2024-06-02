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По популярности
Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия на байдарках в Калининграде: порт и достопримечательности
Уникальная возможность увидеть Калининград с воды. Байдарочный сплав вдоль порта, Рыбной деревни и острова Канта. Безопасность и комфорт гарантированы
Начало: На набережной генерала Карбышева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 100₽ за человека
Мини-группа
3.5 часа
Групповой байдарочный сплав «Водная дорога Кёнигсберга»
Под шёпот волн и плеск весла отдохнуть от суеты города, находясь в его центре
Начало: На улице Дзержинского
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 000₽ за человека
Групповая
5 часов
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
Взглянуть на регион с необычного ракурса и поближе познакомиться с его историей
Начало: В поселке Федотово Правдинского района
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
15 июня в 09:30
2 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
7 часов
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Провести день весело и познавательно в окрестностях Калининграда на групповой автобусной экскурсии
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
19331 740₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Осмотреть кирху, где хранилась библия Мартина Лютера, проплыть по Лаве и навестить зловещую заброшку
Начало: На проспекте Мира
Расписание: во вторник в 09:00
25 июня в 09:00
23 июля в 09:00
4 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Руины замка Таплакен и загадочный Велау
Отправиться в путешествие по нетуристическим локациям Калининградской области (в группе)
Начало: На улице Шевченко
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
2 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия2 июня 2024Было очень круто! Интересно было посмотреть на город с воды и в целом покататься на байдарках. Организаторы клёвые ребята. На протяжении всего сплава фоткают, так что будет что показать друзьям:D
- ЮЮлия2 июня 2024Добрый день, экскурсия очень понравилась, гид Валерий интересно рассказывал и показывал, в следующий раз когда буду в Калининграде, обязательно приду на экскурсию повторно, для меня это был душевный отдых🔥🤗
- ММария26 мая 2024Только положительные эмоции от данной водной прогулки. Было здорово, что во время сплава информация была именно о тех объектах/кораблях и пр.,
- ММарина26 мая 2024Отправилась на сплав по просьбе сына- подростка. Маршрут на байдарках не сложный, если хоть раз держали весло в руках, совсем
- ККристина25 мая 2024Была 25.05, все понравилось, хорошая и необычная экскурсия, для активного отдыха, веселая подача информации, рекомендую)
- ККонстантин12 ноября 2023Доброго времени суток! На байдарочный сплав я со своей девушкой сделал бронь ещё в Санкт-Петербурге, очень хотелось посмотреть Калининград с
- ККристина7 ноября 2023Сплав оправдал ожидания, отличные виды и природа, старые постройки вдоль маршрута. Оказалось не напряжно. Отдельно отмечу работу гида Дмитрия и водителя Александра.
- ККристина2 ноября 2023Организация экскурсии и прогулка на байдарках понравились. Четко по времени, обед достойный. Однозначно рекомендую всем, кто любит провести активный выходной
- ААлександра22 октября 2023Так вышло, что была одна. Тет-а-тет с инструктором и экскурсоводом в одном лице Валерием. Просто написать, что понравилось и призывать идти,
- ННаталья5 сентября 2023Чудесная экскурсия! Подходит всем, вне зависимости от возраста и физической подготовки. Больше всего переживала за сплав на байдарке, но река
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Сплавы на байдарках»
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