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Мистика и легенды Калуги: «В поисках калужских подземелий»

4
2 отзыва
ДеньОтдыха
ДеньОтдыха – Гид из Калуги
Авторская пешеходная экскурсия ⛳ по старинным улицам Калуги и местам бывших подземелий от собирателя мистических историй, автора литературно-исторической серии книг «Тайны старой Калуги» — Алексея Урусова.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Мистика и легенды Калуги: «В поисках калужских подземелий»
Мистика и легенды Калуги: «В поисках калужских подземелий»

Что вы увидите

  • Калужский ЗАГС
  • Подземные ходы
  • Памятник Софье Перовской
  • Гостиные ряды
  • Казанский женский монастырь
  • Купеческие дома
  • и многое др.
Раскрывая тайны города, вы прогуляетесь 👣 по уютным улицам, меж купеческих домов... Пройдете по тем местам, куда не водят экскурсантов на классических обзорных экскурсиях, увидите возрождающийся монастырь, подземные ходы... Вы откроете для себя дверь в непознанный мир, гид расскажет вам об энергетических сгустках — арбах, о тех домах, где произошли разные зловещие события, и еще множество легенд нашего города.

Несколько историй, которые вы узнаете на экскурсии:

  • леденящие душу факты о прошлом калужского ЗАГСА;
  • где находилось теософское общество, проповедовавшее равенство всех;
  • почему в Калуге стоит памятник террористке, давшей сигнал к убийству императора;
  • узнаете, почему долгое время рецепт древнего лакомства калужан (калужского теста) был неизвестен;
  • узнаете, как восстанавливали калужский храм;
  • вам расскажут историю 📖 женского монастыря, о том, как здесь держали пленных;
  • вы узнаете всю известную на данный момент информацию о подземных ходах под Калугой. Узнаете, где проходили некоторые из ходов, как они были обустроены, в какой период строились. И конечно же — легенды и реальные факты, связанные с калужскими подземельями;
  • узнаете, почему учащиеся одного из калужских колледжей предпочитают не задерживаться на учебе допоздна...

Важная информация:

  • Во время экскурсии 🧭 вас будет сопровождать уникальный в Калуге человек — автор трех книг «Тайны старой Калуги» — Алексей Урусов.
  • Надевайте удобную одежду и обувь для прогулок.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки и др. )
Начало
🚩 Переулок Старичков, 2/1
Место завершения
🏁 Гостиные ряды
Мистика и легенды Калуги: «В поисках калужских подземелий»
Мистика и легенды Калуги: «В поисках калужских подземелий»
Мистика и легенды Калуги: «В поисках калужских подземелий»
Мистика и легенды Калуги: «В поисках калужских подземелий»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ДеньОтдыха
ДеньОтдыха
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2 отзыва оставили туристы

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