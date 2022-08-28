Сквозь часовые пояса со всех уголков планеты на Камчатку летят тысячи туристов, чтобы вживую увидеть «горячую» землю и десятки вулканов, почувствовать мощь ледяного океана, погреться в термальных источниках и прикоснуться к дикой, спящей под снегом, природе края. Данная программа — это возможность максимально охватить красоты летней Камчатки за неделю.
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Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку
Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».
Встреча в аэропорту и трансфер в Петропавловск-Камчатский с заездом к памятнику-символу Камчатского края «Здесь начинается Россия».
Заселение в гостевой дом, который расположен на берегу Авачинской бухты.
Поездка на побережье Тихого океана — Халактырский пляж с чёрным вулканическим песком.
Ужин и ночь в гостевом доме.
Авачинский перевал, гора Верблюд
Завтрак в гостевом доме.
Экскурсионная поездка на Авачинский перевал на автомобиле повышенной проходимости.
Авачинский перевал расположен на вулканическом плато между вулканами Авачинский (2751 м) и Корякский (3456 м).
Здесь располагается памятник природы гора Верблюд, на который мы совершим восхождение.
Он представляет собой небольшой скальный массив с двумя острыми вершинам и внешне похож на одноименное животное.
Легкий ланч во время экскурсии.
Возвращение в город.
Ужин и ночь в гостевом доме в городе.
Дачные горячие источники
После завтрака переезд на подготовленном автомобиле до Мутновской геотермальной электростанции.
Переезд занимает порядка 2 часов, по пути сделаем несколько остановок на смотровых площадках.
Выход на маршрут, который начинается сразу от геотермальной станции.
По плотной пешеходной тропе мы пройдем к началу фумарольного поля.
Именно здесь расположены грязевые котлы, кипящие фонтанчики, а склоны покрыты разноцветной глиной.
Возвращение к автомобилю, ланч и переезд в город.
Ужин от шеф-повара и ночь в гостевом доме.
Озеро Толмачева
Завтрак и переезд на озеро Толмачева.
Дорога в одну сторону занимает не менее 3 часов. Но она проходит через ягодные поля, на которых зачастую можно наблюдать медведей.
Наш лагерь находится прямо на берегу озера Толмачева.
Мы совершим прогулку на моторной лодке по акватории озера до противоположного берега, куда редко добираются люди.
Именно поэтому медведи чувствуют себя здесь в безопасности и приходят кормиться вкусной ягодой.
Пообедав в уютном домике на берегу озера, прогуляемся к маару. Около 4600 лет назад здесь произошло извержение, оставив после себя плоскодонные кратеры, в которых образовались озёра.
Возвращение в город и ужин в гостевом доме.
Свободный или запасной день
Завтрак.
Свободный день для отдыха/запасной день на непогоду.
В этот день возможны дополнительные экскурсии.
Ужин и ночь в гостевом доме.
Морская прогулка
Ранний завтрак и трансфер в морской порт.
Сегодня вас ждет переход в бухту Русская, который занимает около 5 часов в одну сторону.
Маршрут проходит мимо скал Три брата, острова Старичков, бухт Безымянная, Большая и Малая Саранная, Саботажная.
Смотрите в оба! Ведь прямо по курсу могут быть косатки и киты!
Обед пройдет на борту катера.
Возвращение в гостевой дом и ужин.
Вылет домой
Завтрак.
Трансфер в аэропорт с остановкой на рыбном рынке и в сувенирной лавке.
Очередность дней программы может меняться.
Проживание
Тур предусматривает 2-местное размещение в одном из гостевых домов в г. Петропавловск-Камчатский (вариант размещения определяется организатором тура) — «Bay House» или «Granin House».
Возможность 1-местного проживания обсуждается индивидуально на каждую дату, доплата от 18 000 рублей на всю программу.
Варианты проживания
Bay House
Уютный гостевой дом с видом на Авачинскую бухту, расположенный вблизи центра города. Построен в 2016 году.
Команда «Bay House» работает для того, чтобы ваш отдых на Камчатке прошёл максимально комфортно.
Гостевой дом находится в 15 минутах ходьбы от центра города
Granin House
Новый и просторный дом, расположенный в десяти минутах езды от центра города Петропавловск-Камчатский.
Уникальный проект дома даёт возможность гостям насладиться одной из главных достопримечательностей Камчатского края — видом на Авачинскую бухту и Вилючинский вулкан.
