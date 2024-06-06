Искусство – экскурсии в Калининграде

Найдено 10 экскурсий в категории «Искусство» в Калининграде, цены от 800 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старинные замки близ Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
54 отзыва
Замки Калининграда: путешествие в прошлое Восточной Пруссии
Познакомьтесь с историей и архитектурой замков Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Калининграду
12 июня в 15:00
28 июня в 15:00
8 500 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Калининград за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
84 отзыва
Влюбиться в Калининград за 4 часа
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
7 900 за всё до 4 чел.
Куршская коса - жемчужина Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
38 отзывов
Куршская коса - жемчужина Калининградской области
Очароваться многообразием и красотой необычной природы и отдохнуть городской суеты на авто-экскурсии
24 июня в 15:00
25 июня в 15:00
13 640 за всё до 4 чел.
Музей-квартира Альтес Хаус: живая история города
Индивидуальная
1 час
51 отзыв
Музей-квартира Альтес Хаус: живая история города
Почувствовать дух старого Кёнигсберга в окружении вещей ушедшей эпохи
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
20 000 за всё до 5 чел.
Из Калининграда - в мир Средневековья и романтики
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Из Калининграда - в мир Средневековья и романтики
Идиллический Зеленоградск, замок Шаакен и уютная сыроварня на авто-пешеходной экскурсии
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
8 450 за всё до 4 чел.
Калининград - русский город с прусской историей
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Калининград - русский город с прусской историей
Все самые интересные и важные достопримечательности в компании профессионального гида
2 окт в 09:00
3 окт в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
В мини-группе - в уникальный музей оружия ниндзя
скидка
55%
Мини-группа
1 час
11 отзывов
В мини-группе - в уникальный музей оружия ниндзя
Увидеть оригинальные катаны, пострелять из лука и узнать, как появились воины тени
Начало: на улице Веерной
30001 350 за человека
Антиквояж по Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Антиквояж по Калининградской области
Посетить антикварные салоны, попробовать угощения из старинной посуды и погулять по красивым местам
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
13 000 за всё до 4 чел.
Мистический Кёнигсберг: театрализованная групповая экскурсия
Групповая
1 час
Мистический Кёнигсберг: театрализованная групповая экскурсия
Попасть в загадочный мир тевтонских рыцарей, алхимиков, ведьм и фанатичных инквизиторов
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
800 за человека
Война и мир в Калининградской области (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Война и мир в Калининградской области (в группе)
Услышать эхо сражений и увидеть мирную жизнь в нескольких городах и посетить краеведческий музей
Начало: На улице Октябрьской
Расписание: в субботу в 09:00
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Старинные замки близ Калининграда
    Ездили с Дмитрием по замкам и получили большое удовольствие! Дмитрий прекрасный рассказчик, который не просто много знает (а это так!),
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    но и умеет интересно и нескучно донести эту информацию до таких не сильно подготовленных слушателей, какими были мы. Поездка очень разумно организована, без длинных переездов, с промежуточными остановками в красивых местах, перекусом на дегустациях сыров и местных наливок. Замки области это конечно не Нойшванштайн, а по большей части живописные развалины, что не делает их менее интересными и аутентичными. Поездку настоятельно рекомендуем, а Дмитрия как гида уж тем более.

  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Влюбиться в Калининград за 4 часа
    Отличная экскурсия, Анна великолепный гид, замечательно знает и любит свой город и край!!! Отличный познавательный маршрут,буду рекомендовать всем
  • Е
    Евгений
    24 мая 2024
    Влюбиться в Калининград за 4 часа
    Анна, прекрасный гид. 1. очень приятная 2 очень эрудированная 3 спокойное и безопасное вождение. 4 полная подача информации о городе в легкой форме.
  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    Влюбиться в Калининград за 4 часа
    Хотим выразить огромную благодарность Анне за проведенную экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Именно такое знакомство с Калининградом рекомендуем тем,
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    кто первый раз решил его посетить. Анна прекрасно знает свой город и его историю, видно как она его любит всей душой:) Однозначно рекомендуем Анну для первого знакомства с Калининградом!

