Раскрывая тайны города, вы прогуляетесь 👣 по уютным улицам, меж купеческих домов... Пройдете по тем местам, куда не водят экскурсантов на классических обзорных экскурсиях, увидите возрождающийся монастырь, подземные ходы... Вы откроете для себя дверь в непознанный мир, гид расскажет вам об энергетических сгустках — арбах, о тех домах, где произошли разные зловещие события, и еще множество легенд нашего города.
Несколько историй, которые вы узнаете на экскурсии:
леденящие душу факты о прошлом калужского ЗАГСА;
где находилось теософское общество, проповедовавшее равенство всех;
почему в Калуге стоит памятник террористке, давшей сигнал к убийству императора;
узнаете, почему долгое время рецепт древнего лакомства калужан (калужского теста) был неизвестен;
узнаете, как восстанавливали калужский храм;
вам расскажут историю 📖 женского монастыря, о том, как здесь держали пленных;
вы узнаете всю известную на данный момент информацию о подземных ходах под Калугой. Узнаете, где проходили некоторые из ходов, как они были обустроены, в какой период строились. И конечно же — легенды и реальные факты, связанные с калужскими подземельями;
узнаете, почему учащиеся одного из калужских колледжей предпочитают не задерживаться на учебе допоздна...
Важная информация:
Во время экскурсии 🧭 вас будет сопровождать уникальный в Калуге человек — автор трех книг «Тайны старой Калуги» — Алексей Урусов.
Надевайте удобную одежду и обувь для прогулок.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки и др. )
Начало
🚩 Переулок Старичков, 2/1
Место завершения
🏁 Гостиные ряды
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.