Панорамные окна, современная отделка и качественные материалы создают комфорт с первых минут пребывания.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча и проводы в аэропорту
- Все трансферы согласно программе
- Сопровождение командой — гиды и менеджер
- Проживание в гостевом доме
- Завтраки и ужины в гостевом доме
- Ланч на маршрутах
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Обед в день прилета, обеды в свободные дни
- Доп. услуги в свободный день (по желанию):морской каякинг к скалам Три Брата — 10 000 руб. /чел. восхождение на вулкан Горелый — 15 000 руб. /чел. джип-тур на горный массив Вачкажец — 14 000 руб. /чел. микс вертолет и джип на горном массиве Вачкажец — 30 000 руб. /чел. вертолетная экскурсия на Курильское озеро — 56 000 руб. /чел. вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров — 56 000 руб. /чел. урок серфинга в Тихом океане — от 6 000 руб. /чел.
- Морской каякинг к скалам Три Брата — 10 000 руб. /чел.
- Восхождение на вулкан Горелый — 15 000 руб. /чел.
- Джип-тур на горный массив Вачкажец — 14 000 руб. /чел.
- Микс вертолет и джип на горном массиве Вачкажец — 30 000 руб. /чел.
- Вертолетная экскурсия на Курильское озеро — 56 000 руб. /чел.
- Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров — 56 000 руб. /чел.
- Урок серфинга в Тихом океане — от 6 000 руб. /чел.
- Доплата для иностранных граждан — 25 000 руб. (разрешения, документы, англоговорящий гид и т. п.)
- Медицинская страховка
- Место начала и завершения?
- Петропавловск-Камчатский
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для путешествия по Камчатке летом рекомендуем брать с собой легкую и удобную одежду, которая защитит от сильного ветра и дождя.
Список вещей:
- Легкие брюки и шорты из дышащих материалов.
- Футболки и рубашки с коротким рукавом.
- Куртка или ветровка на случай ветреной погоды.
- Флисовая кофта, балахон и легкая пуховая куртка/жилетка.
- Термобелье (верх и низ).
- Дождевик.
- Головной убор для защиты от солнца.
- Солнцезащитные очки и крем.
- Удобная обувь для пеших прогулок (треккинговые ботинки).
- Городская обувь.
- Купальные принадлежности - купальники/плавки, тапочки и полотенца.
- Носки из дышащих материалов.
- Флисовые легкие перчатки, бафф и шапка.
- Рюкзак (до 30 л) для запасных вещей на маршруте.
- Переносной зарядный аккумулятор для зарядки устройств вдали от розетки.
Также не забудьте взять с собой средства индивидуальной гигиены, репеллент от насекомых и лекарства от укачивания (на дни морского путешествия).
- Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Можно ли все то же самое, но не на джипе, а на городской машине?
Специфика Камчатки состоит в том, что все самое интересное и красивое находится далеко за бездорожьем. 80 км на карте в реальности может преодолеть далеко не каждый опытный водитель и не всякая подготовленная машина.
Здесь только часть пути пролегает по дороге, остальное — это точное понимание направления, уверенное использование возможностей своей техники, знание мельчайших нюансов и изменений на сегодняшний день: снежник над рекой может оттаять, например, за один день.
Опытный гид-водитель обратит внимание на маленькую новую трещинку в нем, а новичок на этой дороге — нет и провалится. А по пути нужно преодолевать и снежники, резкие подъемы и спуски, русла сухих речек и броды, проезжать по глубокой колее.
Часто и подготовленным для таких препятствий машинам нужна дополнительная помощь — выручает лебедка, лопата и владение ситуацией.
Поэтому на простой городской машине вы можете ездить просто по городу и на Халактырский пляж летом, если туда отгрейдировали дорогу. Во все джип-туры нужна подготовленная техника и опытный водитель.
- А можно приехать раньше начала программы?
Да, по вашему желанию вы можете приехать на программу раньше. Укажите при бронировании программы, что вы планируете прилететь раньше, и мы поможем вам подобрать проживание и спланировать активности.
- Какая у вас разница во времени?
С Москвой +9 часов. То есть, если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.
- Какие дополнительные затраты на месте меня ждут?
Дополнительными затратами могут быть: алкоголь, обеды в свободные дни программы, икра, рыба для личного употребления и с собой в качестве гостинцев. Также вам захочется, скорее всего, приобрести сувениры себе и близким.
- Какие есть дополнительные экскурсии?
Морской каякинг к скалам Три Брата — 10 000 рублей с человека.
Морской каякинг на Камчатке - одно из самых захватывающих приключений, которое останется в вашей памяти надолго!
Скалы Три брата — группа из трех выступающих из воды столбообразных скал (кекуров), расположенных на входе в Авачинскую бухту. Скалы являются официальным памятником природы и своеобразным символом Авачинской бухты и города Петропавловска-Камчатского.
У вас есть шанс познакомиться с представителями дикого животного мира Камчатки, в том числе океаническими птицами (топорками, чайками, бакланами) и крупными морскими млекопитающими (мы можем увидеть нерп, каланов и других).
