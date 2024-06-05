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Квест
2.5 часа
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
«автокресла для детей младше 7 лет не предусмотрены»
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сказки старого Калининграда: путешествие по кошачьим следам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, следуя по кошачьим тропам, и откройте для себя историю города через его тайные уголки
Начало: У отелля Кайзерхоф в Рыбной деревне
«Я расскажу, как проходили детские годы писателя, почему он зашифровал кёнигсбергские обычаи в сказках и какие идеи Гофмана позаимствовали авторы «Хроник Нарнии»»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
3 000₽ за всё до 7 чел.
Квест
3 часа
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
Обойти все места обитания хомлинов в Калининграде и найти настоящие сокровища
«Экскурсия рассчитана на всю семью, лучше всего подойдёт для детей от 3 до 14 лет»
11 июня в 15:00
19 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Куршская коса для детей и взрослых
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Начало: Калининград, Ул Невского
10 июня в 14:30
16 июня в 14:30
9 999₽ за всё до 3 чел.
Квест
2.5 часа
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
Открыть город с необычных ракурсов и узнать множество интересных фактов, соревнуясь в веселом квесте
Начало: На площади Победы
«Экскурсия адаптирована для детей и подростков от 7 до 18 лет, а также подходит для взрослых компаний»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Семейная прогулка по Калининграду
Кёнигсбергские гномики, интерактивный музей-квартира и легендарный зоопарк
«посещение зоопарка — 200 рублей — взрослый билет, 50 рублей — детский»
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Фоторобот Калининграда
Прогулка-расследование по острову Канта и Рыбной деревне для детей и родителей
Начало: В районе острова Канта
9 июня в 10:30
11 июня в 10:00
5 499₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Семейное приключение в Калининграде: поиски хомлинов с гидом
Захватывающее путешествие для всей семьи: откройте тайны хомлинов и исследуйте Калининград в игровой форме
«Мы поставим в машины детские кресла или бустеры»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия для детей «Тайна затонувшего корабля» (7-12 лет)
Изучить территорию Музея Мирового океана и найти сокровища
Начало: недалеко от Музея мирового океана
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
4 400₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест по острову Канта: в поисках следов Кнайпхофа
Исследовать сердце Калининграда всей семьёй или c друзьями, решая задания и добираясь до истин
Начало: В Рыбной деревне
«По старым фотографиям и специальной карте вы выясните, где находились основные здания на Кнайпхофе, где была школа для девочек, а где — для мальчиков, где был университет»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
3 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Погрузились в историю города. Время экскурсии прошло незаметно.
- ЮЮрий4 июня 2024Все просто супер! Ольге большое спасибо за отлично проведённое время.
- ННаталья3 июня 2024Мне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,что мы посетили всех хомлинов,узнали историю их создания,много интересного о Калининграде,сама экскурсия составлена в виде квеста
- ААлександр2 июня 2024Специально искали экскурсию – квест, чтобы было интересно детям. Нашли экскурсию Ольги и не пожалели! Ольга познакомила нас с замечательными
- ЮЮлия2 июня 2024Все отлично! Спасибо
- ИИрина2 июня 2024Отличная экскурсия! Екатерине удалось удерживать наше внимание на протяжении почти 3х часов! Двойняшкам 11 лет понравилась интересная подача материала с элементами игры. Спасибо за фантазию, Екатерина!
- ММария2 июня 2024Всем доброго времени суток. Мы заказали эту экскурсию и совершенно не знали, что ожидать. Нас было трое, ребёнок 11 лет
- ААнастасия30 мая 2024Побывали на экскурсии 30 июня 2023 года. Экскурсия просто великолепная! Чудесный гид Надежда, очень интересно рассказывала и отвечала на все
- ННаталья27 мая 2024Заказала квест-экскурсию для внука 9лет, выбирала форму и продолжительность экскурсии, чтобы внуку было интересно, этим требованиям идеально подошла экскурсия, которую
- ЕЕкатерина26 мая 2024Очень приятно было окунуться в сказку и послушать историю про Хомлинов! Время пролетело незаметно. Мы посмотрели ключевые места Калининграда в поисках Хомлинов. Большое Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Для детей»
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