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в этот раз поступили также, прилетели в два часа дня, а уже вечером отправились на экскурсию по вечернему Калининграду. Экскурсию для нас провела Валентина. Очень грамотный и знающий гид, искренне влюбленный в свой город и дело, которым занимается. Экскурсия прошла легко и непринужденно, мы увидели основные достопримечательности, проехались по вечернему городу, узнали массу исторических фактов и совсем не устали хотя к тому моменту уже почти сутки не спали. Кроме того получили несколько советов что и где посмотреть, где поесть, куда стоит отправиться самостоятельно, а где лучше побывать в сопровождении гидов. Очень приятно иметь дело с увлеченными своей профессией людьми!