Перед выходом на воду гиды проведут инструктаж по безопасности и обучение технике управления каяком, поэтому программа подходит для людей с разным уровнем подготовки и опыта. Каждый участник группы обеспечивается спасательным жилетом, каяком, юбкой и веслом.
Восхождение на вулкан Горелый — 15 000 рублей с человека.
Вулкан Горелый является одним из 30 действующих вулканов на Камчатке. Высота — 1828 м.
Он расположен на юге полуострова, в 70 км на юго-запад от г. Петропавловска-Камчатского. Современная постройка вулкана занимает центральную часть кальдеры и представлена тремя слившимися конусами, которые в виде хребта вытянуты в западно-северо-западном направлении.
На вершине постройки имеются 11 кратеров, наложенных друг на друга, на ее склонах – около 40 побочных прорывов с лавовыми потоками. В двух кратерах находятся озера – одно пресное и одно насыщенное кислотой от деятельности вулкана.
Джип-тур на горный массив Вачкажец — 14 000 рублей с человека.
Памятник природы «Горный массив Вачкажец» находится на территории Елизовского района Камчатки, в 80 км от г. Петропавловска-Камчатского и в 34 км от г. Елизово. Хотя внешне Вачкажец, высота высшей вершины которого составляет 1556 м, напоминает вулкан, проведенные в 2014 году исследовательские работы позволили сделать окончательный вывод — это горный массив не вулканического происхождения.
Между тем, на его склонах можно встретить и вулканический туф и шлак — это результат деятельности «беспокойных соседей» Вачкажца.
Летом добраться до горного массива, в который помимо самой вершины Вачкажец входят также гора Летняя Поперечная (1417 м) и Вачкажицы (1500 м), можно на высокопроходимых автомобилях.
Во время путешествия вы увидите также красивейшие горные озера с необычайно прозрачной водой, одно из них — Тахколоч. Оно располагается прямо у начала пешеходной тропы вдоль горного массива Вачкажец.
Микс вертолет и джип на горном массиве Вачкажец — 30 000 рублей с человека.
Памятник природы «Горный массив Вачкажец» находится на территории Елизовского района Камчатки, в 80 км от г. Петропавловска-Камчатского и в 34 км от г. Елизово. Хотя внешне Вачкажец, высота высшей вершины которого составляет 1556 м, напоминает вулкан, проведенные в 2014 году исследовательские работы позволили сделать окончательный вывод — это горный массив не вулканического происхождения.
С высоты вы увидите горный массив Вачкажец, его высочайшую точку — конусообразную вершину по форме напоминающую вулкан (1556 м), водопады и горные цирки, а также озеро с необычайно прозрачной водой — Тахколоч. Вертолет улетит, высадив группу недалеко от водопадов, а вы спуститесь к озеру, где и пообедаете. В город вас отвезут на джипах.
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро — 56 000 рублей с человека.
Камчатка по праву считается самым медвежьим местом России. А Курильское озеро, в свою очередь, — самое медвежье место Камчатки.
Дело в том, что сюда на нерест заходят стада лосося, за которыми подтягиваются толпы медведей.
В конце лета в бассейне озера собирается более 200 бурых медведей; они доверчивы, потому что находятся под охраной Южно-Камчатского заказника. Здесь можно наблюдать за жизнью этих удивительных животных с расстояния всего в несколько метров.
Посадка в кальдере вулкана Ксудач опциональная и совершается по усмотрению экипажа в зависимости от погодных условий.
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров — 56 000 рублей с человека.
Долина Гейзеров Камчатки неповторима, ведь в небольшом каньоне реки Гейзерной разбросаны множественные термальные источники, грязевые котлы, водопады и, конечно же, пышущие гейзеры, бурлящие и взрывающиеся сокрушительными потоками воды и пара!
Недалеко от Долины гейзеров находится кальдера вулкана Узон, не менее впечатляющее и удивительное место. Кальдера образовалась в результате обрушения стенок древнего вулкана, на ее дне очень ярко проявляется гидротермальная деятельность.
После любования гейзерами вы посетите Налычевскую долину и искупаетесь в природных горячих источниках.
Урок серфинга в Тихом океане — от 6 000 рублей с человека.
Сёрфинг на Камчатке — известен во всем мире.
Он уникален по красоте и условиям. Ежегодно сюда прилетают сёрферы любители и ТОПовые профессионалы из Австралии, Японии, Китая, Германии, Франции и Англии и других стран мира. Уникальные и стабильные условия вод Тихого океана позволяют практиковаться круглый год.
Волны на Камчатке - лучшие в России. И они есть всегда — и летом, и зимой. Протяженность Халактырского пляжа, где проходят уроки - 40 км, он имеет множество пиков и спотов.
Тип волны, на которой проходит обучение - beach break (бич брейк). Дно песчаное, вода чистая. Не стоит бояться пораниться об риф или камни. Стабильно работают и правая и левая волны.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.