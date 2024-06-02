Новогодние и рождественские экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние и рождественские экскурсии» в Калининграде, цены от 2 403 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотоэкскурсия по атмосферному Амалиенау
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
3.5 часа
285 отзывов
Фотоэкскурсия по атмосферному Амалиенау: Погружение в историю и фотосессия
Путешествие по времени и кадрам: откройте секреты Амалиенау в Калининграде и сохраните воспоминания на ярких фотографиях
Начало: Главный вход в Центральный парк Культуры и Отдыха
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 13:00
10 июня в 11:30
26692 403 за человека
Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
71 отзыв
Амалиенау в объективе: уникальная фотосессия в Калининграде
Погрузитесь в атмосферу старого Кенигсберга с профессиональной фотосессией в районе Амалиенау. Откройте для себя красоту и историю через объектив
Начало: В районе проспекта Мира (Центральный парк)
9 июня в 18:00
21 июня в 13:00
5 345 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
9 отзывов
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Обойти самые сказочные локации Кёнигсберга в поисках скрытых деталей и вкусных призов
Начало: На площади Победы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
    Экскурсия очень понравилась. Анна рассказала много интересного. Прогулялись по Амалинау. Сделали фотографии. Рекомендую
  • М
    Мария
    27 мая 2024
    Фотоэкскурсия по атмосферному Амалиенау
    Потрясающе атмосферная экскурсия! Анастасия очень любит свой город и это чувство передаётся и нам. Умение делиться знаниями и эмоциями - удивительное качество Анастасии. 3,5 часа пролетели невероятно быстро. Не хотелось расставаться, честное слово) Настя, спасибо тебе большое! 🌻
    Потрясающе атмосферная экскурсия!Потрясающе атмосферная экскурсия!
  • Т
    Таня
    23 мая 2024
    Фотоэкскурсия по атмосферному Амалиенау
    Анастасия потрясающая лучезарная девушка прогулка с которой была на позитиве, и этот человек который влюблен в каждый уголок старого Кенигсберга, с такой душой перенесла нас в прошлое, еще и с фотографиями от профи 💖
  • А
    Анастасия
    19 мая 2024
    Фотоэкскурсия по атмосферному Амалиенау
    18 мая 2024 были на экскурсии с Анастасией, все очень понравилось. Очень интересно. Анастасия очень увлечена историей своего города и района лучше таких экскурсоводов быть и не может. Ждём с нетерпением фотографии. Буду советовать свои знакомым.
  • Л
    Лариса
    17 мая 2024
    Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
    Спасибо Анне за фото-прогулку. Все понравилось.
    Спасибо Анне за фото-прогулку. Все понравилосьСпасибо Анне за фото-прогулку. Все понравилосьСпасибо Анне за фото-прогулку. Все понравилосьСпасибо Анне за фото-прогулку. Все понравилосьСпасибо Анне за фото-прогулку. Все понравилосьСпасибо Анне за фото-прогулку. Все понравилосьСпасибо Анне за фото-прогулку. Все понравилосьСпасибо Анне за фото-прогулку. Все понравилосьСпасибо Анне за фото-прогулку. Все понравилось
  • В
    Виктория
    11 мая 2024
    Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
    Чудесная фотопрогулка! Мужу было интересно узнать об истории Амалиенау, нам с дочкой было и слушать интересно, и фотографироваться)))) через неделю получили совершенно волшебные фотографии, которые останутся чудесной памятью о поездке! Анна замечательно взаимодействовала с нашей пятилеткой, экскурсия прошла замечательно.
  • М
    Мария
    1 апреля 2024
    Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
    Т. к. я была без детей, содержание было изменено. Была убрана квест-составляющая. Содержание совершенно не пострадало. Было очено интересно и познавательно!
  • Е
    Елена
    1 января 2024
    Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
    Замечательная интересная и познавательная экскурсия!
  • М
    Мария
    31 декабря 2023
    Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
    Спасибо большое году! Очень содержательная экскурсия и очень милый гид!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Новогодние и рождественские экскурсии»

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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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