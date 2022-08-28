Морской каякинг к скалам Три Брата — 10 000 рублей с человека.

Морской каякинг на Камчатке - одно из самых захватывающих приключений, которое останется в вашей памяти надолго!

Скалы Три брата — группа из трех выступающих из воды столбообразных скал (кекуров), расположенных на входе в Авачинскую бухту. Скалы являются официальным памятником природы и своеобразным символом Авачинской бухты и города Петропавловска-Камчатского.

У вас есть шанс познакомиться с представителями дикого животного мира Камчатки, в том числе океаническими птицами (топорками, чайками, бакланами) и крупными морскими млекопитающими (мы можем увидеть нерп, каланов и других).

Перед выходом на воду гиды проведут инструктаж по безопасности и обучение технике управления каяком, поэтому программа подходит для людей с разным уровнем подготовки и опыта. Каждый участник группы обеспечивается спасательным жилетом, каяком, юбкой и веслом.



Восхождение на вулкан Горелый — 15 000 рублей с человека.

Вулкан Горелый является одним из 30 действующих вулканов на Камчатке. Высота — 1828 м.

Он расположен на юге полуострова, в 70 км на юго-запад от г. Петропавловска-Камчатского. Современная постройка вулкана занимает центральную часть кальдеры и представлена тремя слившимися конусами, которые в виде хребта вытянуты в западно-северо-западном направлении.

На вершине постройки имеются 11 кратеров, наложенных друг на друга, на ее склонах – около 40 побочных прорывов с лавовыми потоками. В двух кратерах находятся озера – одно пресное и одно насыщенное кислотой от деятельности вулкана.



Джип-тур на горный массив Вачкажец — 14 000 рублей с человека.

Памятник природы «Горный массив Вачкажец» находится на территории Елизовского района Камчатки, в 80 км от г. Петропавловска-Камчатского и в 34 км от г. Елизово. Хотя внешне Вачкажец, высота высшей вершины которого составляет 1556 м, напоминает вулкан, проведенные в 2014 году исследовательские работы позволили сделать окончательный вывод — это горный массив не вулканического происхождения.

Между тем, на его склонах можно встретить и вулканический туф и шлак — это результат деятельности «беспокойных соседей» Вачкажца.

Летом добраться до горного массива, в который помимо самой вершины Вачкажец входят также гора Летняя Поперечная (1417 м) и Вачкажицы (1500 м), можно на высокопроходимых автомобилях.

Во время путешествия вы увидите также красивейшие горные озера с необычайно прозрачной водой, одно из них — Тахколоч. Оно располагается прямо у начала пешеходной тропы вдоль горного массива Вачкажец.



Микс вертолет и джип на горном массиве Вачкажец — 30 000 рублей с человека.

Памятник природы «Горный массив Вачкажец» находится на территории Елизовского района Камчатки, в 80 км от г. Петропавловска-Камчатского и в 34 км от г. Елизово. Хотя внешне Вачкажец, высота высшей вершины которого составляет 1556 м, напоминает вулкан, проведенные в 2014 году исследовательские работы позволили сделать окончательный вывод — это горный массив не вулканического происхождения.

С высоты вы увидите горный массив Вачкажец, его высочайшую точку — конусообразную вершину по форме напоминающую вулкан (1556 м), водопады и горные цирки, а также озеро с необычайно прозрачной водой — Тахколоч. Вертолет улетит, высадив группу недалеко от водопадов, а вы спуститесь к озеру, где и пообедаете. В город вас отвезут на джипах.



Вертолетная экскурсия на Курильское озеро — 56 000 рублей с человека.

Камчатка по праву считается самым медвежьим местом России. А Курильское озеро, в свою очередь, — самое медвежье место Камчатки.

Дело в том, что сюда на нерест заходят стада лосося, за которыми подтягиваются толпы медведей.

В конце лета в бассейне озера собирается более 200 бурых медведей; они доверчивы, потому что находятся под охраной Южно-Камчатского заказника. Здесь можно наблюдать за жизнью этих удивительных животных с расстояния всего в несколько метров.

Посадка в кальдере вулкана Ксудач опциональная и совершается по усмотрению экипажа в зависимости от погодных условий.



Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров — 56 000 рублей с человека.

Долина Гейзеров Камчатки неповторима, ведь в небольшом каньоне реки Гейзерной разбросаны множественные термальные источники, грязевые котлы, водопады и, конечно же, пышущие гейзеры, бурлящие и взрывающиеся сокрушительными потоками воды и пара!

Недалеко от Долины гейзеров находится кальдера вулкана Узон, не менее впечатляющее и удивительное место. Кальдера образовалась в результате обрушения стенок древнего вулкана, на ее дне очень ярко проявляется гидротермальная деятельность.

После любования гейзерами вы посетите Налычевскую долину и искупаетесь в природных горячих источниках.



Урок серфинга в Тихом океане — от 6 000 рублей с человека.

Сёрфинг на Камчатке — известен во всем мире.

Он уникален по красоте и условиям. Ежегодно сюда прилетают сёрферы любители и ТОПовые профессионалы из Австралии, Японии, Китая, Германии, Франции и Англии и других стран мира. Уникальные и стабильные условия вод Тихого океана позволяют практиковаться круглый год.

Волны на Камчатке - лучшие в России. И они есть всегда — и летом, и зимой. Протяженность Халактырского пляжа, где проходят уроки - 40 км, он имеет множество пиков и спотов.

Тип волны, на которой проходит обучение - beach break (бич брейк). Дно песчаное, вода чистая. Не стоит бояться пораниться об риф или камни. Стабильно работают и правая и левая волны.