    Хотим выразить огромную благодарность Анне за проведенную экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Именно такое знакомствоХотим выразить огромную благодарность Анне за проведенную экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Именно такое знакомствоХотим выразить огромную благодарность Анне за проведенную экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Именно такое знакомствоХотим выразить огромную благодарность Анне за проведенную экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Именно такое знакомствоХотим выразить огромную благодарность Анне за проведенную экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Именно такое знакомствоХотим выразить огромную благодарность Анне за проведенную экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Именно такое знакомствоХотим выразить огромную благодарность Анне за проведенную экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Именно такое знакомствоХотим выразить огромную благодарность Анне за проведенную экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Именно такое знакомство
  • В
    Вадим
    13 мая 2024
    Старинные замки близ Калининграда
    Экскурсия понравилась, Дмитрий нашёл подход даже к малышке. С удовольствием ещё раз вернёмся в Гвардейск посмотреть на реконструированный замок. Тайминг очень чёткий - ничего не ждали, никуда не опоздали.
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Старинные замки близ Калининграда
    Не смотря на то, что замки Калининграда - это не замки Баварии по своему масштабу и состоянию, нам очень понравилась
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    экскурсия благодаря умению Дмитрия познавательно и интересно донести историю Прусских земель, любви его коллег к родному краю, бережно сохраняющему его историю. День получился прекрасным (30 апреля). Большое спасибо!

    Не смотря на то, что замки Калининграда - это не замки Баварии по своему масштабу иНе смотря на то, что замки Калининграда - это не замки Баварии по своему масштабу иНе смотря на то, что замки Калининграда - это не замки Баварии по своему масштабу иНе смотря на то, что замки Калининграда - это не замки Баварии по своему масштабу иНе смотря на то, что замки Калининграда - это не замки Баварии по своему масштабу иНе смотря на то, что замки Калининграда - это не замки Баварии по своему масштабу и
  • С
    Светлана
    28 апреля 2024
    Калининград - русский город с прусской историей
    Очень интересная, содержательная и насыщенная экскурсия. Елена учла наши пожелания и устроила нам прекрасный интересный день. Спасибо ей огромное!
  • Н
    Наталья
    19 апреля 2024
    Куршская коса - жемчужина Калининградской области
    Юля, прекрасны гид и водитель. Мы побывали во всех запланированных местах. Получили огромное удовольствие от красоты косы. Спустились к морю. Даже ветренная погода не испортила впечатление. Юля выбирала мамы красивые и интересные места для посещения.
    Юля, прекрасны гид и водитель. Мы побывали во всех запланированных местах. Получили огромное удовольствие от красоты
  • Т
    Татьяна
    18 марта 2024
    Калининград - русский город с прусской историей
    Экскурсия с Еленой прошла очень душевно и информативна) материал подавался очень доступно, а так же дополнялся историями из жизни от
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    первого лица) с Еленой посетили те места, где бы сам и не разобрался, особенно район Амалиенау, его виллы это отдельная любовь, одна другой краше) а уж дом Хомлинов - это просто сказка) он забрал моё сердце) 🥰🥰а вообще экскурсия с Еленой пролетела на одном дыхание, и не заметили как прошли 5 часов) так же она дает советы и подсказки куда ещё сходить и что можно посетить😊☺️

    Экскурсия с Еленой прошла очень душевно и информативна) материал подавался очень доступно, а так же дополнялсяЭкскурсия с Еленой прошла очень душевно и информативна) материал подавался очень доступно, а так же дополнялсяЭкскурсия с Еленой прошла очень душевно и информативна) материал подавался очень доступно, а так же дополнялсяЭкскурсия с Еленой прошла очень душевно и информативна) материал подавался очень доступно, а так же дополнялсяЭкскурсия с Еленой прошла очень душевно и информативна) материал подавался очень доступно, а так же дополнялсяЭкскурсия с Еленой прошла очень душевно и информативна) материал подавался очень доступно, а так же дополнялсяЭкскурсия с Еленой прошла очень душевно и информативна) материал подавался очень доступно, а так же дополнялся
  • Е
    Елена
    13 марта 2024
    В мини-группе - в уникальный музей оружия ниндзя
    Побывали в увлекательном путешествии в мини-музее японского оружия ниндзя и самураев. Понравилась разносторонняя подача информации. Оружия аккуратно разложены по своем
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    местам. Их можно рассмотреть поближе. Гид с удовольствием ответил на все наши вопросы. Видно, что к экскурсиям и к коллекции оружия относятся с душой и трепетом. Очень рекомендую посетить данный музей. Как и мы, вы уйдете с хорошим настроением и классным впечатлением!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Искусство»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Старинные замки близ Калининграда
  2. Влюбиться в Калининград за 4 часа
  3. Куршская коса - жемчужина Калининградской области
  4. Музей-квартира Альтес Хаус: живая история города
  5. Из Калининграда - в мир Средневековья и романтики
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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