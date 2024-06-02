Н Наталья Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией Экскурсия очень понравилась. Анна рассказала много интересного. Прогулялись по Амалинау. Сделали фотографии. Рекомендую

М Мария Фотоэкскурсия по атмосферному Амалиенау Потрясающе атмосферная экскурсия! Анастасия очень любит свой город и это чувство передаётся и нам. Умение делиться знаниями и эмоциями - удивительное качество Анастасии. 3,5 часа пролетели невероятно быстро. Не хотелось расставаться, честное слово) Настя, спасибо тебе большое! 🌻

Т Таня Фотоэкскурсия по атмосферному Амалиенау Анастасия потрясающая лучезарная девушка прогулка с которой была на позитиве, и этот человек который влюблен в каждый уголок старого Кенигсберга, с такой душой перенесла нас в прошлое, еще и с фотографиями от профи 💖

А Анастасия Фотоэкскурсия по атмосферному Амалиенау 18 мая 2024 были на экскурсии с Анастасией, все очень понравилось. Очень интересно. Анастасия очень увлечена историей своего города и района лучше таких экскурсоводов быть и не может. Ждём с нетерпением фотографии. Буду советовать свои знакомым.

Л Лариса Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией Спасибо Анне за фото-прогулку. Все понравилось.

В Виктория Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией Чудесная фотопрогулка! Мужу было интересно узнать об истории Амалиенау, нам с дочкой было и слушать интересно, и фотографироваться)))) через неделю получили совершенно волшебные фотографии, которые останутся чудесной памятью о поездке! Анна замечательно взаимодействовала с нашей пятилеткой, экскурсия прошла замечательно.

М Мария Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене» Т. к. я была без детей, содержание было изменено. Была убрана квест-составляющая. Содержание совершенно не пострадало. Было очено интересно и познавательно!

Е Елена Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене» Замечательная интересная и познавательная экскурсия!