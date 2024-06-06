Увидеть всё самое главное – экскурсии в Калининграде

Найдено 27 экскурсий в категории «Увидеть всё самое главное» в Калининграде, цены от 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия «Вечерний Калининград»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
462 отзыва
Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам
Начало: одна из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Завтра в 15:55
9 июня в 15:55
1055950 за человека
Калининград - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
232 отзыва
Калининград: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальное сочетание русской и немецкой культур, исследуя исторические и современные достопримечательности Калининграда
Начало: На площади Победы
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 8 чел.
Калининград: город в центре Европы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
169 отзывов
Калининград: город в центре Европы
Погулять по колоритным кварталам и посетить главные достопримечательности с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Калининград»
19 июня в 10:00
21 июня в 10:00
3 000 за всё до 5 чел.
Город-призрак Кёнигсберг
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
75 отзывов
Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде
Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:00
от 10 700 за всё до 7 чел.
Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
97 отзывов
Трансфер-экскурсия из аэропорта Калининграда: комфорт и история
Встреча в аэропорту с табличкой, комфортный минивэн и увлекательные рассказы о Калининграде в пути
Начало: У аэропорта
10 июня в 00:00
11 июня в 00:00
25002 250 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Калининград
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
204 отзыва
Знакомьтесь, Калининград: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с уникальным городом, где история Кенигсберга переплетается с современным Калининградом, открывая его тайны и красоту
Начало: Площадь Победы, Триумфальная колонна или Рыбная де...
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 3 320 за всё до 10 чел.
Семь ворот Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
137 отзывов
Семь ворот Калининграда
Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана
11 июня в 12:00
2 июля в 08:00
5 500 за всё до 4 чел.
Гранд-тур по Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
95 отзывов
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Калининград за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
84 отзыва
Влюбиться в Калининград за 4 часа
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
7 900 за всё до 4 чел.
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
Попасть в прошлое и понять культурный код Калининграда
17 июня в 14:00
18 июня в 12:00
8 000 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Совместить дорогу из Храброво с путешествием по ключевым достопримечательностям
Начало: Аэропорт Калининград
Завтра в 16:00
9 июня в 14:00
6 900 за всё до 7 чел.
Кёнигсберг - Калининград: история в веках
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
192 отзыва
Калининград: от Кёнигсберга до наших дней, историческое путешествие
Познайте душу Калининграда, пройдя путь от древнего Кёнигсберга до современного города, насыщенного историей и культурой
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 000 за всё до 4 чел.
Первая встреча с Калининградом
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
120 отзывов
Первая встреча с Калининградом: путеводитель по истории
Исследуйте древние уголки Калининграда, открывая тайны прошлого и уникальные исторические места
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
9 250 за всё до 4 чел.
Калининград от тевтонцев до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
56 отзывов
Калининград: путешествие сквозь века - от тевтонских рыцарей до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности с гидом
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Философское приключение в Калининграде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
63 отзыва
Философское приключение в Калининграде
Посетить главные исторические достопримечательности и раскрыть тайны города «с двойным дном»
Начало: У собора Христа Спасителя
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
5 000 за всё до 5 чел.
Калининград впервые
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
93 отзыва
Калининград впервые: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Калининградом: от древних руин до современных скульптур, от Преголи до городских ворот
Начало: Калининград
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
6 000 за всё до 4 чел.
По Калининграду на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
По Калининграду на велосипеде: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Калининград на велосипеде! Узнайте о старинных воротах, бастионах и кирхе королевы Луизы. Погрузитесь в историю города и насладитесь его архитектурой
Начало: На ул. Октябрьской
9 июня в 09:00
10 июня в 13:00
6 000 за всё до 4 чел.
Вечерний Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Вечерний Калининград
Полюбоваться городом в сиянии огней и узнать об истории Кёнингсберга и его строений
13 июня в 17:00
17 июня в 17:00
7 000 за всё до 4 чел.
Привет, Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Привет, Калининград
Непринуждённая авто-пешеходная экскурсия по главным местам города
11 июня в 15:00
19 июня в 09:30
5 500 за всё до 4 чел.
Калининград от истоков до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
82 отзыва
Калининград от истоков до наших дней
Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей
Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва...
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
🚲 На велосипеде
🛴 На самокатах
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
Прокатиться по городу и узнать интересные факты о довоенном Кёнигсберге и современном Калининграде
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 2 000 за всё до 5 чел.
Старый Кёнигсберг - самое интересное в сердце города
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
13 отзывов
Старый Кёнигсберг - самое интересное в сердце города
Почувствовать дух и характер центра, рассматривая старые фотографии и слушая увлекательные рассказы
Начало: У гостиницы «Калининград», Ленинский проспект, 81
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 299 за человека
Кёнигсберг для своих. Групповая обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
37 отзывов
Кёнигсберг для своих. Групповая обзорная экскурсия
Небанально о прошлом города: истории, которые вы не услышите от других
Начало: на площади Победы
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 14:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 000 за человека
Знакомьтесь - Амалиенау! (мини-группа)
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
2 отзыва
Знакомьтесь - Амалиенау! (мини-группа)
Прогуляться по Кёнигсбергским улочкам и полюбоваться причудливыми фасадами старых домов
Начало: у Центрального парка
Расписание: в понедельник и пятницу в 11:00, в субботу в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 11:00
700 за человека
Кенигсберг в центре Калининграда
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
81 отзыв
Кенигсберг в центре Калининграда
Погулять по острову Канта, посетить Рыбную деревню и познакомиться с милыми хомлинами
Начало: Возле ТЦ Плаза
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30, 12:30, 15:00 и 17:30
Завтра в 12:30
10 июня в 10:30
от 900810 за человека
Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
🚗 На машине
Мини-группа
2.5 часа
140 отзывов
Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
Познакомиться с историей и знаковыми местами города с разных ракурсов
Начало: Главный вход Зоопарка. Встреча с гидом справа, у а...
Расписание: во вторник в 18:30, в пятницу и субботу в 19:00
Завтра в 19:00
14 июня в 19:00
1 400 за человека
Калининград. Обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
103 отзыва
Калининград: Путешествие по эпохам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: Калининград
4 сен в 07:00
от 6 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    6 июня 2024
    Знакомьтесь, Калининград
    Всё на максимально профессиональном уровне, спасибо большое!
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Философское приключение в Калининграде
    Спасибо Никите, два часа пролетели незаметно, настолько было интересно.
  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Групповая экскурсия «Вечерний Калининград»
    Отлично великолепно
  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Старый Кёнигсберг - самое интересное в сердце города
    Отличная экскурсия, интересная и познавательная. Гид приятный, рассказывает увлекательно, время пролетело незаметно
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Калининград: город в центре Европы
    Нам все очень понравилось! Марк интересный,увлечённый своей работой молодой человек! Узнали много нового и интересного. Марк ответил на дополнительные вопросы,посоветовал,что ещё можно посмотреть. Обязательно будем рекомендовать знакомым! Спасибо большое за интересную экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Калининград - первое свидание
    Знания у экскурсовода прекрасные. Но для нас экскурсия была скучной. Даты-факты-даты. Экскурсовод милая девушка, но говорит Очень тихо. Кого интересует история города в таком формате будет интересно. Кому нужно попроще, с разговорами, где-то с юмором, где-то не формально, будет данная экскурсия скучной.
  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
    Чудесная женщина -экскурсовод! Знает много интересного. Рассказывает захватывающе. Всё очень понравилось! СПАСИБО
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Город-призрак Кёнигсберг
    Геннадий молодец, популярно, позновательно и интересно провел экскурсию. Мы первый раз в городе.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
    Виктор! Просто лучший гид! К этому добавить нечего
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Вечерний Калининград
    Приезжая в новый город, всякий раз стараемся в первый же день заказать экскурсию для знакомства с новым местом. Вот и
    читать дальше

