Раскрывая тайны города, вы прогуляетесь 👣 по уютным улицам, меж купеческих домов... Пройдете по тем местам, куда не водят экскурсантов на классических обзорных экскурсиях, увидите возрождающийся монастырь, подземные ходы... Вы откроете для себя дверь в непознанный мир, гид расскажет вам об энергетических сгустках — арбах, о тех домах, где произошли разные зловещие события, и еще множество легенд нашего города.

Несколько историй, которые вы узнаете на экскурсии:

леденящие душу факты о прошлом калужского ЗАГСА;

где находилось теософское общество, проповедовавшее равенство всех;

почему в Калуге стоит памятник террористке, давшей сигнал к убийству императора;

узнаете, почему долгое время рецепт древнего лакомства калужан (калужского теста) был неизвестен;

узнаете, как восстанавливали калужский храм;

вам расскажут историю 📖 женского монастыря, о том, как здесь держали пленных;

вы узнаете всю известную на данный момент информацию о подземных ходах под Калугой. Узнаете, где проходили некоторые из ходов, как они были обустроены, в какой период строились. И конечно же — легенды и реальные факты, связанные с калужскими подземельями;

узнаете, почему учащиеся одного из калужских колледжей предпочитают не задерживаться на учебе допоздна...

Важная информация: