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Фотопрогулка
3.5 часа
Фотоэкскурсия по атмосферному Амалиенау: Погружение в историю и фотосессия
Путешествие по времени и кадрам: откройте секреты Амалиенау в Калининграде и сохраните воспоминания на ярких фотографиях
Начало: Главный вход в Центральный парк Культуры и Отдыха
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 13:00
10 июня в 11:30
26692 403₽ за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Амалиенау в объективе: уникальная фотосессия в Калининграде
Погрузитесь в атмосферу старого Кенигсберга с профессиональной фотосессией в районе Амалиенау. Откройте для себя красоту и историю через объектив
Начало: В районе проспекта Мира (Центральный парк)
9 июня в 18:00
21 июня в 13:00
5 345₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Обойти самые сказочные локации Кёнигсберга в поисках скрытых деталей и вкусных призов
Начало: На площади Победы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Анна рассказала много интересного. Прогулялись по Амалинау. Сделали фотографии. Рекомендую
- ММария27 мая 2024Потрясающе атмосферная экскурсия! Анастасия очень любит свой город и это чувство передаётся и нам. Умение делиться знаниями и эмоциями - удивительное качество Анастасии. 3,5 часа пролетели невероятно быстро. Не хотелось расставаться, честное слово) Настя, спасибо тебе большое! 🌻
- ТТаня23 мая 2024Анастасия потрясающая лучезарная девушка прогулка с которой была на позитиве, и этот человек который влюблен в каждый уголок старого Кенигсберга, с такой душой перенесла нас в прошлое, еще и с фотографиями от профи 💖
- ААнастасия19 мая 202418 мая 2024 были на экскурсии с Анастасией, все очень понравилось. Очень интересно. Анастасия очень увлечена историей своего города и района лучше таких экскурсоводов быть и не может. Ждём с нетерпением фотографии. Буду советовать свои знакомым.
- ЛЛариса17 мая 2024Спасибо Анне за фото-прогулку. Все понравилось.
- ВВиктория11 мая 2024Чудесная фотопрогулка! Мужу было интересно узнать об истории Амалиенау, нам с дочкой было и слушать интересно, и фотографироваться)))) через неделю получили совершенно волшебные фотографии, которые останутся чудесной памятью о поездке! Анна замечательно взаимодействовала с нашей пятилеткой, экскурсия прошла замечательно.
- ММария1 апреля 2024Т. к. я была без детей, содержание было изменено. Была убрана квест-составляющая. Содержание совершенно не пострадало. Было очено интересно и познавательно!
- ЕЕлена1 января 2024Замечательная интересная и познавательная экскурсия!
- ММария31 декабря 2023Спасибо большое году! Очень содержательная экскурсия и очень милый гид!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Новогодние и рождественские экскурсии»
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