    в этот раз поступили также, прилетели в два часа дня, а уже вечером отправились на экскурсию по вечернему Калининграду. Экскурсию для нас провела Валентина. Очень грамотный и знающий гид, искренне влюбленный в свой город и дело, которым занимается. Экскурсия прошла легко и непринужденно, мы увидели основные достопримечательности, проехались по вечернему городу, узнали массу исторических фактов и совсем не устали хотя к тому моменту уже почти сутки не спали. Кроме того получили несколько советов что и где посмотреть, где поесть, куда стоит отправиться самостоятельно, а где лучше побывать в сопровождении гидов. Очень приятно иметь дело с увлеченными своей профессией людьми!

    Приезжая в новый город, всякий раз стараемся в первый же день заказать экскурсию для знакомства сПриезжая в новый город, всякий раз стараемся в первый же день заказать экскурсию для знакомства сПриезжая в новый город, всякий раз стараемся в первый же день заказать экскурсию для знакомства с

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Увидеть всё самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Групповая экскурсия «Вечерний Калининград»
  2. Калининград - первое свидание
  3. Калининград: город в центре Европы
  4. Город-призрак Кёнигсберг
  5. Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Увидеть всё самое главное" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 700 до 10 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2669 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 27 экскурсий в Калининграде на 2024 год по теме «Увидеть всё самое главное», 2669 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам