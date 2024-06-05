Детские экскурсии в Калининграде

Найдено 10 экскурсий в категории «Для детей» в Калининграде, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
🚗 На машине
Квест
2.5 часа
140 отзывов
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
«автокресла для детей младше 7 лет не предусмотрены»
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Сказки старого Калининграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
697 отзывов
Сказки старого Калининграда: путешествие по кошачьим следам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, следуя по кошачьим тропам, и откройте для себя историю города через его тайные уголки
Начало: У отелля Кайзерхоф в Рыбной деревне
«Я расскажу, как проходили детские годы писателя, почему он зашифровал кёнигсбергские обычаи в сказках и какие идеи Гофмана позаимствовали авторы «Хроник Нарнии»»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
3 000 за всё до 7 чел.
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
🚗 На машине
Квест
3 часа
25 отзывов
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
Обойти все места обитания хомлинов в Калининграде и найти настоящие сокровища
«Экскурсия рассчитана на всю семью, лучше всего подойдёт для детей от 3 до 14 лет»
11 июня в 15:00
19 июня в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
527 отзывов
Куршская коса для детей и взрослых
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Начало: Калининград, Ул Невского
10 июня в 14:30
16 июня в 14:30
9 999 за всё до 3 чел.
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
19 отзывов
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
Открыть город с необычных ракурсов и узнать множество интересных фактов, соревнуясь в веселом квесте
Начало: На площади Победы
«Экскурсия адаптирована для детей и подростков от 7 до 18 лет, а также подходит для взрослых компаний»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
4 670 за всё до 10 чел.
Семейная прогулка по Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
18 отзывов
Семейная прогулка по Калининграду
Кёнигсбергские гномики, интерактивный музей-квартира и легендарный зоопарк
«посещение зоопарка — 200 рублей — взрослый билет, 50 рублей — детский»
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 800 за всё до 4 чел.
Фоторобот Калининграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Фоторобот Калининграда
Прогулка-расследование по острову Канта и Рыбной деревне для детей и родителей
Начало: В районе острова Канта
9 июня в 10:30
11 июня в 10:00
5 499 за всё до 4 чел.
Экскурсия-приключение «В поисках хомлинов всей семьёй»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Семейное приключение в Калининграде: поиски хомлинов с гидом
Захватывающее путешествие для всей семьи: откройте тайны хомлинов и исследуйте Калининград в игровой форме
«Мы поставим в машины детские кресла или бустеры»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия для детей «Тайна затонувшего корабля» (7-12 лет)
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия для детей «Тайна затонувшего корабля» (7-12 лет)
Изучить территорию Музея Мирового океана и найти сокровища
Начало: недалеко от Музея мирового океана
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
4 400 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест по острову Канта: в поисках следов Кнайпхофа
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест по острову Канта: в поисках следов Кнайпхофа
Исследовать сердце Калининграда всей семьёй или c друзьями, решая задания и добираясь до истин
Начало: В Рыбной деревне
«По старым фотографиям и специальной карте вы выясните, где находились основные здания на Кнайпхофе, где была школа для девочек, а где — для мальчиков, где был университет»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
3 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Сказки старого Калининграда
    Очень понравилась экскурсия! Погрузились в историю города. Время экскурсии прошло незаметно.
  • Ю
    Юрий
    4 июня 2024
    «Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
    Все просто супер! Ольге большое спасибо за отлично проведённое время.
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    «Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
    Мне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,что мы посетили всех хомлинов,узнали историю их создания,много интересного о Калининграде,сама экскурсия составлена в виде квеста
    Мне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,что
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    «Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
    Специально искали экскурсию – квест, чтобы было интересно детям. Нашли экскурсию Ольги и не пожалели! Ольга познакомила нас с замечательными
    читать дальше

    Калининградскими человечками – хомлинами, рассказала об их истории и показала, где они живут. Дети с удовольствием разгадывали загадки от хомлинов, составляли кодовое слово и в конце получили приятные сувениры! А по пути к хомлинам Ольга рассказывала интересные факты о Калининграде. Еще очень понравился формат экскурсии – между точками переезжали на машине, а в самых интересных местах немного прогуливались пешком – дети не устали. Все прошло просто замечательно, масса положительных эмоций! С радостью съездим на другие квесты Ольги.

