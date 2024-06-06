1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
3 часа
Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам
Начало: одна из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Завтра в 15:55
9 июня в 15:55
1055950₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Калининград: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальное сочетание русской и немецкой культур, исследуя исторические и современные достопримечательности Калининграда
Начало: На площади Победы
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград: город в центре Европы
Погулять по колоритным кварталам и посетить главные достопримечательности с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Калининград»
19 июня в 10:00
21 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде
Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:00
от 10 700₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
Трансфер-экскурсия из аэропорта Калининграда: комфорт и история
Встреча в аэропорту с табличкой, комфортный минивэн и увлекательные рассказы о Калининграде в пути
Начало: У аэропорта
10 июня в 00:00
11 июня в 00:00
25002 250₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Калининград: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с уникальным городом, где история Кенигсберга переплетается с современным Калининградом, открывая его тайны и красоту
Начало: Площадь Победы, Триумфальная колонна или Рыбная де...
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 3 320₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Семь ворот Калининграда
Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана
11 июня в 12:00
2 июля в 08:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Калининград за 4 часа
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
7 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
Попасть в прошлое и понять культурный код Калининграда
17 июня в 14:00
18 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Совместить дорогу из Храброво с путешествием по ключевым достопримечательностям
Начало: Аэропорт Калининград
Завтра в 16:00
9 июня в 14:00
6 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград: от Кёнигсберга до наших дней, историческое путешествие
Познайте душу Калининграда, пройдя путь от древнего Кёнигсберга до современного города, насыщенного историей и культурой
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Первая встреча с Калининградом: путеводитель по истории
Исследуйте древние уголки Калининграда, открывая тайны прошлого и уникальные исторические места
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
9 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Калининград: путешествие сквозь века - от тевтонских рыцарей до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности с гидом
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Философское приключение в Калининграде
Посетить главные исторические достопримечательности и раскрыть тайны города «с двойным дном»
Начало: У собора Христа Спасителя
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Калининград впервые: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Калининградом: от древних руин до современных скульптур, от Преголи до городских ворот
Начало: Калининград
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Калининграду на велосипеде: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Калининград на велосипеде! Узнайте о старинных воротах, бастионах и кирхе королевы Луизы. Погрузитесь в историю города и насладитесь его архитектурой
Начало: На ул. Октябрьской
9 июня в 09:00
10 июня в 13:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Калининград
Полюбоваться городом в сиянии огней и узнать об истории Кёнингсберга и его строений
13 июня в 17:00
17 июня в 17:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Привет, Калининград
Непринуждённая авто-пешеходная экскурсия по главным местам города
11 июня в 15:00
19 июня в 09:30
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Калининград от истоков до наших дней
Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей
Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва...
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
Прокатиться по городу и узнать интересные факты о довоенном Кёнигсберге и современном Калининграде
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 2 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Старый Кёнигсберг - самое интересное в сердце города
Почувствовать дух и характер центра, рассматривая старые фотографии и слушая увлекательные рассказы
Начало: У гостиницы «Калининград», Ленинский проспект, 81
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 299₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Кёнигсберг для своих. Групповая обзорная экскурсия
Небанально о прошлом города: истории, которые вы не услышите от других
Начало: на площади Победы
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 14:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 000₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Знакомьтесь - Амалиенау! (мини-группа)
Прогуляться по Кёнигсбергским улочкам и полюбоваться причудливыми фасадами старых домов
Начало: у Центрального парка
Расписание: в понедельник и пятницу в 11:00, в субботу в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 11:00
700₽ за человека
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
Кенигсберг в центре Калининграда
Погулять по острову Канта, посетить Рыбную деревню и познакомиться с милыми хомлинами
Начало: Возле ТЦ Плаза
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30, 12:30, 15:00 и 17:30
Завтра в 12:30
10 июня в 10:30
от 900810₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
Познакомиться с историей и знаковыми местами города с разных ракурсов
Начало: Главный вход Зоопарка. Встреча с гидом справа, у а...
Расписание: во вторник в 18:30, в пятницу и субботу в 19:00
Завтра в 19:00
14 июня в 19:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Калининград: Путешествие по эпохам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: Калининград
4 сен в 07:00
от 6 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман6 июня 2024Всё на максимально профессиональном уровне, спасибо большое!
- ТТатьяна6 июня 2024Спасибо Никите, два часа пролетели незаметно, настолько было интересно.
- ААндрей6 июня 2024Отлично великолепно
- ААнастасия6 июня 2024Отличная экскурсия, интересная и познавательная. Гид приятный, рассказывает увлекательно, время пролетело незаметно
- ООльга6 июня 2024Нам все очень понравилось! Марк интересный,увлечённый своей работой молодой человек! Узнали много нового и интересного. Марк ответил на дополнительные вопросы,посоветовал,что ещё можно посмотреть. Обязательно будем рекомендовать знакомым! Спасибо большое за интересную экскурсию!
- ТТатьяна5 июня 2024Знания у экскурсовода прекрасные. Но для нас экскурсия была скучной. Даты-факты-даты. Экскурсовод милая девушка, но говорит Очень тихо. Кого интересует история города в таком формате будет интересно. Кому нужно попроще, с разговорами, где-то с юмором, где-то не формально, будет данная экскурсия скучной.
- ААлена5 июня 2024Чудесная женщина -экскурсовод! Знает много интересного. Рассказывает захватывающе. Всё очень понравилось! СПАСИБО
- ТТатьяна5 июня 2024Геннадий молодец, популярно, позновательно и интересно провел экскурсию. Мы первый раз в городе.
- ЮЮлия5 июня 2024Виктор! Просто лучший гид! К этому добавить нечего
- ИИрина5 июня 2024Приезжая в новый город, всякий раз стараемся в первый же день заказать экскурсию для знакомства с новым местом. Вот и
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Увидеть всё самое главное»
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