    Специально искали экскурсию – квест, чтобы было интересно детям. Нашли экскурсию Ольги и не пожалели! ОльгаСпециально искали экскурсию – квест, чтобы было интересно детям. Нашли экскурсию Ольги и не пожалели! ОльгаСпециально искали экскурсию – квест, чтобы было интересно детям. Нашли экскурсию Ольги и не пожалели! ОльгаСпециально искали экскурсию – квест, чтобы было интересно детям. Нашли экскурсию Ольги и не пожалели! ОльгаСпециально искали экскурсию – квест, чтобы было интересно детям. Нашли экскурсию Ольги и не пожалели! ОльгаСпециально искали экскурсию – квест, чтобы было интересно детям. Нашли экскурсию Ольги и не пожалели! ОльгаСпециально искали экскурсию – квест, чтобы было интересно детям. Нашли экскурсию Ольги и не пожалели! Ольга
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Все отлично! Спасибо
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Сказки старого Калининграда
    Отличная экскурсия! Екатерине удалось удерживать наше внимание на протяжении почти 3х часов! Двойняшкам 11 лет понравилась интересная подача материала с элементами игры. Спасибо за фантазию, Екатерина!
    Отличная экскурсия! Екатерине удалось удерживать наше внимание на протяжении почти 3х часов! Двойняшкам 11 лет понравилась
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
    Всем доброго времени суток. Мы заказали эту экскурсию и совершенно не знали, что ожидать. Нас было трое, ребёнок 11 лет
    читать дальше

    и муж истинный немец, который немного понимает по-русски. Экскурсия очень продуктивная, для тех кто не знает город, это оптимально. За это время, мы имели глубокое представление о городе и его знаковых достопримечательностях, узнали много исторических фактов и легенда о хомлинах, заинтересует даже самого неисправимого скептика. Мы осталось очень довольны и рекомендуем именно нашего гида Ирину, приятного, эрудированного человека, что в наше время не всегда встречается. Мы с удовольствием вспоминаем проведённое время вместе! И да, вернемся к мужу, он остался в полном восторге. Благодарю вас Ирина Анатольевна!

  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Побывали на экскурсии 30 июня 2023 года. Экскурсия просто великолепная! Чудесный гид Надежда, очень интересно рассказывала и отвечала на все
    читать дальше

    наши вопросы. Подстраиваюсь под все наши «хочу», очень увлекательно показывала нам прекраснейшие места и отвечала на все вопросы. Погода была довольна жаркая, поэтому дети даже успели искупаться в море. В общем мы остались в восторге от всего! Спасибо огромное Надежде за прекрасно проведённый день!

  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
    Заказала квест-экскурсию для внука 9лет, выбирала форму и продолжительность экскурсии, чтобы внуку было интересно, этим требованиям идеально подошла экскурсия, которую
    читать дальше

    с нами провела Ирина, увлекательно, с юмором, она сумела и много нам показать, и не наскучить. Плюс к этому Ирина прекрасный водитель, было очень комфортно Спасибо большое за это путешествие, мы обязательно вернёмся в Калининград и вновь встретимся с Ириной на следующем маршруте, буду советовать Гида Ирину своим друзьям Всех благ Ирине!

    Заказала квест-экскурсию для внука 9лет, выбирала форму и продолжительность экскурсии, чтобы внуку было интересно, этим требованиям
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
    Очень приятно было окунуться в сказку и послушать историю про Хомлинов! Время пролетело незаметно. Мы посмотрели ключевые места Калининграда в поисках Хомлинов. Большое Спасибо!
    Очень приятно было окунуться в сказку и послушать историю про Хомлинов! Время пролетело незаметно. Мы посмотрелиОчень приятно было окунуться в сказку и послушать историю про Хомлинов! Время пролетело незаметно. Мы посмотрелиОчень приятно было окунуться в сказку и послушать историю про Хомлинов! Время пролетело незаметно. Мы посмотрели

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
  2. Сказки старого Калининграда
  3. «Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
  4. Куршская коса для детей и взрослых
  5. О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Для детей" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 3 000 до 9 999. Туристы уже оставили гидам 1432 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Калининграде! Вместе с детьми и гидами города Калининграда можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам